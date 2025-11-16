《薩爾達傳說》真人版電影改編的是《曠野之息》？片場外流片段公主服裝現端倪

自從任天堂宣布風靡全球 40 年的經典遊戲《薩爾達傳說》系列真人版改編電影計畫之後，馬上讓許多任天堂粉絲都非常期待能夠早日看到林克、薩爾達公主等經典角色登上大螢幕，帶來冒險故事，目前電影已經在紐西蘭開始拍攝作業，預計將於 2027 年 5 月 7 日正式上映。事實上，綜觀系列作將近 40 年的歷史，對於許多玩家來說最重要的或許是這次《薩爾達傳說》又將從 20 部正傳作品中改編哪一部，而根據目前的片場外流片段中被許多眼尖粉絲發現，薩爾達公主的服裝與《薩爾達傳說：曠野之息》當中非常像，很可能這次就是改編《曠野之息》。

《薩爾達傳說》真人版電影片場公主的服裝被發現跟《曠野之息》中很像(Credit:任天堂)

來自國外 Instagram 帳號 tonyolsenfilm 的《薩爾達傳說》真人版電影片場外流片段中可以很清楚的看到，飾演薩爾達公主的英國新銳演員 Bo Bragason 身著與《薩爾達傳說：曠野之息》中薩爾達公主的冒險裝扮很像的戲服正在進行拍攝工作，並且髮型的部分也很像《曠野之息》中的公主，這些細節似乎也側面證明了這次《薩爾達傳說》真人版電影取材的情節就會來自於《薩爾達傳說：曠野之息》與《薩爾達傳說：王國之淚》。

目前《薩爾達傳說》真人版電影的拍攝工作正在緊鑼密鼓地進行中，而或許可以放心的是，根據任天堂之前的電影發售計畫，他們現在正在深度參與旗下作品改編成電影的拍攝工作，傳奇設計師宮本茂或許也會出任電影監製工作，確保自己的作品改編後仍能保留經典的元素。