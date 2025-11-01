《許我耀眼》許妍平價包清單公開！4款爆紅包必鎖定，許妍面試包RABEANCO台灣買得到

【文／Beauty美人圈．LISA】

帶貨女王趙露思在《許我耀眼》帶火超多包款，除了 VERSACE、Delvaux等精品包，劇裡的許妍其實有不少日常包都是出自平價品牌，小資女也能無痛入手，荷包不淌血～本篇就幫女孩們神出《許我耀眼》趙露思同款平價包，有一款台灣現在就能買到，趕緊下滑看下去吧。

《許我耀眼》趙露思同款平價包：RABEANCO DON Hobo Bag

趙露思在《許我耀眼》所揹著的 RABEANCO DON Hobo Bag 來自香港，且是擁有義大利血統的輕奢皮具品牌！詢問度超高的 DON Hobo Bag 流浪包以柔軟皮革結合極簡結構設計，展現自然垂墜的流線弧度，包身柔軟貼合身形，卻又保有俐落廓形，肩背間自然垂落的皮革弧度增添隨性時尚氛圍。除了趙露思同款麂皮材質很值得收藏，經典黑、奶油白、橄欖色以及餅乾色調也能滿足不同穿搭需求，大容量當作日常通勤包很剛好。

值得一提的是，RABEANCO 現在正式進駐台北微風南山，零時差就能入手趙露思同款 DON Hobo Bag 和 UNNI Top Handle Bag，以及南山微風限定首賣款「Asymmetric Crescent手提袋」都是必搶！喜歡的女孩一定要把握機會逛起來～

趙露思在《許我耀眼》所揹著的 RABEANCO DON Hobo Bag 來自香港 圖片來源：weibo@Her_赵露思、RABEANCO

《許我耀眼》趙露思同款平價包：JORYA 小號臘腸包

趙露思選用的另一款 JORYA 小號臘腸包以修長包身搭配亮面皮革與金屬細節，散發俐落率性的摩登氣息。小巧外型卻具備實用收納空間，無論是日常出門還是約會穿搭都能輕鬆駕馭，加上趙露思的「帶貨效應」，在《許我耀眼》播畢後這咖瞬間成為大熱包款！

趙露思選用的另一款 JORYA 小號臘腸包以修長包身搭配亮面皮革與金屬細節，散發俐落率性的摩登氣息 圖片來源：截圖自《許我耀眼》、JORYA

《許我耀眼》趙露思同款平價包：GERARD DAREL 24H 皮革包

趙露思在《許我耀眼》中又成功帶火一款「平價名品」——來自法國品牌的 GERARD DAREL 24H 皮革包。這款包以柔軟小牛皮打造，包身線條優雅，搭配寬大容量與極簡設計，不僅實用性滿分，也充滿法式隨性氣息。這款 24H 包一直是品牌的經典代表作，因其輕盈柔軟、容量驚人，被譽為「通勤＋旅行首選包」。趙露思以極簡穿搭搭配這咖包，完美展現她自然又精緻的日常感，也難怪一播出就立刻被搜尋爆表。

趙露思在《許我耀眼》中又成功帶火一款「平價名品」——來自法國品牌的 GERARD DAREL 24H 皮革包 圖片來源：微博《許我耀眼》、GERARD DAREL

《許我耀眼》趙露思同款平價包：TORY BURCH FLEMING 束口包

趙露思在《許我耀眼》中背的這咖 TORY BURCH FLEMING 束口包，一登場就讓不少觀眾直呼「這包好好看」！這款包以經典的鑽格壓紋搭配金色鏈帶，展現出優雅中帶點輕奢的氣息。柔軟皮革與束口設計兼具隨性感與高級感，無論肩背或手提都非常有型。酒紅色調更讓整體造型多了秋冬的溫潤氛圍，非常適合搭配大地色、駝色或黑色穿搭，輕鬆打造名媛級氛圍感。

趙露思在《許我耀眼》中背的這咖 TORY BURCH FLEMING 束口包，一登場就讓不少觀眾直呼「這包好好看」 圖片來源：截圖自《許我耀眼》、TORY BURCH

