《親愛的X》天才童星奇昭侑「邪惡演技」太真實！金裕貞驚呼「需要心理師」
韓劇《親愛的X》才播出四集就引爆許多話題，其中最引人注目的，除了女主角金裕貞「反社會人格」的瘋狂演技之外，扮演她小時候的童星奇昭侑，演技也是好到叫人起雞皮疙瘩！
甚至連金裕貞都被震撼到，怎麼一個8歲女孩可以把這種「從人變成惡魔」的心理狀態，詮釋得如此令人不寒而慄？
以下有雷………
變態「小雅珍」是被逼出來的
到底女主角「白雅珍」有多變態呢？一切都要從她極端黑暗的童年講起。
由於她從小就在媽媽酗酒、爸爸賭博，天天被父母家暴毒打的環境下長大，養成她深知只有利用別人才能讓自己活下去的冷血心態，因此就算目睹父親從高樓推下母親佯裝意外死亡，眼睛也不眨一下，即便母親剩最後一口氣求她叫救護車，小雅珍也完全無視、冷漠離開。
等到爸爸再婚，繼母同樣沒饒過小雅珍，威脅送她去孤兒院，而為了不讓自己走到這一步，小雅珍的算計和瘋狂更上一層樓，先是查出跟自己差不多大的繼兄「尹俊瑞」，是繼母跟司機偷偷生下的私生子，想要以此要脅繼母卻未成功。
接著小雅珍馬上改弦易轍，裝可憐拉攏小俊瑞站在自己這邊，灌輸他繼母也不愛他的想法，然後再使計讓繼母虐待自己。
小雅珍設計自己被繼母虐待溺水的整個過程，時間恰恰好可以讓小俊瑞看到母親殘忍的一面，之後小雅珍再拿出最強一招，當著繼兄的面，演出被繼母逼迫跳樓的一幕。
當小雅珍要從2樓跳下去之前，先支開小俊瑞去打119求救，然後用最狠的眼神對著繼母說：「阿姨，妳不知道吧，人從高處掉下去不一定會死掉，我媽當時就沒死，還躺在地上求我救她，所以我也不會輕易死的……」，隨即縱身一跳。
讓正在一樓打電話的小俊瑞，從窗戶眼睜睜看著小雅珍掉落的恐怖畫面，以為真是母親幹的喪盡天良壞事，幸虧小雅珍沒死，從此也收獲了對她一生歉疚、永遠忠心耿耿的俊瑞！
要求給奇昭侑安排「心理諮詢師」
難以想像，小雅珍童年做的每一步，全都是她為了活下去事先設計好的，即使可能犧牲性命也在所不惜，而奇昭侑居然一分不差地演出來，每個人看了都說「毛骨悚然」。
雖然所有劇評也大讚奇昭侑是天才，但看在同樣是童星出身的金裕貞眼裡，更多了一份疼惜和不捨，很擔心這種可怕劇情會影響到小妹妹的身心狀態，因此要求劇組一定要給奇昭侑安排「心理諮詢師」，甚至在她演出艱難戲份的時候，金裕貞也經常陪伴在一旁。
要不是奇昭侑的媽媽在IG透露這件事，大家都被蒙在鼓裡，奇媽媽說：
金裕貞真人比照片還要漂亮10000倍，
可惜照片完全拍不出她的美感，令人遺憾！！
不過，大家其實都知道金裕貞真的很漂亮啦。
早在我們見面之前，就聽導演說了，
金裕貞非常擔心飾演她童年的昭侑，
堅持要求劇組一定要在昭侑身邊安排心理諮詢師。
劇本圍讀時，金裕貞看著昭侑演戲的樣子，也一直很擔心，
劇本圍讀結束後聚餐，金裕貞還走到昭侑面前，
看著昭侑的眼神充滿關愛，說如果有困難一定要聯繫她，
昭侑第一次拍攝時也是，金裕貞因為擔心特地來到現場，
某天昭侑拍攝艱難戲份的時候，金裕貞本來也打算來的，
但因為行程衝突無法到場，還向我們說對不起，
從始至終都能感受到，金裕貞非常保護和珍惜小朋友的樣子，
每一個細節都令人非常感動。
金裕貞演員有很多值得學習的地方，
其他故事下次結合別的照片，再跟大家分享，
能夠扮演「小雅珍」，出演金裕貞的童年時期，
昭侑也感到非常幸福，
希望能在其他作品中再度合作～～
李浚赫也被「女兒」嚇傻留言
常看韓劇的觀眾，肯定對奇昭侑印象深刻，因為2017年出生的她，居然從2018年一歲時就開始演戲了！
而大家第一次對她盛讚有加，則是2022年的《我們的藍調時光》，那時她才5歲，在劇中扮演「恩奇」，因為父親車禍重傷昏迷，被迫搬去濟州島和奶奶同住，那一幕「看著100個月亮，跪地許願爸爸醒來」的畫面，感動許多觀眾落淚。
之後奇昭侑又扮演《壞媽媽》李到晛的雙胞胎女兒、《我的完美秘書》李浚赫的女兒「小星」，劇中不再只是苦情，還展現聰明伶俐的不同表現，更加深網友對她的印象。
而媒體最津津樂道的，又非今年三月上映的一部驚悚片《入侵》，奇昭侑扮演女主角郭善英的可怕女兒，詮釋錯綜複雜的表情，表現優異令人驚豔，連郭善英都表示：「與其說是童星，不如說她是同行演員。」
可見奇昭侑的天才演技，已經業界有名，難怪《親愛的X》導演會選她扮演反社會人格女主角的童年，觀眾更大讚她是「未來的影后」。
倒是李浚赫看了《親愛的X》後感到驚訝，因為奇昭侑演出《我的完美秘書》時，可是他善解人意的可愛女兒啊，尤其是從二樓跳下去的那一幕，更把李浚赫嚇到去「女兒」IG留言：「你在做什麼呀…小星！」相當搞笑。
只能說奇昭侑雖然只有8歲，但精湛演技已經遠遠超過同齡演員了，實在令人好奇她未來的發展，或許青龍獎、百想藝術大賞影后真的已經在未來等著她。
