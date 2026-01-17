《葬送的芙莉蓮》第二季OP、ED影片公開！《名偵探柯南》作者畫賀圖被讚爆

2026 年重量級動畫《葬送的芙莉蓮》第二季已於 1 月 16 日正式開播，首集播出後官方隨即在 Youtube 頻道釋出片頭 OP 與片尾 ED 影片，除此之外，《名偵探柯南》作者也為了這次開播特別畫了賀圖慶祝，被不少粉絲讚爆！

第二季開播啦！（圖源：葬送的芙莉蓮）

《葬送的芙莉蓮》第二季片頭曲 「lulu.」 由日本搖滾樂團 Mrs. GREEN APPLE 演唱，作為為本季量身打造的主題曲已在 1 月中正式公開並同步於宣傳影片中亮相；片尾曲 「The Story of Us」 則由歌手 milet 演唱，延續第一季溫煦情感基調。

廣告 廣告

除此之外，《名偵探柯南》作者青山剛昌也為《葬送的芙莉蓮》第二季特別繪製賀圖，在官方社群帳號上公開這幅致敬作品，慶祝續作開播並向作品致意，柯南風格的芙莉蓮意外一天內就吸引超過 22 萬讚。

《葬送的芙莉蓮》動畫改編自山田鐘人原作、阿部司繪製的同名漫畫，第一季播出後不僅收穫好評，更因其深度描寫友情、生命與時間流逝的主題，在國際間引起迴響。第二季延續精靈魔法使芙莉蓮與伙伴的旅程，繼續探索北方大陸的新篇章。