《請回答1988》十週年綜藝首播掀淚點！惠利、柳俊烈「分手後零互動」15人合體笑鬧全場
治癒系神劇《請回答1988》十週年綜藝節目終於播出，由於是延續羅PD《出差十五夜》的風格，讓劇中15位演員一起度過兩天一夜，因此讓觀眾更加期待，果然，第一集就把大家一秒拉回雙門洞巷子裡，五個家庭齊聚鬧翻天！
至於許多人擔心的「分手情侶」惠利和柳俊烈問題，亦巧妙安全度過，原來一開場他倆各回各的家，根本沒有碰頭的尷尬，也絲毫不會影響節目的整體性，算是羅PD的一記高招。
「狗煥」柳俊烈單獨與家人重聚
此前十週年海報曝光時，由於沒有看到柳俊烈，大家以為他真的缺席這次聚會了，但幸好，首集開場五個家庭先分三組玩遊戲「賺飯錢」，「德善家」五人一組，「善宇家」、「阿澤家」、「娃娃魚家」共六人一組。
「金社長」金成均和「豹子女士」羅美蘭一家四口，外加兒媳婦則自成一組，讓柳俊烈得以單獨與家人重聚，而且「狗煥」柳俊烈這次又遲到了，最後一個才出現，令其他家人驚喜不已，以為他不會來了，當大家好久不見擁抱在一起時，那熟悉的感覺咻的回歸。
柳俊烈解釋說，因為新劇《田鼠》的拍攝地點，距離遊戲場所的咖啡店很近，所以一大早抽空趕了過來，難怪拍攝海報大合照少了他，畢竟他並沒有跟大家去兩天一夜的行程，但至少也讓劇迷不會感到太大的缺憾。
有趣的是，大家都穿著與劇中角色相似的衣服現身，尤其「豹子女士」羅美蘭依舊一身豹紋，加上一句「聚在一起真他X的難啊」！完全勾起觀眾們的回憶。
而且她大概萬萬沒想到，自己居然在十年後，才與「正峰」安宰弘的老婆「曼玉」李敏芝首度相見，婆媳關係分外有意思。
「寶拉」不是寶拉了嗎？
細心裝扮的可不只「豹子女士」，朴寶劍為了符合當年「阿澤」呆瓜瀏海的造型，也特地戴著假髮現身，可見他非常認真看待這次重聚。
然而「德善」依舊是德善，「餘暉」依舊是餘暉，「寶拉」卻不是寶拉了嗎？因為「德善爸爸」成東鎰說，這十年來他們家改變最多的就是「寶拉」柳惠英！
因為柳惠英以前的個性比較陰鬱，又太過專注於演技，經常自做自顧不到四周環境，但現在卻360度大轉變，成東鎰說：「我有問過她怎麼變了？結果她說，某天突然問著鏡中的自己『妳還很漂亮，為什麼要這樣？出去外面看看啊』，於是決定大踏步做出改變，自此她整個人就跟以前完全不一樣了。」
現在的柳惠英活潑愛笑，講話音量也變高了，成東鎰還透露，當初拍戲的時候，他每次跟柳惠英講話都超級小心翼翼，就擔心不小心惹她發脾氣。
至於「德善」惠利仍然十足開朗，「餘暉」崔盛元還是那麼乖巧，一點都沒變，讓成東鎰開玩笑說，惠利其實開朗過頭啦，再搭配「德善」的旁白：「你好，這段時間大家都過得好嗎？成長了十年的我們，相聚也變得好快樂，今後會更加快樂的，請期待我們的明天！」
看來真是這樣呢，「正煥家」仍然散發著富貴氣息，「德善家」還是吵吵鬧鬧最歡樂的一群，「善宇」、「阿澤」、「娃娃魚」三家人連玩遊戲都在互相謙讓，真像坐在2015年的時光機上，回味這充滿回憶的一切。
圖03：其他四家人也分開玩遊戲。（翻攝tvN）
15人總算團聚在一起
在早上玩完遊戲賺到錢之後，三組人馬開往江原道住宿的地方，途中一起集合吃午飯，這下15個人總算團聚在一起，瞬間大家七嘴八舌都不知道該聽誰的？
但卻看到肚子餓翻天的惠利，毫不在意搶著「娃娃魚」李東輝的碗麵吃，爸爸成東鎰也不惶多讓，直接搶來「娃娃魚爸爸」劉宰明的碗麵就口吃，果然不是一家人不進一家門。
惠利更用膠捲相機拍下大家坐在一起用餐的熱鬧景象，這下才發現，「澤善黨」依然幸福滿滿，我們「金社長」卻看起來比稍胖的「善宇」還年輕，「正峰歐巴」倒是變帥了，至於「曼玉」則是一個模子到現在，外型絲毫沒變。
當最後姍姍來遲的「珍珠」金雪現身時，竟把一眾人給惹哭了！因為大家只有看到她才會猛然發現，十年，就這樣過去了。
沒想到當初小小一隻的「珍珠」，現在竟是亭亭玉立的14歲少女，「媽媽」金善映和「哥哥」高庚杓，更是哭到淚流不止，相信下一集金雪的故事，會讓大家更加感動。
媽媽和孩子們的「十週年紀念曲」
《請回答1988》申沅昊也為了這次重聚，發行了十週年紀念曲原聲帶（OST），因為該劇插曲是被公認認知度最高的OST，這次也特別收錄當年的歌曲進行全新編曲。
