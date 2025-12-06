《親愛的X》劇版vs.漫畫差異！劇版雅珍欺騙男三的手段更高明、俊瑞是結局走向的關鍵？

【文／Beauty美人圈．編輯團】韓劇《親愛的X》改編自同名韓漫，金裕貞在劇裡飾演「天生惡女」白雅珍，為了達到目的不惜利用身邊的所有男人，一女多男的劇情受到熱烈討論！不過劇版改編了部分原著漫畫的內容，劇裡的白雅珍比漫畫更加精明，就連和男主角之間的愛情線都更加具有性張力！以下《親愛的X》原著漫畫vs.劇版6差異，快一起來看看吧！

《親愛的X》原著vs.劇版差異1：白雅珍成為演員的契機

在原著漫畫中，白雅珍想要成為演員的契機僅僅是因為想要成為「他人高不可攀」的存在，只要登上頂峰就不會有人膽敢隨意拋棄她。不過劇版的白雅珍雖然在高中時就被星探挖掘，但那時候她依舊懷有考上法律系的夢想，因此果斷拒絕了成為明星的機會，直到她因為父親錯過大學註冊時間，充滿恨意的她才決定踏入演藝圈。

劇版中，白雅珍為了成為演員，必須付出的代價是「徹底與尹俊瑞斷開關係」；但在原著漫畫裡，則是白雅珍要咖啡廳同事保守老闆誤殺自己父親的秘密

圖片來源：IG@tving.official

《親愛的X》原著vs.劇版差異2：尹俊瑞的小說作品《共犯Y》

白雅珍和尹俊瑞分別多年後，白雅珍已經成為大勢頂流演員，而從小文學造詣就極高的尹俊瑞則成為了暢銷書作家，而他的作品內容都與白雅珍息息相關！在劇版中，尹俊瑞寫的第一本小說就是以白雅珍過去經歷為內容的《共犯Y》，並且靠著這本書大紅大紫，不過在原著漫畫中，這本書在很後期才出現，因此也有網友猜測，劇版結局可能會和原著有所出入。

圖片來源：IG@tving.official

《親愛的X》原著vs.劇版差異3：白雅珍欺騙男三許仁江的手段

白雅珍為了獲取更好的演藝資源，不惜假裝自己愛上身為頂流演員的男三許仁江，將他玩弄於鼓掌之中，這段劇情在原著裡也有，不過有不少粉絲認為劇版白雅珍欺騙許仁江的手段比在原著漫畫裡更高明，這也讓這段劇情變得更加刺激緊張，算是很成功的改編！

圖片來源：IG@tving.official

《親愛的X》原著vs.劇版差異4：男女主角的愛情線

白雅珍在整個故事裡一直處於如臨大敵的緊張狀態，比起原著漫畫，白雅珍在劇裡的處境更加驚險糟糕，因此她和男主角之間若有似無的曖昧氛圍也顯得更加濃烈，尤其是在第七集兩人發生爭吵時，尹俊瑞習慣性的湊上去想要親吻白雅珍，這幕散發出超欲性張力讓觀眾看得心癢癢！劇版和原著漫畫不同的是，劇版更加凸顯了兩人之間的愛情線。

圖片來源：IG@tving.official

《親愛的X》原著vs.劇版差異5：崔正浩出獄

白雅珍為了脫離父親的枷鎖，曾經利用打工的咖啡廳老闆，也就是前職棒選手崔正浩，讓他成為幫助自己弒父的劊子手，並且陷害他進監獄。在原著漫畫中，崔正浩直到最後都沒有出獄，不過從劇版的第七集來看，他最終順利出獄了，究竟出獄後的他是否會對白雅珍展開復仇，也成為《親愛的X》後續劇情的一大看點！

圖片來源：IG@tving.official

《親愛的X》原著vs.劇版差異6：男二金在吾的忠犬人設

白雅珍的一生中出現過許多男人，其中一個人氣爆紅的角色就是男二金在吾！他自學生時期就會稱呼白雅珍為「老大」，甘願為她付出一切也在所不惜，而這份忠犬般的愛意在成年後變得更加濃烈，他甚至將「幫助白雅珍」作為人生目標，比起原著漫畫中的金在吾，劇版更加凸顯了「金在吾願意為白雅珍付出到某種誇張程度」的忠犬人設，這也吸引更多觀眾開嗑女主&男二這對CP！

圖片來源：IG@tving.official

【本文由Beauty美人圈提供，未經授權，請勿轉載！】

