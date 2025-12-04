《虹彩六號》上市10年玩家破億！台灣辦表演賽 實況主GodJJ與杏仁咪嚕領軍登場

Ubisoft 今日正式宣布，上市屆滿 10 年的《虹彩六號：圍攻行動》全球玩家數正式突破 1 億大關，同時全新賽季「十倍追擊行動」改版本週已在全平台上線，帶來包含「要塞」地圖重製、特勤幹員 Thatcher 重製以及全新武器。官方也在遊戲內外準備了一系列慶祝活動，包含「教官特訓」計劃 — 由《虹彩六號》台灣現役與退役職業聯賽選手擔任教官，密集特訓熱愛本作的實況主，並將在 12 月 18 日晚上 19:00 的「虹彩之夜」官方直播節目中進行表演賽。

（來源：Ubisoft官方提供）

作為一款難度超高的戰術射擊遊戲，今年一改過去經典的「老手帶新手」教練玩法，由持續在《虹彩六號》電競領域中發光發熱的專業玩家來指導遊戲實況主。「GodJJ」所領軍的「J 群玩家」，包含隊長大楷、成員京野妮子、丁義、獅子丸出戰，本身就長期組隊遊玩本作；另一方對手則是由同樣喜愛這款遊戲的「杏仁 Miru」領軍「男性禿科學院」（南杏禿K雪），與成員 KSP、雪雪、西南 69 與 Ko 一同組隊；雙方分別由《虹彩六號》台灣電競發展中的傳奇選手「Ed」、以及至今仍持續在職業聯賽賽場上爭戰的「舒芙蕾」指導，傳授給這些實況主隊員們打比賽所不能不知的知識，並將在本週進行線上團練。

（來源：Ubisoft官方提供）

實況主「教官特訓」分組團練陣容：

J 群玩家

GodJJ

大楷

京野妮子

丁義

獅子丸 Ko

團練時間：12/7（日）21:00-23:00

南杏禿K雪

杏仁 Miru

KSP

雪雪

西南 69

團練時間：12/5（五）22:00-24:00

最終決戰：12/18（四）19:00「虹彩之夜」十週年直播活動 @ Rainbow6TW 官方頻道

《虹彩六號：圍攻行動》近日正式宣布達成全球超過 1 億名玩家的成績，並將帶來一系列週年紀念活動，即日起至 12 月 8 日間透過 Twitch 收看指定合作實況主頻道滿 2 小時即可獲得 10 週年限定武器吊飾；此外 12 月 2 日至 31 日期間一整月都將在遊戲中送出每日好禮，包含武器造型、卡片背景、吊飾、外卡活動包、Alpha 包以及全新的 Delta 包；官方也在中文社群頻道同步舉辦「你的《虹彩六號》故事」徵稿活動，投稿你的玩家故事將有機會帶走全球限定的特勤幹員鍵帽組。

《虹彩六號：圍攻行動》是一款免費遊玩的第一人稱戰術射擊遊戲，最新一季改版「十倍追擊行動」現已上線。更多有關《虹彩六號》資訊，請訂閱官方中文 Facebook 專頁、和《虹彩六號》電競頻道以取得最即時的攻堅情資。

（來源：Ubisoft官方提供）

（來源：Ubisoft官方提供）

（來源：Ubisoft官方提供）

（來源：Ubisoft官方提供）

