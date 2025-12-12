《虹彩六號》十週年節目「虹彩之夜」12月18日開打爭奪25萬獎金，「老皮盃」重磅回歸

Ubisoft 今日宣布，將於 12 月 18 日晚間舉辦《虹彩六號》十週年特別直播節目「虹彩之夜」，上週起接受「教官特訓」計劃、由現役與前職業聯賽選手擔任教官所特別指導的兩支實況主隊伍，將在節目中爭奪高達 25 萬元的獎金外，同時也正式確認曾經舉辦長達 6 屆、對於台灣《虹彩六號》電競推廣扮演重要角色的「老皮盃」社群賽事將於今年底再次回歸，一同重溫遊戲精彩的十年。

（來源：Ubisoft官方提供）

本次特別節目中將帶來台灣電競戰隊 Daystar、SharkLFO 表演賽，並邀請到曾參與遊戲精彩 10 年的眾多遊戲實況主與內容創作者重新聚首，包含從上市宣傳實況中在工作室被「攻堅爆破」的「老皮」、台灣首場表演賽的參與成員「殺梗」、至今仍持續製作遊戲教學與搞笑精華的「黃狗」與「Husky」，都將和今年「教官特訓」表演賽獲勝隊伍一同挑戰遊戲 10 週年限時開放的特別模式，實況中也將抽獎送出全球獨家的《虹彩六號》幹員鍵帽組、官方週邊和 R6 點數。

最初由實況主老皮所發起、曾經打進台北國際電玩展舉辦線下總決賽的《虹彩六號》經典社群賽事「老皮盃」也將再次復刻登場，12 月 23 日至 1 月 25 日間玩家將可重新找回當年的戰友一同「再戰老皮盃」，爭奪高達 10 萬元總獎金，包含 1 月 24 日、25 日將帶來一連兩天的總決賽轉播，最終 4 強之爭也將由老皮本人親自上陣播報，老皮盃賽事即將於 12月 12 日在 CGA 賽事平台上線開放報名，詳情請參閱：https://vs.cga.gg/

12 月 18 日「虹彩之夜」節目表：

19:00 台灣電競戰隊表演賽：Daystar vs. SharkLFO

20:20《虹彩六號》10 週年玩家故事回顧

21:00「教官特訓」實況主表演賽：J 群玩家 vs. 男性禿科學院

22:00 頒發《虹彩六號》10 週年特別獎項

22:20 全明星表演賽

官方 Twitch 直播頻道：http://twitch.tv/Rainbow6TW

（來源：Ubisoft官方提供）

參與實況主與創作者陣容：

GodJJ

京野妮子

丁義

獅子丸

大楷

杏仁ミル

KSP

雪雪

西南 69

Ko

老皮

殺梗

黃狗

Husky

Flash

《虹彩六號：圍攻行動》本月將帶來一系列週年紀念活動與遊戲內限時活動，包含在 12 月 31 日前將在遊戲中送出每日好禮，包含武器造型、卡片背景、吊飾、外卡活動包、Alpha 包以及全新的 Delta 包；官方也在中文社群頻道同步舉辦「你的《虹彩六號》故事」徵稿活動，投稿你的玩家故事將有機會帶走全球限定的特勤幹員鍵帽組。

（來源：Ubisoft官方提供）

R6X_全球獨家幹員鍵帽組贈品（來源：Ubisoft官方提供）

以上內容為廠商提供資料原文