《葬送的芙莉蓮》第二季被爆料只有10話引熱議：「黃金鄉劇場版要來了？」

日本漫畫家山田鐘人所創作的《葬送的芙莉蓮》在 2023 年推出動畫版之後就瞬間席捲全網，吸引了許多粉絲非常期待能繼續看到最新的故事劇情。而就在今年 7 月份確定動畫第二季將在明年一月份到來後，之前也已經確認將在 1 月 16 日正式開播，而根據最新爆料指出，《葬送的芙莉蓮》第二季的長度可能比第一季更短，將只有 10 集劇情，引起網友熱議，劇場版是不是要來了。

(Credit:葬送的芙莉蓮)

廣告 廣告

根據 X 知名爆料者 Sugoi LITE 的情報，將在 1 月 16 日開播的《葬送的芙莉蓮》第二季將不像第一季長達 28 集，將只有 10 集劇情來描繪接下來芙莉蓮一行人的冒險故事。而這個消息傳出來之後也馬上引起了網友熱議，紛紛認為劇場版就要來了：「一臉要賣劇場版」、「做到黃金鄉前？」、「擺明黃金鄉篇要放劇場版」，猜測如此規劃就是為了將黃金鄉錢的故事劇情交代完畢，將黃金鄉篇直接單獨做成劇場版。

此外，也有人開始猜說竟然《葬送的芙莉蓮》第二季只有 10 集，是否也代表其中幾集的長度將會更長，以完整演出故事劇情，也有網友感嘆，這幾年的動漫劇場版似乎已經變成顯學，許多作品都會將劇場版視為故事劇情的一部分，會將主線劇情放到劇場版中，而非透過每季動漫的方式來講故事，讓粉絲們追劇。《葬送的芙莉蓮》第二季預計將於明年 1 月 16 日正式開播，台灣收看平台仍有待代理商 Muse 木棉花公布。