這次新的原聲帶最大的亮點在於，並非邀請其他歌手翻唱，而是由劇中演員們親自參與演唱，賦予其特殊意義。第一首歌是由朴寶劍唱的〈每天和你在一起〉，與十週年綜藝上線同一天曝光。
MV中，朴寶劍不僅親自參與演唱，還彈奏鋼琴，加上朴寶劍特有的溫柔嗓音，以及劇中兩對小情侶的畫面，像是要融化冬天般倍感真誠。
接下來12月26日還會公開兩首歌，一首是由「雙門洞媽媽們」李壹花、羅美蘭、金善映演唱，另一首則由「雙門洞孩子們」柳惠英、惠利、高庚杓、柳俊烈、朴寶劍、安宰弘、李東輝、崔盛元演唱，令人期待。
朴寶劍〈每天和你在一起〉MV：
《請回答1994》也私下重聚
就在《請回答1988》十週年綜藝公開前一天，同系列另一部《請回答1994》的主演們，包括高雅拉、鄭宇、金成均、孫浩俊、閔都凞也再次相聚，展現了長達12年的深厚情誼。
尤其看到「垃圾哥」和「成娜靜」同框，同樣叫人陷入懷舊浪漫中，最可惜的是「七封」柳演錫不克前來，否則就更加完美了。
倒是金成均忙壞了，必須《請回答1994》和《請回答1988》兩頭跑，應該是今年底《請回答》系列最忙的一位。
其他人也在看
隨機殺人犯張文媽媽是陸配？他揭國軍「很多」：有人已升中將，綠營還想說嘴？
台北市19日發生震驚全台的隨機殺人案，27歲嫌犯張文在台北車站投擲煙霧彈，而後到中山站誠品百貨南西商圈持刀殺人後墜樓，最終送醫不治，此案累計4死、6人輕重傷。由於張文頭戴防毒面罩、疑似身著防彈背心，小腿綁上護具，加之檢警在其住處搜出煤油桶、汽油彈製造工具等，明顯預謀犯案，背景及犯案動機備受關注。對此，前立委蔡正元直指，綠營大做文章說張文母親是中國大陸人，事......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 476
贊成彈劾賴清德？最新網路民調太震撼 81.7%民眾不忍了
行政院長卓榮泰不副署《財劃法》，在野黨痛批毀憲亂政，藍白立委19日宣布要對賴清德總統提出彈劾案。據最新網路民調顯示，高達81.7%的網友表示贊成。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 118
「北捷隨機殺人」震驚全台 精神科醫：張文、鄭捷、秋葉原有５大共通點
北捷台北車站、中山站周邊19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，犯嫌張文墜樓不治。精神科醫師沈政男針對台北捷運周邊隨機傷人案進行分析，歸納出隨機殺人事件的五大共同特徵，並指出犯案者張文的行為模式與過去鄭捷案、日本秋葉原通魔事件有高度相似性。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 63
張文異常冷靜！北車砍完人回商旅換裝 再背「土製炸彈長刀」衝中山商圈
台北市於昨（19）日發生震驚全台的隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文的行兇過程逐漸曝光。根據監視器畫面顯示，張文在台北車站犯下隨機砍人案後，並未立刻逃逸，而是冷靜地步行返回中山站附近的商旅，換裝並攜帶長刀及自製煙霧彈再次上街，釀成至少4死9傷的慘劇。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 68
獨家／李芷婷父親確診失智症！4年前曾摔傷腦 她崩潰爆哭：我才25歲
李芷婷父親2021年農曆年前意外摔傷，頭部遭受重創，一度住進加護病房，歷經手術與復健後，病況逐漸好轉。時隔4年，李芷婷日前推出全新創作專輯《海的模樣》，接受《三立新聞網》專訪分享近況，透露父親今年9月至10月間被診斷出罹患失智症，甚至曾將她誤認為姊姊，不過她並未落淚，堅強表示「我不能在爸爸面前哭」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 11
畏罪才跳樓？誠品員工推測 「根本想逃逸」但張文算錯一步：紙箱早清除
