《藍色監獄》真人版電影集結眾男神 原作被稱「最難真人化動漫」

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高橋文哉在《藍色監獄》飾演男主角「潔世一」。（圖／甲上娛樂提供）

在世足賽開踢前夕，日本人氣動漫《藍色監獄》宣布真人版電影將在台上映，原著被視為改變日本足球漫畫歷史，更被不少粉絲點名是最難真人化的動漫作品。

真人版卡司全是男神

經歷超過千人試鏡，該片最終網羅了日本影壇當紅的高顏值男神陣容，由「新生代男神一哥」高橋文哉飾演不斷自我覺醒的男主角「潔世一」，攜手國際級男團「&TEAM」成員K、STARTO人氣男團「浪花男子」高橋恭平，以及櫻井海音、野村康太、綱啓永等人，上演最極致的暗黑競技殊死鬥，更有窪田正孝坐鎮飾演瘋狂教練繪心甚八。

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高橋文哉（右）和&TEAM成員K在《藍色監獄》上演最極致的足球競技殊死鬥。（圖／甲上娛樂提供）

主演們進行足球集訓

為了精彩呈現動漫中的足球神技，製作團隊安排所有演員提前一年半接受前日本國腳松井大輔的集訓，動作場面親自上陣，絕不馬虎。

男主角高橋文哉透露，自己早在三年前便接獲主演邀約，儘管毫無足球經驗，仍抱著破釜沉舟的決心投入魔鬼特訓及拍攝，「我把自己能做到的一切毫無保留地投入這部作品，希望讓大家看見屬於高橋文哉的潔世一。這份渴望，正是我的『Ego』（自我）。」

高橋文哉（右）和高橋恭平在《藍色監獄》片中隸屬同隊惺惺相惜。（圖／甲上娛樂提供）

只能有一人登上世界第一前鋒的寶座

《藍色監獄》描述，為打造帶領日本奪下世界盃冠軍的最強前鋒，日本足球界啟動極端計畫「藍色監獄」，將300名高中前鋒關進封閉設施，展開殘酷淘汰賽，最終只能有一人登上世界第一前鋒寶座，失敗者則永遠失去進入日本國家隊的資格，最終生存下來的，究竟是誰？電影將於8月12日在台上映。

《藍色監獄》真人版電影公開前導海報。（圖／甲上娛樂提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導