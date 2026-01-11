《蔚藍檔案》製作人金用河談AI爭議：品質太差自然會有負面反應

近幾年生成式 AI 技術在遊戲開發領域的應用日益普及，但也衍生出像是取代人類、未經授權訓練、品質太差…等疑慮，甚至出現使用 AI 就會被抵制的情況。而 Nexon Games 旗下人氣手遊《蔚藍檔案》的製作人金用河，最近就深入探討了消費者為什麼會對 AI 技術的有不信任感。

AI 技術不只是生成圖片，也被運用在不同方面。（示意圖，圖源：蔚藍檔案）

根據外媒 Gamemeca 的訪問，金用河指出，目前業界普遍存在「AI 垃圾」的問題，即濫用生成式 AI 導致產出品質低下。金用河用更用零食來比喻這種現象：「即便包裝再精美，如果袋子裡都空氣而零食卻減少了，消費者自然會產生負面反應。」

針對次文化與小眾遊戲類型的受眾，金用河認為這些玩家對「創作的原創性」有著很高的期待。他表示，目前的 AI 模型本質上只是模擬器，並不具備任何人格或意圖，如果開發者只是依賴點擊按鈕來產出結果，那很難把創作者的真實感融入其中。金用河也認為 AI 不可能完全取代人類，他解釋以現階段的技術而言，AI 仍還無法完全達到開發環境所要求的高品質標準，即便明年也很難完全滿足，不過他也承認 AI 作為輔助工具的實用性確實正在擴大。

而 Nexon Games 內部應用方面，負責《蔚藍檔案》與新作《Project RX》的 IO 部門，目前是採取較為務實的策略。團隊正在積極運用語音識別和語音合成等 AI 技術，但並非為了強行轉型，而是先確認開發者的實際需求，再提供相應的技術支援。