《薩爾達無雙 封印戰記》第一回免費更新11月27日推出，新動作、武器與玩法一次看

Nintendo Switch 2 軟體《薩爾達無雙 封印戰記》第一回的免費更新於 11 月 27 日（四）登場。本次更新，新增了許多能讓玩家進一步享受遊戲內容的要素。本文將介紹本次更新的內容。

（來源：Nintendo官方提供）

◆ 全新挑戰

完成本篇內容後，遊戲內會新增數個「戰鬥挑戰」和「海拉魯挑戰」。

3 種全新「危險種」將於新增戰鬥中登場，包括「波克布林」、「方塊魔像」和「淤泥萊克」。

波克布林（來源：Nintendo官方提供）

方塊魔像（來源：Nintendo官方提供）

淤泥萊克（來源：Nintendo官方提供）

使用從「危險種波克布林」取得之素材所發動的「波克連斬」等餘料攻擊，其威力相較以往的素材大幅提升。

另外，還可以與方塊魔像發動同步攻擊。

施展強力的迴旋攻擊掃蕩敵方，並大幅削減強敵的弱點量表。

（來源：Nintendo官方提供）

（來源：Nintendo官方提供）

※除了新增的戰鬥外，在有方塊魔像出現的既有戰鬥中也可以發動此攻擊。

◆ 全新的專屬「同步攻擊」

新增薩爾達和卡拉莫專屬的同步攻擊。

（來源：Nintendo官方提供）

（來源：Nintendo官方提供）

卡拉莫扔出迴力鏢，再由薩爾達發動時之力倒轉時間進行追擊。抓準時機按「X 鍵」成功接住迴力鏢，可使攻擊變得更加強力。

◆ 全新武器

新增受到勞魯的光之力加護的大劍「光之大劍」，以及發分給海拉魯國王直屬精銳的長槍「禁衛兵之槍」。

（來源：Nintendo官方提供）

這些全新的武器皆可裝備在神秘魔像及各個種族的戰士身上。

※ 新武器可於更新遊戲且完成新增的戰鬥後獲得。

除了以上的新增項目外，本次更新也進行了提升遊玩體驗的機能改善。

