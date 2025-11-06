《蔚藍檔案》四週年紀念蔚藍學園祭11月22日台北登場，購票與舞台活動等資訊搶先看

《蔚藍檔案》即將於11月9日迎來四週年紀念，並正式宣布將在11月22日至11月23日於台北流行音樂中心－文化館盛大舉辦「4th蔚藍學園祭」。今日同步公開活動紀念網站，包含早鳥票資訊、會場導覽地圖、舞台活動時程、玩家社團配置等豐富內容，邀請老師們一起沉浸於最熱血的學園氛圍。

（來源：蔚藍檔案官方提供）

《蔚藍檔案》「4th蔚藍學園祭」將以與玩家共同慶祝四週年為主題，特別邀請到金用河EPD與安景燮PD來台舉行限時見面活動，與老師們面對面同樂！同時，更集結人氣創作者陣容：Youtuber 小尾巴、Vtuber 厄倫蒂兒 & 涅默、計畫通行×RING，以及由DJ泥鰍帶來長達一小時的《蔚藍檔案》首場DJ音樂SHOW，表演節目全面升級，絕對讓老師們玩得盡興！

為回應老師們的熱情支持，活動期間將追加現場販售門票，每日150份共計300份。不過為了維護老師們的活動體驗，現場將視人流狀況機動調整入場人數，不便之處還請見諒。

《蔚藍檔案》四周年官方紀念倒數登入活動持續至11月9日，每日登入將可獲得青輝石100個。遊戲改版內容也於日前復刻活動劇情<-ive LIVE>，加入全新招募學生「夏(樂團)」，並且這次官方更帶來了全新作品<Kokoro Gradation>，在特別獎勵發放的第1天，於官方YouTube頻道獨家公開日文版MV，並且也會於隔日獨家公開韓文與英文版MV。

除了線下活動資訊與改版資訊發布外，官方KIVOTOS MARKET也將於11月10日推出全新商品，還請老師們敬請期待。

想知道更多有關《蔚藍檔案》更新的詳細內容，請至官方粉絲團或論壇查看。

