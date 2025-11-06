《薩爾達無雙 封印戰記》Switch 2正式發售！平均媒體評價79分，遭批內容重複無新意？
KT 與任天堂合作於 Switch 2 發售的無雙型新作《薩爾達無雙 封印戰記》在今（6）日正式發售，metacritic 平均媒體評價出爐平均 79 分，高於《薩爾達無雙》與《薩爾達無雙 災厄啟示錄》，但仍被認為有 UI、遊戲任務重複等部分需改善，而因為嚴格的保密條款，IGN 等大型媒體會在遊戲發售後再公開評價。
《薩爾達無雙 封印戰記》以《薩爾達傳說 王國之淚》為世界觀的前傳，回到海拉魯王國建立時期，對抗魔王加儂多夫的大軍，將王國的歷史設定補完，給予 90 分上下的媒體評價其為無雙系列誠意新作，戰鬥效果跟音樂表現等體驗十足，而給予 70 分的褒貶不一的媒體則在 UI、重複的任務、沒有變化的戰鬥內容部分降了評價，最低分 40 分由 Metro GameCentral 給出，認為內容重複了無新意，就算作為無雙作品也令人失望。
另外包括 IGN、The Verge 等大型媒體則因為任天堂對於劇情的嚴格保密條款，這類評測將在發售之後才釋出，如果還在觀望的玩家也可以等待更多媒體公開評測內容。
其他人也在看
《沉默之丘f》花絮公開由台灣泥巴娛樂解說，主角建模加藤小夏：首次體驗動捕演出
《沉默之丘 f》昭和日本場景與劇情在系列中獲得相當的好評銷售破一百萬套，Konami 官方公開了本次的戰鬥、動態捕捉製作花絮，由台灣泥巴娛樂（NeoBards Entertainment）進行製作與解說，其中也包括主角群的動態捕捉演出，主角深水雛子的建模加藤小夏也有留下深刻的印象。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前
影／日本熊出沒暴增！喪命術創新高 YouTuber告訴你「遇到該怎麼辦」
[FTNN新聞網]影音中心／陳沛妤日本今年熊害事件大量增加，受害者人數已超過百人。YouTuber「蔡桑」，日本筑波大學文化人類學博士，專攻民俗學與日本文化，近...FTNN新聞網 ・ 36 分鐘前
直行遭右轉車撞倒 「地上詭異標誌」遭轟：這什麼天兵設計
高雄有騎士行經路科二路與北嶺六路口時，從右側車道要直行，卻被一輛從中間車道右轉的汽車撞倒，畫面曝光，網友發現中間車道與右側車道都劃設「可直行與右轉標誌」，怒批這是甚麼天兵設計啊。 原影片連結：https://www.youtube.com/watch?v=bIkasCMN0Fw 影片授權／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台 https://linktr.ee/wowtchout #天兵設計#中間車道#詭異標誌東森新聞影音 ・ 37 分鐘前
蘋果 傳將推出平價MacBook
蘋果4日傳出將進軍平價筆記型電腦市場，目前正開發一款售價大幅低於1,000美元的MacBook，目標是吸引Chromebook和入門級Windows電腦用戶。工商時報 ・ 7 小時前
趨勢科技聯手NVIDIA 提供AI防護方案
全球網路資安領導廠商趨勢科技宣布與NVIDIA BlueField展開全新整合，將防護直接嵌入資料中心層級，為AI工廠提供更安全且具擴展性的防護，此全新方案讓企業能更快速部署AI，同時降低多租戶AI雲環境中的風險，並符合嚴格的合規要求。工商時報 ・ 7 小時前
DJI Osmo Mobile 8 手機雲台補上 360° 環拍和 NFC，通用前代多功能追蹤模組
DJI 的 Osmo Mobile 手機雲台今日更新，剛剛登場的 Osmo Mobile 8 可以看作是 Osmo Mobile 7P 的小幅升級版，主要變化是補上了 360° 無限位旋轉和 NFC。Yahoo Tech ・ 13 小時前
《資服股》訊連攜手遠傳 AI影音創作服務全面上架「遠傳訂閱趣」