妨害兵役通緝犯張文19日在台北市犯下震驚社會的隨機殺人案，至今包含他自己已有4人死亡，就在攻擊北捷後轉往誠品西南店展開另一波攻擊後，隨即從百貨公司樓頂墜樓身亡，雖然外界推測是遭到警方包圍而畏罪尋短，但誠品內部員工則透露，原本墜樓點堆滿紙箱，且就在攻擊事件發生前已經堆到一個成人這麼高，不禁懷疑張文勘查過地形，但就這麼剛好在他墜樓前已經清除完畢，導致張文墜樓後直接落在水泥地面傷重不治。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 87
57歲余家昶捨命擋下張文「一整箱汽油彈」 阻斷一場大屠殺
捷運台北車站跟中山站近日遭恐怖攻擊，整起事件共15人送醫，其中27歲嫌犯張文與另外3位民眾死亡，15人中有2人命危，死者中57歲男子余家昶，捨身阻止了張文計畫半年，用一整箱汽油彈攻擊的恐怖計畫。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 18
遇到隨機殺人怎辦？退役反恐特勤教官教你「唯一活命法」
北捷及中山站商圈19日晚間發生隨機攻擊事件，27歲凶嫌張文持刀展開恐怖攻擊，造成4死11傷的重大傷亡。張文犯案後一路逃逸，最終在追捕過程中自高處墜樓身亡，整起案件震驚社會。對此，退役反恐特勤教官陳重光20日也提醒民眾，若不幸遭遇隨機攻擊事件，第一時間應迅速逃離現場。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 51
冬至撞天赦日！「5星座、5生肖」財運太強 威力彩2.9億要買
今年12月21日迎接冬至，小孟塔羅雲蔚老師點名「5星座、5生肖」財運最旺，其中天蠍座善於運用資源，將資訊轉化為財富；屬龍者兼顧短期收益與長期規劃，使冬至期間財運達到高峰；另外，威力彩連14槓，12月22日再開獎，頭獎上看2.9億元，不妨買彩券試手氣。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
原本想法更殘忍！早就選定北車跟中山站 張文犯罪計畫曝光
捷運台北車站及中山站接連發生攻擊事件，19日傍晚5時24分，27歲的張文先在台北車站M7出口B1通道點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並砍殺欲阻止的余姓男子，再前往捷運中山站外丟擲煙霧彈，接著隨即砍殺路人，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡；警方在張文下榻旅館後搜出2台平板電腦，進一步查詢雲端後發現，裡面竟有張文撰寫的犯罪計畫書，而且內容與犯案情節幾乎吻合。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 40
肉身擋下北捷首遇難英雄「非保全而是理財家」生前「暖心事蹟」曝網看哭
台北市19日晚間發生震撼社會的無差別攻擊事件，造成4人死亡、11人受傷。其中，第一時間挺身而出、試圖阻止嫌犯張文（27歲）繼續行兇的余姓男子（57歲），因英勇制止暴行而不幸喪命。親友事後澄清余男並非傳聞中的保全，而是一位博學熱心的資深理財專家，其義行成功保護現場眾多民眾，各界深感哀悼並疾呼應將其事蹟入祀忠烈祠，以表彰英雄行為。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 29
中國網球選手頻傳打假球 逄仁龍涉22場遭禁賽12年
（中央社台北20日電）國際網球公正調查組織（ITIA）19日公告，對中國網球選手逄仁龍禁賽12年並處以11萬美元（約新台幣350萬元）罰款，因為他在2024年5月至9月間操縱或企圖操縱22場比賽。上個月，ITIA才對兩名打假球的中國網球選手處以禁賽罰款，另有一名選手遭臨時停賽。中央社 ・ 17 小時前 ・ 16
面對隨機殺人如何自保？沈伯洋「傳授3招」 萬網讚爆：專業又實用
