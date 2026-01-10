《葬送的芙莉蓮》動畫第二季懶人包：首播時間、線上看平台、劇情、預告一次看
第一季播出就引起無數粉絲感動落淚，造成全網熱議的知名動畫《葬送的芙莉蓮》將於2026年一月播出全新動畫第二季。喜歡奇幻冒險題材且對動畫製作品質有高水準要求的粉絲就千萬不能錯過。本篇將快速整理動畫第二季的上線時間、平台、劇情簡介、預告一次看完！
《葬送的芙莉蓮》第二季上線時間
根據代理商木棉花消息，第二季動畫將會在台灣時間 1 月 16 日（五）晚間 23：00 開播，其後每週五更新 。
線上看平台：
木棉花 YouTube 官方頻道（全集馬拉松或官方宣傳）
巴哈姆特動畫瘋
Netflix
friDay 影音
中華電信 MOD
Hami Video
LiTV 線上影視
MyVideo 影音隨看
bbTV（中嘉寬頻）
KKTV
LINE TV
CATCHPLAY+
愛奇藝
📺電視頻道
1 月 18 日起，每週日晚間 18：30 時段 CH08 台視頻道，日語原音同步播出最新集數。
（實際上架平台與時間以官方公布為主）
劇情簡介
第二季延續第一季故事軸線，芙莉蓮與費倫、修塔爾克三人持續向北前行，在旅途中遇見更多人、更多魔法、以及更多與「過去」的回憶產生交集的瞬間。隨著旅程深入，芙莉蓮也逐漸面對自己與勇者欣梅爾、以及已逝夥伴們之間尚未說出口的情感。
製作團隊
原作：山田鐘人（文字）、阿部司（作畫）
監督：北川朋哉
副監督：原科大樹
監督協力：齋藤圭一郎
系列構成 / 腳本：鈴木智尋
角色設計：高瀬丸、小嶋慶祐、藤中友里
概念藝術：吉岡誠子
美術設計：小橋弘侑、原野瑠奈、瀬口泉、原科大樹
美術監督：高木佐和子
美術設定：杉山晋史
色彩設計：大野春恵
3DCG 監督：今垣佳奈
攝影監督：伏原あかね
剪輯：木村佳史子
音響監督：はたしょう二
音樂：Evan Call
動畫製作公司：MADHOUSE
＜聲優演員＞
角色 日語聲優
芙莉蓮：種崎敦美
費倫：市之瀬加那
修塔爾克：小林千晃
欣梅爾：岡本信彥
海塔：東地宏樹
艾冉：上田燿司
＜音樂＞
片頭曲（OP）：尚未公布。
片尾曲（ED）：「The Story of Us」 —— 由 milet 演唱。
預告PV
