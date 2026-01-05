《請回答1988》10周年⋯小童星長大了！ 高庚杓直接哭出來
成東鎰、羅美蘭、李惠利、朴寶劍、高庚杓等人在《請回答1988》播出10年後齊聚一堂，由韓國王牌PD羅暎錫操刀的《請回答1988十週年》特別企劃，邀回當年原班人馬踏上一趟紀念小旅行，透過重逢與對話，重新翻開那段陪伴無數觀眾成長的青春篇章。
《請回答1988》以1988年的首爾雙門洞為背景，描繪五個家庭交織而成的日常人生，親情、鄰里情與青澀愛情在巷弄間流動，樸實卻深刻，也讓這部作品成為跨世代的共同記憶。十年後再聚首，演員們一邊旅行、一邊回顧當年拍攝點滴，笑聲與眼淚交錯，讓觀眾直呼是一場毫不留情的「回憶殺」。
節目中最催淚的一刻，莫過於當年只有4歲的「珍珠」驚喜現身。飾演珍珠的金雪，以隱藏嘉賓身分在節目尾聲登場，如今已成為14歲的國中少女，眉眼間仍保有熟悉神情，卻多了成長後的氣質。她的出現，讓現場眾人第一次如此真切地感受到十年歲月的流轉，情緒瞬間潰堤。
珍珠的成長，也勾起主演們滿滿回憶，飾演母親的金善映當場紅了眼眶，回憶當年背著熟睡的金雪離開片場，心情就像送走親生女兒般不捨；高庚杓也忍不住落淚，透露這十年來仍以「善宇哥哥」的身分關心金雪，時常傳訊提醒她天氣變化。金雪則笑說，雖然許多拍攝細節已模糊，但劇中寶拉的一句「這世界上沒有聖誕老人」，曾在童年留下巨大震撼，至今仍記憶猶新。
本次十週年團綜共集結15位主演回歸，細緻復刻雙門洞胡同、煤餅爐等經典場景，眾人重穿戲服，朴寶劍更戴上假髮還原角色造型，瞬間把時光拉回2015年；金雪也以與當年相似的短髮亮相，讓人一秒入戲。眾人合唱〈你不要擔心〉、〈惠化洞〉等經典歌曲，情感再度滿溢。
錄製結束散場時，李惠利與朴寶劍緊緊相擁道別，兩人淚流滿面又忍不住笑出來，情緒完全潰堤。一旁的成東鎰看了又心疼又好笑，打趣說：「幹嘛看著對方哭？乾脆讓他們結婚吧！」一句玩笑話，為這場跨越十年的重逢畫下最溫暖的句點，也再次證明《請回答1988》在觀眾心中，始終無可取代。
其他人也在看
不只官司纏身！爆料一環接一環 韓媒冷評朴娜勑：形象已判死刑
南韓諧星朴娜勑近日再度捲入重大爭議，從先前的職場糾紛一路延燒至私領域，負面消息接連曝光。多家韓媒分析指出，事件已不只是是非對錯問題，而是「形象回不去」的關鍵轉折點，長年累積的親民路線正面臨全面崩解。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發起對話
神似日本知名軟糖！ 她吃一口嚇瘋竟是「護手霜」
愛去日本的旅客注意！近日有網友透露，在日本買到跟知名糖果公司UHA味覺糖包裝相似的護手霜，引起網上熱議，紛紛直呼「不應該做成食品包裝，太容易誤食了」。UHA味覺糖旗下的「コロロ軟糖」與「粧美堂株式會社...華視 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
桃警加強火車站維安巡守建功 盤查揪出2名失聯移工
【記者張沛森／桃園報導】桃園警分局加強桃園火車站周邊維安巡守建功，日前盤檢2名疑似酒醉的移工時，2人始終未能出示身分證件，還一度想要落跑，經警方制伏後查出2人均為失聯移工，已移送桃園市專勤隊收容。壹蘋新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
朴寶劍、惠利擁抱哭成一片 成東鎰笑喊：乾脆結婚吧
《請回答1988》以 1988 年首爾市道峰區雙門洞為背景，描繪五個家庭交織而成的日常故事，透過親情、鄰里情誼，以及樸實而真摯的愛情與友情，刻畫出屬於小市民的溫暖人生，也因此深深勾起觀眾心中的鄉愁與共鳴。這份情感記憶不僅在當年播出時引發熱烈回響，十年後於綜藝中再度...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 3
