《要塞英雄》和《南方四賤客》合作！超惡搞造型 連毛巾巾都登場

Epic Games 正式宣布大逃殺遊戲《要塞英雄》（Fortnite）將與美國經典動畫《南方四賤客》（South Park，南方公園）展開重磅聯動！活動預計於本週五（台灣時間可能是星期六）正式開跑並持續到 2 月 5 日。

四賤客和大頭一起登場！（圖源：Fortnite）

目前官方已經釋出了一段劇情動畫預告，講述阿ㄆㄧㄚˇ、屎蛋、凱子和阿尼在玩遊戲時總是故意排擠大頭，導致大頭化身為「混沌教授」展開復仇，利用傳說中的「真實之杖」將所有人傳送到了《要塞英雄》的島嶼上。為了配合遊戲中的角色身高判定，這群身材矮小的角色將駕駛全尺寸的「機甲」登場，解決了身高比例的問題。 除了主要角色外，這次合作還帶來了深受粉絲喜愛的配角「毛巾巾」。

本次推出的造型充滿了對原作動畫的致敬彩蛋，每位角色的機甲設計都別出心裁。阿ㄆㄧㄚˇ駕駛的是來自第八季的經典「AWESOM-O 4000」紙箱機器人；家境貧困的阿尼則是用垃圾拼湊出一台破銅爛鐵機甲。此外，地圖上也將新增著名地標「阿ㄆㄧㄚˇ樂園」，讓玩家能親自探索這個充滿原作風格的特殊場景。