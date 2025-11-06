《薩爾達無雙 封印戰記》Switch 2正式發售！平均媒體評價79分，遭批內容重複無新意？

KT 與任天堂合作於 Switch 2 發售的無雙型新作《薩爾達無雙 封印戰記》在今（6）日正式發售，metacritic 平均媒體評價出爐平均 79 分，高於《薩爾達無雙》與《薩爾達無雙 災厄啟示錄》，但仍被認為有 UI、遊戲任務重複等部分需改善，而因為嚴格的保密條款，IGN 等大型媒體會在遊戲發售後再公開評價。

《薩爾達無雙 封印戰記》以《薩爾達傳說 王國之淚》為世界觀的前傳，回到海拉魯王國建立時期，對抗魔王加儂多夫的大軍，將王國的歷史設定補完，給予 90 分上下的媒體評價其為無雙系列誠意新作，戰鬥效果跟音樂表現等體驗十足，而給予 70 分的褒貶不一的媒體則在 UI、重複的任務、沒有變化的戰鬥內容部分降了評價，最低分 40 分由 Metro GameCentral 給出，認為內容重複了無新意，就算作為無雙作品也令人失望。

廣告 廣告

另外包括 IGN、The Verge 等大型媒體則因為任天堂對於劇情的嚴格保密條款，這類評測將在發售之後才釋出，如果還在觀望的玩家也可以等待更多媒體公開評測內容。