《葬送的芙莉蓮》第二季片尾ＭV驚艷粉絲！全彩色鉛筆親手繪製

《葬送的芙莉蓮》第二季正式開播，除了本篇劇情讓許多觀眾好奇會演到哪裡外，前不久剛剛公開的 ED 片尾曲 MV 動畫更是直接爆紅。這段 MV 採用獨特的彩色鉛筆風格呈現，畫面溫暖細膩，讓許多觀眾認為完美契合作品氛圍。

彩色鉛筆繪製的 MV，真正的藝術。（圖源：『葬送のフリーレン』アニメ公式）

許多人在看完《葬送的芙莉蓮》第二季 ED「The Story of Us」 的 MV 後，都認為這種充滿手繪溫度的畫面，為整部作品增添了更多情感深度，被譽為近期最具誠意的動畫 MV 製作之一。

廣告 廣告

本次片尾動畫由知名動畫師青梅美芽親自操刀，她了負責第二季的片尾製作，更公開全程使用彩色鉛筆手繪每一張原稿。青梅美芽在個人 X（推特）上公開了獲得製作公司許可的 MV 製作原稿，證實了畫面中流暢的動態都是一筆一畫精心繪製而成，絕對不是靠著電腦特效技術。這種對細節的極致追求，讓不少網友非常感動，認為這才是真正的職人精神和藝術，甚至表示：「AI 永遠無法取代這種靈魂」。

值得一提的是，青梅美芽過去也曾參與過其他人氣作品的製作，風格極具辨識度。像是去年在《航海王》動畫第 1129 話中，負責大熊回憶篇序幕那段催淚場景，就是同一位藝術家。當時該片段同樣以溫馨且帶有童書繪本感的筆觸呈現，讓無數觀眾留下深刻印象。