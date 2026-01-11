《葬送的芙莉蓮》動畫第二季OP曲公開！由Mrs. GREEN APPLE獻唱「lulu.」

動畫《葬送的芙莉蓮》官方今日（11）正式宣佈，第二季的 OP 片頭曲將由知名樂團 Mrs. GREEN APPLE 演唱，曲名為「lulu.」。主唱大森元貴表示，這是他一邊回顧故事中溫暖且充滿人性的部分，一邊投入深刻情感所創作出的作品。

第二季即將開播！千萬別錯過啦！（圖源：『葬送のフリーレン』アニメ公式）

配合 OP 消息的解禁，官方也同步公開了最新的宣傳影片。在這支最新的影像中，粉絲們可以搶先聆聽這首特別為動畫量身打造的新歌片段。隨著優美的旋律響起，PV 中展現了芙莉蓮一行人新的旅程畫面，以及接下來將面臨的全新挑戰與邂逅。

廣告 廣告

此外，第二季的重要新角色「南之勇者」的聲優人選也正式揭曉，確定由資深聲優井上和彥負責配音。隨著新角色與新樂曲的情報陸續公開，這部描寫精靈魔法使在勇者逝世後，通過旅行逐漸理解人類情感的奇幻大作，動畫第二季播出前的熱度也正持續升高當中！記得鎖定 1 月 16 日正式播出。