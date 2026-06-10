《薩爾達 時之笛》重製版林克太寫實！被酸「大人頭接在小孩身上」老玩家：歷史重演

《薩爾達傳說：時之笛》重製版正式宣布將於 2026 年內登陸 Nintendo Switch 2 主機，掀起期待多年的玩家社群轟動。但林克的新造型也引來論戰，重製版中主角林克更加寫實，讓不少粉絲直指其頭身比例怪異，像是「把大人的頭接在小孩的身體上」。

部分玩家覺得新版林克太寫實。（圖源：薩爾達傳說 時之笛）

一些玩家對這次美術風格的轉變有些不習慣，認為任天堂太過追求寫實感，導致畫面風格與原版的卡通感相去甚遠，甚至讓人聯想到網路上常見的「粉絲自製 Unreal 5 引擎概念影片」，只是單純的提高寫實程度和光影細節，失去了原本的美術風格。

廣告 廣告

不過也有老玩家分享，這並不是《薩爾達》系列首次因為美術風格轉變而遭到批評。回顧 2001 年《薩爾達傳說：風之杖》首次公開時，也曾因為太過卡通化的造型，被當年許多老粉絲罵翻，但該作最終卻憑藉超高的遊戲品質成為經得起時間考驗的神作。

部分支持重製版寫實風格的玩家也認為，這次的重製版採用偏向寫實的風格是合理的嘗試，尤其是近幾年一些作品，也不難看出任天堂在朝這方向前進，所以不應該過早否定任天堂的設計，且目前的抱怨多半是出於對原版的情懷。

由於目前官方只釋出很短的林克沉睡特寫，連一秒鐘的實機遊玩畫面都沒有提供，這也讓不少心急的粉絲感到有些不滿。當然，不管玩家對林克的新外貌反應有多兩極，遊戲就確定在 2026 年內，接下來也只剩下不到半年的時間，玩家們都期待官方能盡快釋出更多實機畫面來平息爭議。

相關新聞：任天堂發表會35款大作懶人包！薩爾達時之笛重製版今年就上市，王國之心4、異度神劍新作也登場