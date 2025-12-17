《虹彩六號》十週年推出限時活動「鬼牌亂鬥」，超過35種玩法重回當年版本經典對戰

Ubisoft 今日宣布，《虹彩六號》十週年限時活動「鬼牌亂鬥」（Wildcards Siege）現已在遊戲內推出，即日起至 1 月 5 日期間，玩家將在代表著一切起源的「芝加哥豪宅」地圖中挑戰各種獨特玩法，這裡充滿了彩蛋與對《圍攻行動》早期時光的致敬元素。在 12 月 18 日舉行的「虹彩之夜」官方直播節目中，也將壓軸帶來 10 名實況主遊玩的全明星表演賽。

（來源：Ubisoft官方提供）

（來源：Ubisoft官方提供）

在本次限時活動中，玩家將可投入遊戲中最經典玩法的「炸彈」模式，每回合以投票選出像是「僅限選擇新進人員」與「僅限 ACOG」等特殊規則，帶回當年版本經典對戰的感覺。還有像是「只有爆頭算數」、「情資受阻」（不能在準備階段過後使用任何觀測工具）、「完全破壞」（所有未強化表面皆已被預先破壞）、所有幹員提升為「3 速」，甚至出現一隻大雞在畫面上擋住視線的「雞瘟」或「戰爭迷霧」等超過 35 種趣味玩法。

廣告 廣告

（來源：Ubisoft官方提供）

（來源：Ubisoft官方提供）

（來源：Ubisoft官方提供）

（來源：Ubisoft官方提供）

本週四登場的「虹彩之夜」官方直播節目上，將帶領玩家重溫遊戲上市 10 年的精彩時光，同時舉辦台灣電競隊伍表演賽、「教官特訓」實況主表演賽以及「鬼牌亂鬥」全明星表演賽，匯聚超過 15 名知名實況主與 YouTuber 重新聚首，與遊戲一同歡慶 10 歲生日。

《虹彩六號：圍攻行動 X》為第一人稱射擊遊戲體驗帶來全新突破，將戰術交鋒與極致破壞元素推向行動核心。率領你獨特的特勤幹員小隊，投入緊張刺激的戰鬥，透過縝密的準備與臨場的戰略應變奪取勝利。

（來源：Ubisoft官方提供）

（來源：Ubisoft官方提供）

－

以上內容為廠商提供資料原文