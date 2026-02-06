Ｎetflix《葬送的芙莉蓮》第二季被發現翻譯錯誤百出！人名大改，欣梅爾還變成一把劍？

由日本漫畫家山田鐘人打造的超人氣動漫《葬送的芙莉蓮》第二季上月開播後再度吸引了動漫迷們的目光，大家都期待這次芙莉蓮與她的夥伴們又將帶來多麼精彩、難忘的冒險故事。不過，Netflix 上的版本似乎碰到了字幕翻譯問題，許多網友都發現，Netflix 上的角色名稱竟被大改，原本大家熟悉的欣梅爾、修塔爾克等名字都沒了，此外就連一般的日常對白也被許多網友直批根本在亂翻，懷疑是用 AI 翻譯後沒校稿就直接上傳。

看到這些翻譯芙莉蓮應該受不了(Credit: 『葬送のフリーレン』アニメ公式)

廣告 廣告

超人氣動漫《葬送的芙莉蓮》已經於今年 1 月 16 日正式推出第二季，第三集播出之後芙莉蓮被動畫施加戲的「嚎啕大哭」也在網路上爆紅，再度激起討論。沒想到，近日 Netflix 版本的《葬送的芙莉蓮》第二季第三集字幕卻被許多網友發現，簡直錯誤百出。

其中就有人指出，在第三集中修塔爾克原本只說了「對阿」，但中文字幕也自動加戲變成「都來不及了才放馬後炮」，此外，Netflix 版本的字幕也被發現人名有嚴重的錯置問題，芙莉連大人變成了佛萊倫太太、英雄欣梅爾被改名成英雄海默爾、修塔爾克被變成另一部動畫電影的主角史塔克、費倫也被改名為芬，被許多網友批評這樣亂改真的太出戲了，狠批「以為在看什麼盜版漢化組！」

而也有網友指出，這似乎是 Netflix 平台獨有的翻譯，因此如果真的受不了的話可以考慮轉向動畫瘋等其他平台觀看。有人猜測，或許是因為日文翻英文，再翻回中文所以才有問題，「但連名字都能翻錯針的天才！」，也有人直言，「就算丟給 AI 也不會翻這麼爛」

欣梅爾是一把劍(Credit:Netflix葬送的芙莉蓮)

此外，Netflix 版本的《葬送的芙莉蓮》第二季還出現「欣梅爾是那把寶劍」、「我當然要用好用滿」、「和異性交往時一個人出去玩，就是所謂的約會」這些超奇葩對白，讓許多網友大笑：「翻譯比本篇劇情精彩」、「憋笑憋得好痛苦！」，而值得一提的是，據傳其實一開始的字幕是沒問題的，只是不知為何後來卻被改成如此錯誤百出的奇怪翻譯。