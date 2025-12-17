《虹彩六號M》宣布2月23日全球上市，保留經典要素與玩法 預告片搶先看

Ubisoft 今日宣布，出自著名《虹彩六號》系列的免費遊玩戰術第一人稱射擊行動裝置遊戲《虹彩六號M》，將於 2026 年 2 月 23 日於全球 iOS 及 Android 平台推出。

（來源：Ubisoft官方提供）

由 Ubisoft 蒙特婁工作室*開發的《虹彩六號M》將帶給玩家融合了戰術玩法與快節奏第一人稱射擊場面的真正《虹彩六號：圍攻行動》體驗。玩家將在核心遊戲模式「攻擊方對抗防守方」裡進行 5 對 5 的玩家對戰（PvP）。攻擊方可以部署偵察無人機來獲得情報，並戰略性地突破可破壞的牆壁、地板和天花板。防守方可以用障礙物封鎖所有入口，並使用間諜攝影機或陷阱來防衛他們的據點。結合戰略與團隊合作元素，玩家將體驗到驚險刺激的近距離戰鬥。每一回合攻守方會角色互換，唯有強者才能勝出。

（來源：Ubisoft官方提供）

專為行動裝置開發的《虹彩六號M》，除了帶來行動版的獨特額外新功能，還有源自《虹彩六號：圍攻行動》的既有功能，包括：

遊戲模式：炸彈、直衝炸彈、團隊死鬥。

可使用包括 Ash、Mute、Dokkaebi 等超過 20 位幹員。

眾多經典地圖，包括「銀行」、「邊境」、「俱樂部會所」、「奧勒岡鄉間屋宅」、「別墅」，以及《虹彩六號M》專屬新地圖「餐廳」及「高峰」。

著重關鍵《虹彩六號》基本要領的入門教學。

私人對戰、排名戰及快速遊玩。

每季新增全新內容。

※參與開發的其他Ubisoft 工作室包括溫尼伯工作室、哈利法克斯工作室、布加勒斯特工作室和成都工作室。

（來源：Ubisoft官方提供）

（來源：Ubisoft官方提供）

以上內容為廠商提供資料原文