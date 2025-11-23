《親愛的X》金裕貞美出新高度！圓肉臉變成上鏡小臉，減肥＋保養重點全公開
【文／Beauty美人圈．Janine】
《親愛的X》金裕貞一路從童星蛻變為韓劇女神，細看她這幾年的變化，最令人驚艷的莫過於「臉變小、身材線條更俐落緊實」，整個人氣質美貌大升級！而她並不是靠極端節食，而是靠著規律運動＋聰明飲食＋細緻保養，讓身體慢慢緊實、臉型變窄，這次一起看看她的「不臉凹瘦身法」重點！
《親愛的X》金裕貞美出新高度！從圓圓肉臉窄瓜子臉、她做對哪些事？
《親愛的X》是近期新上線的犯罪驚悚韓劇，帶感的情節令人追了欲罷不能，童星出身的金裕貞在劇中完美化身患有「反社會型人格」的韓國頂級女演員「白雅珍」，將角色的美麗、殘忍與無情展現得淋漓盡致，從「國民妹妹」順利轉型「國民惡女」！
從《雲畫的月光》、《與惡魔有約》一路到最新作品《親愛的X》，金裕貞完美蛻變為兼具氣場與優雅的女神代表，新劇《親愛的X》不僅展現最強惡女演技，臉型也明顯變窄，整體身材線條更俐落緊實，被網友盛讚真的「美出新高度」！
而她的美貌升級並非靠極端節食，而是靠著規律運動、聰明飲食與細緻保養，養成自然不臉凹的完美比例，以下就來看金裕貞親自實踐的瘦身與保養重點～
《親愛的X》金裕貞瘦身＋保養重點：CrossFit＋皮拉提斯雙修
金裕貞曾透露自己學生時期也有嬰兒肥、下半身偏肉的困擾，後來靠著「CrossFit」訓練找回勻稱體態。這種訓練結合肌力、爆發力、耐力與柔軟度，多元挑戰能全面啟動身體代謝，加速燃脂效率。除了高強度訓練，她平時也會搭配皮拉提斯和瑜珈課程，幫助雕塑體態、改善線條比例，讓身材曲線更緊緻勻稱。
《親愛的X》金裕貞瘦身＋保養重點：南瓜沙拉＋排毒果汁
出道初期的金裕貞曾因為圓潤臉型被酸民攻擊「太肉感」，後來積極靠飲食管理瘦出健康體態。其中就是靠「南瓜沙拉」成功控制體重，用南瓜或地瓜取代白飯，搭配燕麥與雞胸肉製成簡單餐盒，既低熱量又有飽足感！
需要快速管理身材時，她還會以高麗菜、綠花椰、紅蘿蔔加蘋果或香蕉打成果汁，補充纖維與維他命，幫助排毒消水腫，也讓氣色更明亮。
《親愛的X》金裕貞瘦身＋保養重點：反向洗臉法養成「牛奶肌」
近期Threads上大紅的洗臉法，金裕貞也有一套自己的洗臉方式！先前她曾在節目中分享從化妝師學到的「清潔」技巧，不同於一般的由內向外洗臉方式，她採用「由外往內」逆時針清潔，能順著毛孔反方向帶走髒污與老廢角質。洗臉時也會特別在T字部位多按摩幾下，能減少粉刺與毛孔堵塞問題。她也提醒，洗臉水溫不要過高，約38℃以下最剛好，能避免肌膚乾澀或造成敏感刺激。
【本文由Beauty美人圈提供，未經授權，請勿轉載！】
44歲全智賢公開身材維持技巧！一日三餐這樣吃，早上必做這件事，有感凍齡、身材緊緻！
