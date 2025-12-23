《角頭》被批敗壞社會風氣 高捷爆氣反擊：胡扯八道

電影《叫我驅魔男神》即將上映，主演高捷、張懷秋、吳震亞與導演陳玫君、出品人徐順理今日一同接受媒體聯訪。針對近期《角頭－鬥陣欸》在Netflix上架後引發的爭議，以及網友將北捷隨機攻擊事件歸咎於黑幫電影的言論，「捷哥」高捷罕見展現強硬態度，力挺監製「宏哥」張威縯。

近日有影評形容《角頭－鬥陣欸》是「影集剪一剪拿來賣」，並貼上「割韭菜」標籤，引發監製張威縯動怒。高捷在訪談中嚴肅表示，電影是藝術創作，應該多給予鼓勵而非隨意抹煞劇組心血。

他更直接開砲力挺監製：「什麼叫影評？他有什麼資格說自己是影評？」高捷強調，每一場戲都耗費了極大的人力、物力與財力，這種隨意的批評極不可取，甚至重話表示：「那個人我決定把他封殺。」

針對近期北捷發生隨機攻擊事件，部分網友在社群平台點名《角頭》系列，質疑內容充斥暴力恐導致社會風氣敗壞。高捷聽聞後直斥：「真是胡扯八道！」

他認為，將社會問題簡化並推給影視作品是非常不負責任的說法。高捷直言自己平時不看社群評論，但堅信「社會亂象與其歸咎於電影，家庭教育的影響其實更為重要」。他呼籲大眾應理性看待影視表演，不要將藝術創作與現實犯罪掛勾。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導