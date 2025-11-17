《葬送的芙莉蓮》動畫特展首度登台！2026年1月台北展開 還有限量娃娃套組

由山田鐘人原作、阿部司作畫的高人氣漫畫《葬送的芙莉蓮》（葬送のフリーレン），雖然漫畫版進入長期休刊當中，但動畫版第二季也確認將在 2026 年 1 月 16 日開播。而今日（17）台灣動畫代理商 Muse木棉花 宣布，《葬送的芙莉蓮》特展將首次來台灣舉辦！在 2026 年 1 月 3 日起於台北國立臺灣科學教育館展出。

第二季動畫開播前，有展覽可以先去逛逛！（圖源：葬送的芙莉蓮／Muse木棉花）

根據官方說明，《葬送的芙莉蓮》展覽內容將包含多個精心打造的區域，重現動畫中的經典場景，還設有沉浸式的影像演出，讓粉絲們彷彿置身於芙莉蓮所走過的「後日談」世界。此外，現場也將有多個角色合影打卡點，讓觀眾能與芙莉蓮、欣梅爾等熟悉的角色一同留下冒險的篇章，完美呼應了「不只是看動畫，而是親身踏上旅程」的概念。

目前預售票資訊，將於 11 月 24 日起到明年 1 月 2 日限時開賣。單人預售票價格為 400 元，相較於原價 480 元更為優惠。此外，時藝官網和 KKday 平台更會獨家販售 699 元的限量「娃包套票」，內容包含展覽門票、限定娃娃及專屬娃包，是粉絲們收藏的絕佳機會。

《葬送的芙莉蓮展》台北站資訊