【時報記者莊丙農台北報導】訊連(5203)與遠傳(4904)展開合作，旗下AI智慧影音工具平台MyEdit以及旗艦影音編輯軟體威力導演PowerDirector於11月1日正式上架遠傳訂閱趣平台，讓消費者以更便利的方式選購創新影音與AI解決方案。此次合作結合訊連在AI創新影音內容技術的領先實力，以及遠傳在行動數位生活生態圈的深厚佈局，同時也完善了訊連科技的線上銷售通路，展現雙方推動智慧生活與普及AI科技應用的共同願景，攜手縮短大眾與「AI新科技」間的距離。 除了長期與多家知名硬體及晶片廠商合作外，訊連也持續拓展行動生活應用服務版圖，以貼近使用者日常應用情境為核心，強化線上銷售生態，完善「官網＋電商＋電信平台」等多元銷售網絡。此次與遠傳合作，讓用戶可於遠傳訂閱趣平台直接購買多項熱門訂閱服務，包括MyEdit音訊及圖片組合季訂閱（3個月）、威力導演365年訂閱與月訂閱方案，提供更便捷的購買管道，滿足不同裝置與創作情境的需求，且可整併至遠傳電信帳單支付費用，輕鬆完成訂閱程序。 訊連共同總經理林昭宏表示：「AI已融入生活的每個面向，本次與遠傳的合作展現了訊連科技在推動數位創新與智慧應用上的持續時報資訊 ・ 1 小時前
經典「肌」情回來了！《超兄貴Collection》上架Steam商店
經典「肌」情清版射擊遊戲《超兄貴》系列正式登陸 Steam！為了讓新舊玩家再次感受肌肉碰撞的熱血快感，由 Edia 發行的《超兄貴Collection》經典合輯，在 Switch 推出後，這次也在 Steam 上架，讓更多玩家能體驗這款風格獨特的傳奇作品。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 17 小時前
Sony Xperia 手機疑退出大陸市場：微信服務號註銷、官網已無相關分類
Sony 手機在中國大陸的歷史或許將畫上一個句號。今日官方在微信平台上的服務號狀態已變更為「自主註銷，停止使用」，與此同時「手機」類別也已經從 Sony 大陸官網的產品列表中消失。Yahoo Tech ・ 14 小時前
趨勢科技攜手NVIDIA 推出針對代理式AI系統的端對端防護方案
全球網路資安廠商趨勢科技宣布與NVIDIA BlueField展開全新整合，將防護直接嵌入資料中心層級，為AI工廠提供更安全且具擴展性的防護。此全新方案讓企業能更快速部署AI，同時降低多租戶AI雲環境中的風險，並符合嚴格的合規要求。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
影/屏東長治轎車撞進早餐店 58歲駕駛疑恍神釀禍
屏東縣長治鄉5日發生一起車禍，一輛轎車不明原因撞進路邊早餐店，導致店家玻璃門碎裂，物品全散落一地，現場凌亂不堪，所幸無人傷亡，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。中天新聞網 ・ 29 分鐘前
從傳統到智慧！鐵路產業「靠它」升級數位化新里程
[Newtalk新聞] 全球化及數位化浪潮推動，鐵路產業正在加速重塑。然而，在轉型過程中，產業正面臨兩大關鍵挑戰：既要滿足數位轉型瞬息萬變的需求，又須符合日趨嚴格的網路安全法規要求。身為IRIS 銀級認證的鐵路設備供應商，四零四科技（Moxa）最新推出一系列通過EN 50155 認證的軌道運輸產品，包括車載交換器、車載電腦、無線通訊設備及IP 攝影機，以協助鐵路業者與系統整合商在數位化與資安並重的時代中穩健前行。 鐵路業者和系統整合商的當前難題 四零四科技表示，鐵路產業設計的數位解決方案，正大幅改變鐵路網路的運作、維護方式與乘客體驗。此一變革需仰賴創新工具、更大的頻寬和更強的即時連線能力，以支援列車控制與監測系統（TCMS）、預測性維護、安全狀況監測、多媒體乘客資訊（PIS）等多樣化應用。 隨著資料處理量與互聯規模大幅提升，當今的設計應以網路安全為首要考量。將網路安全列為優先要務，不僅是確保營運和基礎設施韌性，也關係到是否能符合歐盟 NIS2 指令和美國 TSA 安全規範。 此外，四零四科技表示，迎接下一代全球鐵路通訊標準FRMCS（Future Railway Mobile Comm新頭殼 ・ 1 小時前