昨（19）晚兇手張文血染台北鬧區，包含台北車站、中山商圈等，都成為他的隨機殺人目標區，最後造成4死11傷悲劇。就有網友好奇，下次再遇到類似狀況，該怎麼自保？民進黨立委沈伯洋在底下回覆，並傳授3招，讓超過2萬網友按讚，大讚他「非常專業」！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 705
家樂福正式掰掰了！ 2026年中更換招牌 羅智先震撼出擊3盤算
昨（19）日統一企業傍晚發重訊宣布，旗下全資子公司家福股份有限公司（家福公司）經董事會決議，正式終止與法國家樂福（Carrefour S.A.）的品牌授權合約，並同步啟動更名計畫，全台量販與超市門市將陸續更換全新品牌名稱與招牌識別，時間點預計約落在2026年中旬。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 32
彈劾賴清德！最新網路投票81.7%表態贊成
國民黨立法院黨團與民眾黨立法院黨團今（19）日上午在議場前舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，正式宣布對總統賴清德啟動彈劾案。根據最新網路投票結果顯示，有高達81.7%的網友表示贊成。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 804
跳樓不是求死？高大成：張文可能「最後一刻還想逃」
通緝犯張文昨（19日）在台北捷運北車站、中山站一帶隨機殺人，釀4死11傷，帶刀衝進南西誠品傷人，最後從5樓墜樓身亡，法醫高大成表示，跳樓動機可從他跳樓傷勢推測，如果撞到頭可能自殺，但如果是腳部或下半身骨折，他就可能還想逃跑。高大成分析，張文準備那麼多是煙霧彈及汽油彈，戴防毒面具作案，持雙刃刀殺人，作自由時報 ・ 23 小時前 ・ 77
「張文我兄弟，12/25高雄車站做大的」嘴秋網友抓到了…5萬交保
北捷M7、中山站19日發生隨機攻擊案造成4死的悲劇後，當晚即有人在社群平台Threads上指出， 要在12月25日當天在高雄車站「做大事」，檢調不敢大意，隨即組成專案小組追查，20日拘提留言的陳姓男子到案，訊後依涉犯恐嚇公眾罪嫌，諭知交5萬元交保候傳，但橋檢事後澄清，陳男身分為一名電機系男大生，僅轉貼並非原始PO文者。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 37
孫生記者會突失控 女子闖入舉牌喊「我是受害者」
孫生當場激動回應：「對！我承認妳那時候未成年，不是和解了嗎？妳還跟我要65萬！god damn！」孫生經紀人Jerry直衝上台怒罵主辦方：「65萬是不是給了！和解了，他們根本是設局給我們跳！」記者會後孫生接受媒體聯訪，坦承在對方未成年時發生關係，但強調「雙方是合意性交」，...CTWANT ・ 18 小時前 ・ 50
北捷案後藍委集體赴中！律師批：不正常
[NOWnews今日新聞]兇嫌張文19日在台北捷運隨機傷人，引發社會關注，卻傳出多名藍委赴中參與台商活動。對此，律師黃帝穎20日在臉書痛批，藍委赴中不論是「中共急找」，或是單純參與台商活動，在爆發張文...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 232
張文收入成謎、無就醫紀錄！曾當保全1年月薪4萬 離職後疑靠母小額匯款
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，一連串失控在張文從誠品南西店畏罪墜樓輕生後畫下句點，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。如今張文的身份與背景陸續被起底，其收入來源成謎，追查他的金流與健保等資料發現「張文2年沒有就醫紀錄」，曾當保全月薪4萬左右，離職後沒有薪資申報紀錄，警方查出張文母親有時候會「小額匯款」給他。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 32