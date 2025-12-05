《親愛的X》大結局留伏筆！ 台劇《人浮於愛》大結局！韓劇《一吻爆炸》叩問愛情與道德的界線！全道嬿、金高銀《認罪之罪》本週新開播｜追劇報報
年底好片清單太多、追劇進度必須認真趕上！本週追劇報報首推台劇《人浮於愛》大結局，話題夯劇《親愛的X》也正式播出最終回完結篇內容！全道嬿、金高銀和朴海秀主演的韓劇《認罪之罪》值得看起來！一開播就不囉唆會員可以全集追到完的陸劇《暗影偵探》是王星越主演必須關注！熱播韓劇《一吻爆炸》加滿大家的戀愛感！陸劇《山河枕》也全集播畢可以窩起來一口氣追完最爽快！追劇大作戰要趁早，跨年和朋友才有話題可以聊。
本週「追劇報報」推薦
韓劇《親愛的X》：已播出大結局
台劇《人浮於愛》：大結局
韓劇《認罪之罪》：開播
陸劇《暗影偵探》：熱播中
韓劇《一吻爆炸》：熱播中
陸劇《山河枕》：大結局
日劇《一點點超能力》：熱播中
雷/《親愛的X》超衝擊大結局留伏筆！金裕貞生死未卜、金永大&金度勛下場超悽慘、謎樣洪宗玄秘密依舊未解...
《人浮於愛》
👀線上看：愛奇藝、公視＋、MyVideo
《人浮於愛》本週末迎大結局，該劇由徐輔軍執導，楊祐寧、宋芸樺、邵雨薇、簡嫚書、范少勳等演員主演，改編自侯文詠的同名小說《人浮於愛》，劇集聚焦在都會男女的情愛與欲望心境描述，大尺度激情劇情加上突破道德遊走在禁忌邊緣的人性，掀起各種感情討論！而終歸是在「愛」、「生存」與「生命」的抉擇與掙扎之中。你準備好要扶好心臟、接受主人翁們的「結局」了嗎？
《認罪之罪》
👀線上看：Netflix
全道嬿、金高銀和朴海秀主演的懸疑驚悚韓劇《認罪之罪》12月5日在 Netflix 開播！故事描述一名遭控弒夫的人妻「允秀」被神祕陌生人找上，陌生人「牟恩」被稱爲魔女，魔女願意代替人妻去自首，條件是她得動手殺人？！隨著故事進產，兩人的諸多秘密也不斷展開，讓人大吃一驚！
Netflix驚悚韓劇《認罪之罪》12/5新上架！「神秘魔女」金高銀破格短髮回歸！與「殺夫嫌疑人」全道嬿上演監獄風雲！集數、劇情亮點整理
《暗影偵探》
👀線上看：愛奇藝
由王星越、吳佳怡所主演的民初懸疑電視劇《暗影偵探》全24集、一集半小時，描述民初繁華都市裡正在被一股暗黑勢力所吞噬：連環失蹤和密室命案各種離奇事件不斷發生，需靠王星越所飾演的智勇雙全腹黑探長關岑來辦案！而熱血新手女警陸以真（吳佳怡飾）會是他的福星還是掃把星？一支精鋭偵探小隊必須緊密合作、偵破詭譎社會事件、找出真相！
《一吻爆炸》
👀線上看：Netflix
安恩真飾演單身女子aka萬年求職女「高多琳」，因以「已婚媽媽」身份應徵上嬰兒用品公司，卻沒想到踏入職場就撞見她在濟州島豔遇的「白馬王子」孔志赫（張基龍飾）！ 對方從多金帥哥變成「冷酷上司」，兩人共事過程中培養出革命情感也醖釀出真感情，順便就把韓國浪漫喜劇各種經典橋段都演一遍！在每一個巧妙的轉折與情感碰撞之中，將能為觀眾帶來高純度戀愛感！
《山河枕》
👀線上看：Disney+、WeTV
Disney+ 古裝復仇大戲《山河枕》由《我們的翻譯官》美麗女神宋茜、《永夜星河》人氣男神丁禹兮領銜主演，開播以來持續飆高熱度！故事描述大將軍女兒楚瑜（宋茜飾）家族受冤，她於是喬裝嫁入衛家，卻與七少爺衛韞（丁禹兮飾）卻因朝夕相處而上演叔嫂禁忌戀！除了宋茜與丁禹兮的虐戀吸睛，陳喬恩飾演的「長公主」的故事線也很有戲！有浪漫愛情、華麗的美術設置搭配磅礡的戰爭大場面，讓《山河枕》成為2025年末最夯的戲劇之一。
《一點點超能力》
👀線上看：Netflix
大泉洋和宮崎葵主演，描述在大泉洋處於人生谷底時被一神祕公司挑選中，獲得「一點點」的力量以及超優公司福利，並與素未謀面的宮崎葵開始玩夫妻家家酒，同時需遵守「不准愛人」的規則！編劇野木亞紀子的故事魅力會帶來好看的配角故事包括藤岡靛、高畑淳子、宇野祥平、北村匠海和岡田將生都來也！
以上就是本週為大家整理的追劇情報，最後再送給大家一個金句：
「我這麼棒，你不喜歡我是你的問題，需要去看醫生！」《一吻爆炸》柳夏永
