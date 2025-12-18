《蔚藍檔案》歐美行銷翻車！找網紅宣傳引玩家大反彈，官方急撤案道歉

《蔚藍檔案》（Blue Archive）歐美行銷出事啦！英文版官方近期宣布一個網紅合作推廣遊戲活動，找來多位實況主與 Vtuber，沒想到名單一出就引起社群反彈，今（18）日官方正式道歉：「經過內部檢討與討論後，決定不繼續進行此活動」。

玩家社群的抗議勝利（圖源：蔚藍檔案）

《蔚藍檔案》日前在歐美宣布要與 CDawgVA（Connor）、Gigguk、Ironmouse 與 Zentraya 等人，打算透過他們的直播來吸引新玩家，但沒想到一公布就引起玩家社群強烈反彈，官方也立刻下架公告，不少玩家認為這些人並非遊戲的忠實粉絲，其中一些人更曾因為遊戲中的蘿莉角色設計批評、嘲諷過《蔚藍檔案》玩家，也擔心他們只會吸來破壞社群氣氛的觀眾，並強調應該優先選擇那些真正熱愛這款遊戲的 Vtuber 與內容創作者。

官方在今日下午發表道歉聲明，表示：「我們誠摯為《蔚藍檔案》網紅推廣活動造成的混亂與擔憂道歉。我們非常重視玩家分享的寶貴意見，經過內部檢討與討論後，決定不繼續進行此活動。今後我們將努力以更符合《蔚藍檔案》方向與玩家期待的方式溝通。感謝所有持續支持《蔚藍檔案》並分享寶貴意見的老師們。我們將盡最大努力提供更好的體驗，並持續改善遊戲。」