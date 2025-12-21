《請回答1988》十週年綜藝首播掀淚點！惠利、柳俊烈「分手後零互動」15人合體笑鬧全場

《請回答1988》相隔10年再相聚。（翻攝tvN）

治癒系神劇《請回答1988》十週年綜藝節目終於播出，由於是延續羅PD《出差十五夜》的風格，讓劇中15位演員一起度過兩天一夜，因此讓觀眾更加期待，果然，第一集就把大家一秒拉回雙門洞巷子裡，五個家庭齊聚鬧翻天！

至於許多人擔心的「分手情侶」惠利和柳俊烈問題，亦巧妙安全度過，原來一開場他倆各回各的家，根本沒有碰頭的尷尬，也絲毫不會影響節目的整體性，算是羅PD的一記高招。

「狗煥」柳俊烈單獨與家人重聚

此前十週年海報曝光時，由於沒有看到柳俊烈，大家以為他真的缺席這次聚會了，但幸好，首集開場五個家庭先分三組玩遊戲「賺飯錢」，「德善家」五人一組，「善宇家」、「阿澤家」、「娃娃魚家」共六人一組。

「金社長」金成均和「豹子女士」羅美蘭一家四口，外加兒媳婦則自成一組，讓柳俊烈得以單獨與家人重聚，而且「狗煥」柳俊烈這次又遲到了，最後一個才出現，令其他家人驚喜不已，以為他不會來了，當大家好久不見擁抱在一起時，那熟悉的感覺咻的回歸。

柳俊烈解釋說，因為新劇《田鼠》的拍攝地點，距離遊戲場所的咖啡店很近，所以一大早抽空趕了過來，難怪拍攝海報大合照少了他，畢竟他並沒有跟大家去兩天一夜的行程，但至少也讓劇迷不會感到太大的缺憾。

有趣的是，大家都穿著與劇中角色相似的衣服現身，尤其「豹子女士」羅美蘭依舊一身豹紋，加上一句「聚在一起真他X的難啊」！完全勾起觀眾們的回憶。

而且她大概萬萬沒想到，自己居然在十年後，才與「正峰」安宰弘的老婆「曼玉」李敏芝首度相見，婆媳關係分外有意思。

「狗煥」柳俊烈單獨與劇中家人錄製。（翻攝tvN）

「寶拉」不是寶拉了嗎？

細心裝扮的可不只「豹子女士」，朴寶劍為了符合當年「阿澤」呆瓜瀏海的造型，也特地戴著假髮現身，可見他非常認真看待這次重聚。

然而「德善」依舊是德善，「餘暉」依舊是餘暉，「寶拉」卻不是寶拉了嗎？因為「德善爸爸」成東鎰說，這十年來他們家改變最多的就是「寶拉」柳惠英！

因為柳惠英以前的個性比較陰鬱，又太過專注於演技，經常自做自顧不到四周環境，但現在卻360度大轉變，成東鎰說：「我有問過她怎麼變了？結果她說，某天突然問著鏡中的自己『妳還很漂亮，為什麼要這樣？出去外面看看啊』，於是決定大踏步做出改變，自此她整個人就跟以前完全不一樣了。」

現在的柳惠英活潑愛笑，講話音量也變高了，成東鎰還透露，當初拍戲的時候，他每次跟柳惠英講話都超級小心翼翼，就擔心不小心惹她發脾氣。

至於「德善」惠利仍然十足開朗，「餘暉」崔盛元還是那麼乖巧，一點都沒變，讓成東鎰開玩笑說，惠利其實開朗過頭啦，再搭配「德善」的旁白：「你好，這段時間大家都過得好嗎？成長了十年的我們，相聚也變得好快樂，今後會更加快樂的，請期待我們的明天！」

看來真是這樣呢，「正煥家」仍然散發著富貴氣息，「德善家」還是吵吵鬧鬧最歡樂的一群，「善宇」、「阿澤」、「娃娃魚」三家人連玩遊戲都在互相謙讓，真像坐在2015年的時光機上，回味這充滿回憶的一切。

圖03：其他四家人也分開玩遊戲。（翻攝tvN）

15人總算團聚在一起

在早上玩完遊戲賺到錢之後，三組人馬開往江原道住宿的地方，途中一起集合吃午飯，這下15個人總算團聚在一起，瞬間大家七嘴八舌都不知道該聽誰的？

但卻看到肚子餓翻天的惠利，毫不在意搶著「娃娃魚」李東輝的碗麵吃，爸爸成東鎰也不惶多讓，直接搶來「娃娃魚爸爸」劉宰明的碗麵就口吃，果然不是一家人不進一家門。

惠利更用膠捲相機拍下大家坐在一起用餐的熱鬧景象，這下才發現，「澤善黨」依然幸福滿滿，我們「金社長」卻看起來比稍胖的「善宇」還年輕，「正峰歐巴」倒是變帥了，至於「曼玉」則是一個模子到現在，外型絲毫沒變。

當最後姍姍來遲的「珍珠」金雪現身時，竟把一眾人給惹哭了！因為大家只有看到她才會猛然發現，十年，就這樣過去了。

沒想到當初小小一隻的「珍珠」，現在竟是亭亭玉立的14歲少女，「媽媽」金善映和「哥哥」高庚杓，更是哭到淚流不止，相信下一集金雪的故事，會讓大家更加感動。

珍珠的到來讓現場淚流不止。（翻攝tvN）

媽媽和孩子們的「十週年紀念曲」

《請回答1988》申沅昊也為了這次重聚，發行了十週年紀念曲原聲帶（OST），因為該劇插曲是被公認認知度最高的OST，這次也特別收錄當年的歌曲進行全新編曲。

這次新的原聲帶最大的亮點在於，並非邀請其他歌手翻唱，而是由劇中演員們親自參與演唱，賦予其特殊意義。第一首歌是由朴寶劍唱的〈每天和你在一起〉，與十週年綜藝上線同一天曝光。

MV中，朴寶劍不僅親自參與演唱，還彈奏鋼琴，加上朴寶劍特有的溫柔嗓音，以及劇中兩對小情侶的畫面，像是要融化冬天般倍感真誠。

接下來12月26日還會公開兩首歌，一首是由「雙門洞媽媽們」李壹花、羅美蘭、金善映演唱，另一首則由「雙門洞孩子們」柳惠英、惠利、高庚杓、柳俊烈、朴寶劍、安宰弘、李東輝、崔盛元演唱，令人期待。

朴寶劍〈每天和你在一起〉MV：

《請回答1994》也私下重聚

就在《請回答1988》十週年綜藝公開前一天，同系列另一部《請回答1994》的主演們，包括高雅拉、鄭宇、金成均、孫浩俊、閔都凞也再次相聚，展現了長達12年的深厚情誼。

尤其看到「垃圾哥」和「成娜靜」同框，同樣叫人陷入懷舊浪漫中，最可惜的是「七封」柳演錫不克前來，否則就更加完美了。

倒是金成均忙壞了，必須《請回答1994》和《請回答1988》兩頭跑，應該是今年底《請回答》系列最忙的一位。