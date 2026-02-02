《葬送的芙莉蓮》「阿嬤嚎啕大哭」爆紅！動畫加戲30秒還原「三天三夜」名場面
《葬送的芙莉蓮》動畫第二季正在熱播當中，而在第 31 集中（第二季第 3 集），其中一段劇情演出在網路上爆紅。劇中主角芙莉蓮自爆過去曾經情緒失控的「嚎啕大哭」，其驚人的程度甚至讓勇者辛梅爾都感到害怕。
而讓人值得注意的是，這段關於芙莉蓮情緒失控的黑歷史，在原作漫畫中其實只有用一格背景分鏡簡單帶過，沒想到動畫製作組卻用超級用心，改編成長達近 30 秒的演出，完整重現了這位活了千年的精靈魔法使如小孩般哭鬧的模樣。官方也特別將該段剪輯出來給所有人觀賞。
眼尖的網友更是在仔細觀察畫片段後，發現了製作組藏在畫面中的細膩巧思。在回憶畫面裡，假如放慢速度看的話，會看到芙莉蓮各種哭鬧的姿勢，躺在地上、趴在床上、跑上衣櫃、躲進衣櫃、躲在辛梅爾的披風、踢到腳哭更嚴重…等細節。甚至當芙莉蓮正抓著辛梅爾哭得唏哩嘩啦時，身旁的隊友艾冉和海塔，兩人都很有默契的同時轉頭撇開視線，選擇不忍直視。
癇癪のフリーレン。
三日三晩泣き喚き、
勇者ヒンメルも恐れおののく。
その理由は… 第2期の3話め、第31話で。#フリーレン #frieren pic.twitter.com/HWu4KgcS6M
— 『葬送のフリーレン』アニメ公式 (@Anime_Frieren) February 1, 2026
