《葬送的芙莉蓮》動畫第二季懶人包：首播時間、線上看平台、劇情、預告一次看

四季線上／謝佳臻 編輯41歲女星Apple（本名黃暐婷）從《我愛黑澀會》出道，表現亮眼演出過不少電視劇。2020年公開認愛牙醫師趙國翔，並在2023年結婚、懷孕，隔年誕下一子，家庭幸福生活美滿。成為媽媽後的Apple仍維持著窈窕身材，讓人們看不出年紀，不料會被乃哥說「變胖了」？Apple保養得宜，看不出真實年紀。（翻攝自黃暐婷Apple臉書粉絲專頁。）這集《天才衝衝衝》，邀請到梁赫群、張兆志、Apple、荳荳、Una、杜詩梅、舒子晨、黃荻鈞、陳伊、哈孝遠一起同樂！在單元「燃燒吧！關鍵字」中，兩隊需各派一位與敵對PK，需依照規定的單字、字數造詞。當天Apple穿著較貼身的針織POLO衫，搭配百褶短裙，上場時，乃哥一見他第一眼竟脫口而出：「胖了喔！」一瞬間Apple笑容僵住，空氣也瞬間凝結，Apple馬上玩笑回應：「怎麼這樣子呢！自嘲自己照顧小孩很辛苦…」接著自嘲：「那還胖！」輕鬆笑著化解，乃哥興許意識到這樣說詞欠佳，緊接著誇讚她：「很好啊！以前太瘦。」Apple再自曝最近在備孕，同在台上的杜詩梅和曾國城更在一旁幫腔負荷「太瘦不好…」、「這樣剛好…」乃哥繼續試圖潤飾剛剛的說詞，解釋道：「講你胖是開心。女孩子太瘦沒福氣。」接著指一旁的杜詩梅：「你看多有福氣。」所幸杜詩梅反應更快，立馬對著鏡頭嘟起臉表示自己很有福氣的模樣，也逗得Apple露出真心地笑，化解一時口誤的局面。Apple一上場，乃哥直接指著他說胖了。即便乃哥「失言」，Apple也保持笑容，沒有顯出不悅。一旁杜詩梅也甘願「躺槍」給眾人台階下，逗得全場樂。

