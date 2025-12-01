《要塞英雄》神級演出！遊戲版「終局之戰」千萬玩家參與，哥吉拉初音鋼鐵人合作IP全集結亂鬥
Epic Games 旗下熱門大逃殺遊戲《要塞英雄》（Fortnite）在最近舉辦了名為「Zero Hour」的章節最終大事件，誇張的規模吸引了全球超過 1,050 萬名玩家登入遊戲參與，加上各大實況平台的觀眾，總觀看人數再增加 300 萬人。而這場活動最精彩的是，其龐大的場面和跨 IP 的整合，被許多外媒與社群玩家戲稱為遊戲界的《復仇者聯盟：終局之戰》，以及《一級玩家》最終戰重現。
這次活動最受矚目的亮點，在於其突破天際的「多重宇宙」豪華陣容。為了對抗終極反派「Dark Presence」，遊戲中集結了來自不同作品的經典角色，都是過去《要塞英雄》合作過的各大知名 IP。玩家不只能看到怪獸之王「哥吉拉」與「金剛」並肩作戰，還有漫威英雄「鋼鐵人」、虛擬歌姬「初音未來」以及「荷馬辛普森」等角色都全數登場戰鬥，並搭配《獵魔女團》的歌曲。其中最讓粉絲驚喜的畫面，肯定就是初音未來站在哥吉拉的頭上用龜派氣功聯手發動攻擊，這個充滿迷因趣味的互動瞬間引爆了社群討論，開始大量二創風潮。
隨著這場史詩級的大亂鬥落幕，也正式宣告遊戲將進入全新的第七章節。雖然活動過程中龐大的玩家數量，導致伺服器一度遭遇遊戲崩潰，且活動結束後伺服器馬上進入長時間的停機維護，但這場成功把無數風格迥異的 IP 融合在同一戰場的狂歡派對，都為《要塞英雄》寫下了非常具有紀念意義的一頁。目前網路上也已經有許多玩家上傳了當天的影片紀錄。
