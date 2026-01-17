《葬送的芙莉蓮》第二季動畫開播正式確認僅10集，黃金鄉篇是否做劇場版再掀熱議

由日本漫畫家山田鐘人打造，2023 年開播之後瞬間席捲全網的超人氣動漫《葬送的芙莉蓮》從昨（16）天開始終於正式回歸，讓觀眾們跟隨芙莉蓮等人的腳步，重新踏上旅途。而有別於第一季的 28 集長篇故事，《葬送的芙莉蓮》第二季也正式確認，如同先前的爆料消息般確認只有 10 集，確認將更聚焦於角色的關鍵情感轉折，也掀起網友熱議，漫畫版中也很精彩的黃金鄉篇劇場版是不是就要來了。

(Credit:葬送的芙莉蓮)

廣告 廣告

最近《葬送的芙莉蓮》的官方網站更新了藍光版 DVD 的相關資訊，確認昨（16）天開播的《葬送的芙莉蓮》第二季動畫如同先前爆料消息說的一樣，將只有 10 集故事，並且也找回了第一季動畫的原班製作團隊，希望能讓粉絲們重新回到芙莉蓮義行人的旅途中，一起體會雖然長度縮短，但仍然有更集中、深刻情感轉折的第二季故事劇情。

而這件事情曝光之後也再度引起了網友熱議，許多網友都在猜測《葬送的芙莉蓮》第二季動畫大幅縮短集數的背後原因，都期待《葬送的芙莉蓮》漫畫版中收穫許多好評的黃金鄉篇真的能被做成劇場版，然後在第二季動畫的最後一集播出後正式宣布，讓粉絲們能繼續期待。

不過，也有人指出，以黃金鄉篇的長度來說，做成劇場版可能太長了，可能必須做成不只一部劇場版，否則會壓縮到劇情。也有網友表示，以《葬送的芙莉蓮》漫畫中黃金鄉篇的長度來說，或許做成完整的一季動畫可能更合適，「甚至要一季加上劇場版收尾吧？」

而事實上，也有粉絲發現，《葬送的芙莉蓮》第二季動畫播畢後的隔周就是動漫圈盛事 Anime Japan 2026 舉辦，因此屆時或許《葬送的芙莉蓮》官方就會帶來最新的動漫消息。