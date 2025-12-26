《角頭－鬥陣欸》演到哪裡了？Netflix新上架強佔Top 1 看電影前必知5件事：故事內容、出場角色背景、劇情看點一次看！
【文 / 雀雀】台灣黑幫電影 IP 系列新作《角頭-鬥陣欸》於8/21在院線盛大上映，當初《角頭—大橋頭》（角頭4）上映三天內就衝破新台幣五千萬賣座佳績，並在上映八天票房破億，最終斬獲2.24億新台幣賣座數字，成為2024台灣電影的年度票房冠軍，《角頭-鬥陣欸》果然不負眾望，上映當天就開紅盤，票房衝出1900萬佳績，空降全台票房冠軍！12月下旬《角頭-鬥陣欸》也上架Netflix，且迅速衝上排行榜Top 1！
在此之前，我們還是要知道作為「角頭5」的《角頭-鬥陣欸》，現在到底演到哪裡了？本文整理《角頭-鬥陣欸》必知5件事，為大家複習一下過往故事內容，本集會出場的各角色背景、《角頭-鬥陣欸》電影看點、片長和電影分級，讓大家秒懂「角頭宇宙」的前世與今生。
1、《角頭-鬥陣欸》前情提要：
這次《角頭-鬥陣欸》主要的故事，就是《角頭—大橋頭》的續集，時間軸則落在《角頭：大橋頭》與《角頭2：王者再起》之間。故事聚焦在以龍天翔為首的「大橋頭」因王陽明上次冒犯長輩的「Michael之亂」之後，使得Michael爸「KO桑」許萬和（龍天翔飾）失勢體虛。Michael 一走了之，但北部角頭之間的平衡關係因而一度震盪。
2、《角頭-鬥陣欸》主要角頭角色背景：北部老角頭愛恨情仇一次看
在《角頭-鬥陣欸》劇情線中，喜翔飾演的東門幫「喜爺」繼續搞鬼。虎視眈眈的他，這一次聯合「南霸天」海董（崔浩然飾）一起搞都更開發案，偏偏看中的是北館「貴董」（高捷飾）的地，貴董有可能讓利嗎？
另，北城「哈達」（太保飾）和頂莊「勇桑」（蔡振南飾）在《角頭—大橋頭》被偷襲的舊仇未了，腿瘸後一直嚷嚷著要報仇的哈達，遲遲號召不到「鬥陣欸」一起反攻喜爺，兒子「憨春」又一直不成材，他該怎麼下這盤步步艱險的棋？
「KO桑」心腹「文正」（夏靖庭飾）美其名為老大管理一切，表面上招攬毒梟阿標（黃騰浩飾）接手麥可留下的空缺，事實上自營私心、想插手阿標的生意，並和南部幫「masa」（黃鐙輝飾）勾結！
3、《角頭-鬥陣欸》中生代要角代表：角頭新勢力的互相制衡
中生代角頭代表人物，在 Michael 走後，這次《角頭-鬥陣欸》就是以「北館」仁哥（王識賢飾）、「頂莊」清楓（孫鵬飾）為首，「憨春」陳萬號（郭林春飾）繼續憨。他們一邊要留意東門幫喜仔手下頭號殺手「齊哥」（李銘忠飾）的動向、還要面對到「南霸天」海董的二代外甥「瑪莎」（黃鐙輝飾）勢力崛起。
身為角頭的中堅份子，他們想要彼此互相制衡，就得靠硬實力還說話，開幹一場免不了，重點是何時？何地？和何人！
4、《角頭-鬥陣欸》新生代要角：黃騰浩、張懷秋至霸全場
《角頭—大橋頭》之後，「土狗幫」崛起並正式加入「北館」，「阿慶」（鄭人碩飾）、「宗保」（張再興飾）和「潘帥」（唐振剛飾）一戰成名，開始與「阿超」（黃尚禾飾）和「胖達」（吳震亞飾）平起平坐被稱「五虎」。至於黃冠智所飾演的年輕生力軍「小豪」這次戲份大增，《角頭-鬥陣欸》將補足他在《角頭—大橋頭》驚鴻一瞥的完整故事線。
但在《角頭-鬥陣欸》新生代主場是「阿標」（黃騰浩飾）和「蠍子」（張懷秋飾）的：阿標看上蠍子的瘋狂敢衝，兩人結盟販毒，並在這次《角頭-鬥陣欸》中被賦予重任，甚至越級打怪，可說是制霸全場的狠角色！
5、《角頭-鬥陣欸》劇情看點：文戲超搶戲！薑還是老的辣！
在《角頭-鬥陣欸》裡，鋪陳出角頭之間勾心鬥角的厲害文戲境界：每個角頭喊朋友「鬥陣欸」喊得熱情，出事當下都只能先顧好自己！面對喜爺和南霸天的威脅，眾角頭選擇「該出手了」的時機，是在最殘酷的東窗事發時刻，只因「下一個就會是自己」！而在開幹前夕，每個角頭之間面對面坐著所講的話、所編排出的「排場」威脅力，其實都比真實打架槍戰等動作戲更驚心動魄！只能說文戲超搶戲，是《角頭-鬥陣欸》的看點之一！
另，角頭之間的友誼重組、以及前一刻敵人、後一刻盟友，甚至還有碟對碟的臥底間諜戲碼安插期間，這也都是《角頭-鬥陣欸》的懸心橋段，令人好奇「角頭宇宙」接下來會如何發展！
