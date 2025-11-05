《見鬼》彭氏兄弟相隔12年再合作執導！何超儀九個月武術特訓扮女俠

《拾荒法師2》在香港開鏡。（圖／852Films提供）

記者許瑞麟報導／動作電影《拾荒法師2》近日在香港開鏡，康復後精神奕奕的監製陳子聰首次現身，率領主演何超（何超儀）、波斯男神Iman以及《見鬼》導演「彭氏兄弟」彭順、彭發等黃金製作班底出席。

何超與Iman在拍攝前經歷九個月的武術特訓，何超透露：「我們不是拍『硬碰硬』的那種大場面，而是偏向體操式的中國武術，武術導演特別邀請中國武術團隊為我們特訓，我們要練的是各門派的招式及各種兵器的運用，從拳腳對打到舞刀弄槍，每一個細節都要練得精準。」這也是她繼《千機變》後、相隔22年再演女俠，「我有個直覺，我的演藝事業將再創高峰！」

首次挑戰動作電影的Iman對體能有很嚴格的要求，「這是另一個層次的表演，我們要學的不只是打鬥，更包括演技、節奏與情感的控制。這9個月對我來說是全方位的訓練，非常難忘。」他更挑戰「全廣東話」演出，為此他花了大半年苦練廣東話，更要在拍攝前背熟劇本上的每一句台詞。

監製陳子聰則表示：「起初看到他們練到全身是傷，相當擔心。後來看到他們訓練上了軌道，我知道他們體能上可以應付，因此放心開拍，現在我對他們充滿信心，雖然辛苦但值得。」

何超儀和Iman擔綱主演。（圖／852Films提供）

《拾荒法師2》是彭順與彭發繼2013年電影《逃出生天》後，相隔12年再次以「彭氏兄弟」之名合導的作品。彭發笑說：「這些年接受訪問時，記者總會問我們何時再合作，我們都會想什麼時候再來合作拍一部呢？《拾荒法師2》正是最好的時機，集結我們都很喜歡的元素，我們相信一起合作會有新的火花。」

兄弟倆依舊很有默契，彭順說：「我們分工清晰、互相信任，如果意見不同，也會尊重對方的創作判斷。」兩人皆指出，本片拍攝上的最大困難在於動作，「這部片融合中國武術、搏擊、兵器對打、驚悚與喜劇等元素，男女主角需要應付大量動作戲，那九個月的訓練是必需的，我看到他們身上的傷痕，知道他們都很認真對待這部片，而這部戲將打造出大家從未見過的何超，會令大家耳目一新。」

本片更邀請謝君豪與「肥貓」鄭則仕加盟，謝君豪飾演何超的師父，也有不少動作戲，他笑說：「這次角色很有驚喜，會有意想不到的反轉。」鄭則仕則飾演老謀深算的富商，是全片唯一不用打的角色，用心機與智慧掌控全局。

《拾荒法師2》預計於2026年一月殺青，而系列首集《拾荒法師》也將於2026年中上映。

陳子聰恢復健康，出席《拾荒法師2》開鏡。（圖／852Films提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導