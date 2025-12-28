《虹彩六號：圍攻行動》遭駭客大規模入侵！發送數十億遊戲貨幣、隨意亂BAN玩家

Ubisoft 旗下的戰術射擊遊戲《虹彩六號：圍攻行動X》（Rainbow Six Siege X）於最近爆發了嚴重的資安危機。駭客通過漏洞大規模入侵遊戲系統，不只是隨意封鎖包含知名實況主等玩家帳號，還有竄改玩家資料、遊戲貨幣和造型等誇張情況。後續官方也發文確認此情況，並且暫時關閉了 《虹彩六號：圍攻行動X》伺服器和商城服務。

遊戲推出 10 年以來最大的駭客入侵事件。（圖源：虹彩六號:圍攻行動X）

《虹彩六號：圍攻行動X》這次攻擊除了惡意發訊息干擾玩家外，還涉及大規模的虛擬貨幣與道具異常發送。許多玩家回報帳號莫名收到了數十億的遊戲貨幣，以及各種稀有造型，甚至連尚未正式發售的商城道具都被提前解鎖。這些異常狀況迅速在社群媒體 X（推特）上引發熱議，被玩家戲稱為該遊戲有史以來最混亂的一天。

而針對此重大事故，Ubisoft 官方迅速作出反應，宣布暫時關閉所有平台的伺服器以進行緊急調查與修復。官方隨後發布聲明確認此次服務中斷是為了應對攻擊，並強調玩家不會因為被動接收駭客發送的道具或貨幣而遭到封鎖，目前團隊正全力修復漏洞以確保遊戲環境安全後才會重新開放。