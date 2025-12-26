《藥師少女的獨語》快閃店12月26日台北登場！3米高貓貓氣偶重磅展出

在高雄駁二首站創下話題高峰、吸引破萬名粉絲朝聖的《藥師少女的獨語》POP-UP SHOP，於 2025 年 12 月 26 日正式移師台北華山 1914 文創園區。台北站將推出宮廷沉浸式展區與多款全新首賣周邊商品，一路展出至 2026 年 4 月 6 日。活動由回歸線娛樂與金儀創意聯手主辦，並與日方團隊密切協作監修，完整保留動畫宮廷世界觀的原汁原味，再度打造喜愛《藥師少女的獨語》 粉絲不可錯過的線下盛會！

《藥師少女的獨語》快閃店台北站正式啟動！3 米高貓貓氣偶驚喜再現華山 全新解謎任務登場 快來獲得超限量 最新第三季主視覺貓貓透卡（來源：回歸線娛樂官方提供）

最受矚目的 3 米高貓貓氣偶，在台北站同樣驚喜再現，入口以氣勢磅礴的華麗宮廷大門揭開序幕，搭配動畫大型主視覺牆與主要角色迎賓陣列，讓粉絲踏入瞬間即沉浸於《藥師少女的獨語》獨有的宮廷盛會氛圍。本次台北站延續高雄首站的「三大必完成任務主軸」，並將拍照體驗、周邊收藏與限定好禮互動全面擴大，規劃出沉浸式展區亮點與粉絲任務。等著粉絲來解開謎題！

第一大任務「必拍名場景重現」，展區特別打造沉浸式宮廷拍照場景，從迎賓主視覺與壬氏、貓貓迎賓椅合影體驗開始，接續走入經典回憶長廊回顧區，重現貓貓指認「這個有毒！」名場面、壬氏月下翩然起舞與兩人一同墜入洞窟的戲劇性瞬間。角色卷軸宮廷場景牆則將貓貓、壬氏、高順、小蘭、樓蘭妃、里樹妃、梨花妃等主要角色卷軸一字排開呈現，宛如親身步入宮廷深處。歷季主視覺打卡牆更一次集結動畫歷代經典主視覺，讓粉絲拍照蒐集一氣呵成，而全場最大亮點 3 米高貓貓氣偶也將於展區核心位置正式登場，全面滿足粉絲社群曝光與拍照打卡收藏的期待。

第二大任務「必買全新首賣周邊」萬眾矚目的《藥師少女的獨語》抽卡機也來了！台北站將推出超過 多款全新授權周邊商品，涵蓋視覺收藏與生活實用兩大主軸。其中還有最期待的抽卡機也將在台北站出現，一定要來蒐集全部卡面，是粉絲必須擁有的限定周邊收藏清單。

第三大任務「必拿限定好禮互動」，台北站同步推出三大粉絲互動活動，讓粉絲除了買到新品、拍到經典，更能把限定禮物帶回家。 全新現場限定解謎活動，讓粉絲化身貓貓般的宮廷謎題破解者，只要動動腦、成功答題，即可獲得最新第三季貓貓限量透卡乙張，是本次台北站專為喜愛解謎互動粉絲打造的升級體驗亮點。活動期間現場消費滿 599 元，即可參加限量盲抽角色透卡活動，共有 8 款角色等待粉絲蒐集，數量有限、送完為止此外，現場拍攝照片並於社群平台發布貼文打卡，也有機會獲得限量角色貼紙！

《藥師少女的獨語》快閃店台北站於華山 1914 文創園區中 5B 館，打造最強宮廷沉浸式體驗空間。活動自 2025年12月26日起正式啟動，展出至2026年4月6日，由回歸線娛樂與金儀創意共同主辦。這場結合沉浸式場景重現、多款周邊與限定互動贈禮的盛會，一定要來現場參與！絕對不能錯過這場與《藥師少女的獨語》的宮廷之約，實際活動詳情敬請關注「藥師少女的獨語快閃店」官方粉絲專頁。

《藥師少女的獨語》快閃店 POP-UP SHOP 台北站

活動日期：2025.12.26（五）～2026.04.06（一）

活動地點：華山1914文創產業園區中5B館（100台北市中正區八德路一段1號）

營業時間：11:00-19:00（最後入場時間18:30)

