《葬送的芙莉蓮》官方2025「娃娃」拍兩千張照吸粉30萬，第二季動畫與特展2026年初登台

人氣動畫《葬送的芙莉蓮》官方 X（推特）了公開了社群年度總結報告，展示了官方在社群經營上的驚人毅力和回報。回顧過去一年，官方竟然為「芙莉蓮娃娃」拍攝了多達 2,068 張照片，平均每天都要拍出數張內容。

芙莉蓮娃娃曾在今年初來到台灣過。（圖源：『葬送のフリーレン』公式 編輯合成）

而這尊 52 公分高的實體娃娃，憑藉著各種日常惡搞、逗趣的影片與照片企劃，成功在網路上引發熱烈討論，不只是維持了動畫與漫畫空窗期的高人氣，更讓官方帳號在一年內增加了約 31.8 萬名新粉絲，行銷手法相當成功。

為了宣傳即將到來的重大活動，官方特別讓這尊「芙莉蓮娃娃」頻繁出沒於日本各地，甚至還曾在今年 2 月時驚喜現身台灣的台北國際動漫節，並貼出了芙莉蓮娃娃在台灣品嚐傳統早餐「稀飯」的照片，模樣被台灣網友笑稱充滿濃濃的「阿嬤味」，引發不小話題。

除此了今年回顧外，官方《葬送的芙莉蓮》動畫特展將首度移師台灣，預計於 2026 年 1 月在台北國立臺灣科學教育館展出，屆時還將販售限量的娃娃套組，讓台灣粉絲也能親身體驗作品魅力。

而對於期待後續劇情的觀眾來說，2026 年初將是最幸福的時刻。除了有實體特展可以逛，動畫版第二季的開播日期也即將到來。官方確認《葬送的芙莉蓮》第二季將於 2026 年 1 月 16 日正式開播。