Siri大升級 蘋果攜手Google AI提升語音助理能力
（中央社紐約5日綜合外電報導）路透社今天引述「彭博」（Bloomberg News）報導，蘋果計劃利用Google 開發的1.2兆參數人工智慧（AI）模型，全面升級Siri語音助理。中央社 ・ 7 小時前
亞馬遜當機後恢復服務 一度影響美國逾6000用戶
（中央社班加羅爾5日綜合外電報導）根據斷線問題追蹤網站Downdetector數據，亞馬遜公司（Amazon.com）服務今天出現當機情況，美國一度有6000多個用戶通報有問題，目前大多數已恢復正常。中央社 ・ 2 小時前
不燒汽油、不插電 氫動力皮卡還能自己「造水」
豐田這次真的玩很大，旗下的Toyota Racing Development（TRD）團隊推出一輛讓人跌破眼鏡的H2-Overlander概念車。這不只是改裝版Tacoma，而是靠氫氣驅動、馬力高達547匹的四驅越野神獸，徹底改寫環保車不能熱血的刻板印象。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
把握好天氣！ 今起全台陽光露臉下週再變天｜#鏡新聞
更多天氣資訊，交給氣象主播Tuhi Martukaw。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 2 小時前
中正紀念堂唱台語歌 簡上仁、董事長樂團接力演出
（中央社記者趙靜瑜台北6日電）中正紀念堂唱起台語歌，音樂家簡上仁將率領田園樂府樂團帶來台灣歌謠風情，董事長樂團則接力以搖滾結合珍貴影像，帶領觀眾穿越時空，感受台語歌曲的發展歷史與文化魅力。中央社 ・ 43 分鐘前
草嶺古道芒花季 即起登場
記者張上耕∕基隆報導 東北角山巒間銀白的芒花隨風搖曳，為山谷披上柔美光暈。觀光署東北…中華日報 ・ 15 小時前
官方線冒白煙！iPhone充電孔燒黑 他怒：要我自費近2萬修
驚！iPhone 16 Pro充電意外引爆！原廠線短路冒煙，充電孔燒焦變黑，蘋果竟要消費者自費1萬9維修！當事人氣炸控訴：「我每天都吸塵，不可能是灰塵惹的禍！」專家神解，其實只要花2、3千元就能修好，重點是這裡。蘋果粉使用習慣要注意，這個小動作能避免悲劇重演！TVBS新聞網 ・ 13 小時前
搶當少年股神？ 10月「30歲以下」開戶增逾3萬人
台北市 / 綜合報導 這波AI浪潮一波接著一波，台股多頭馬車，市值排名世界第八，力壓德國、緊追在法國之後，而昨(4)日指數再度改寫盤中新高紀錄，根據台灣證交所最新統計資訊，10月份30歲以下的開戶人數就增加了3萬多人，不過分析師提醒雖然趨勢不變，但短線漲多，指數震盪在所難免、操作還是要小心為上。華視記者吳任瑜說：「護國神山真的好威，帶領台股繼續向前衝，氣勢如虹，4日又改寫盤中新高紀錄。」AI浪潮一波又一波，多頭馬車向前衝，證交所公布截至10月底，集中市場總開戶數1千366.21萬人，也創下新高其中10月就增加將近5萬人。值得關注的是，更多年輕人也想當「少年股神」，光是30歲以下開戶人術，就增加了30,088人，占比10月總開戶數的61.23％，台股雖然熱到不行，但分析師提醒也別一頭熱栽進去，台新投顧副總黃文清說：「短線上創了新高之後，確實有可能會轉趨震盪，因為接下來大家還是會屏息以待，包括像是輝達的這個財報的狀況。」分析師提醒短線漲多了，指數震盪在所難免，就看護國神山台積電，能帶領台股走多遠，專家分析，台積電漲1元約貢獻台股8點，如果股價站上1,550元到1,555元，有望領軍台股市值達標百兆新里程碑，但當股市繼續寫紀錄，專家提醒操作也更小心保守。台新投顧副總黃文清說：「11月整體的一個指數在這邊，短期震盪的可能性是比較高的，那走到12月開始陸續反映，這個年底的做帳行情，或是隔年的一個作夢行情，AI的趨勢有可能再次啟動。」台股目前的市值，力壓德國，排在世界第八，緊追在法國之後，AI熱潮會把台股推向哪個高度，市場拭目以待。 原始連結華視影音 ・ 1 天前