零食藏有「3大傷腎炸彈」 醫囑吃多恐心臟驟停！
生活中心／尤乃妍報導下班後一邊追劇一邊吃零食好療癒，不過亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任提醒，小心零食暗藏的鈉、鉀、磷，簡直就是「傷腎炸彈」。同時林軒任也表示，並不是所有零食都不能吃，而是吃之前多了解成分，就能安心享用。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 2
冷氣團接力! 保暖怎穿更好 醫師:頭.脖子.腳很重要
財經中心／陳孟暄 賴文軒 台北報導強烈大陸冷氣團來襲，不排除達寒流等級，體感溫度冷吱吱，醫師提醒，更是心肌梗塞、心臟猝死的高峰期，保暖不是穿得多就好。尤其，頭、脖子、腳這三個重點部位更都要顧到，才能真的保暖。民視財經網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
吃飯沾到醬油！鼎泰豐店員給1物「污漬秒不見」萬人求購
衣物不慎沾到醬料難以清理，有網友分享，去鼎泰豐吃飯，衣服沾到醬油，服務人員提供一款「去漬神物」，他一擦醬油就不見，讓他超驚訝，貼文吸引2.2萬人狂讚，前鼎泰豐員工留言分享，那是去漬棉，印象中是台塑生醫出品的，在鼎泰豐用餐若不小心滴到醬汁，可向服務人員索取。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
挺林俊憲！蘇貞昌：知道立委誰正派、誰歪膏
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選倒數，立委林俊憲今（4）日於安南區舉行大型造勢晚會，特別邀請行政院前院長蘇貞昌到場助講，蘇貞昌提及，像自己政治歷練如此完整的人恐怕不多，還當過兩次黨主席跟行...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 50
《百萬人推理》定檔！ 鄭伊健搭上新生代演員⋯卡司一次公開
鄭伊健領銜主演的推理影集《百萬人推理》正式定檔，找來李霈瑜、王柏傑、李李仁、陳姸霏、項婕如、蔡凡熙、詹懷雲、楊懿軒、阿翰、千千等跨世代卡司，共同拼出一部結合網紅生態、死亡預言與刑偵推理的年初重磅新作。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
宋偉恩被NPC嚇爛！ 面具一拿掉笑出來⋯原來是大熟人
《百分之一相對論》4日首播曝光第一單元《月明村的虎靈傳說》上集，室內外的地形複雜讓探員和工作人員吃足苦頭，頂著暑期烈日在嘉義拍攝一週，找來洪都拉斯、鍾瑶、吳念軒、鄭茵聲等知名演員擔任該單元的關鍵劇情推進角色（NPC），當幾位演員現身時，探員都忍不住笑出來，但在演員專業的演技表現下，很快就把他們帶進劇情裡面。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
獨家／諷刺！ 黃姓球員曾披冰球國家戰袍 退役後捲「暴力爭議」
獨家／諷刺！ 黃姓球員曾披冰球國家戰袍 退役後捲「暴力爭議」EBC東森新聞 ・ 2 小時前 ・ 1
郭彥均騙女兒沒搶到BABYMONSTER票！見不哭不鬧更心疼 親揭背後苦心
韓國女子團體BABYMONSTER日前在台北小巨蛋舉辦連續三天演唱會，引發大量粉絲搶票熱潮。藝人郭彥均2日在社群平台分享，自家女兒非常想看演唱會，為了讓女兒理解「很多事情不是都是應該有的」，他刻意隱瞞已買到門票的事實，讓女兒以為無法入場，沒想到女兒表現得既懂事又知足，讓郭彥均感動直呼：「她真的好乖。」陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
英超》曼聯宣布解雇主帥阿莫林 帶隊63場僅25勝創多項隊史最差紀錄
曼聯於週一宣布解僱總教練阿莫林（Ruben Amorim），為這位葡萄牙教頭在這家掙扎中的英超豪門歷經動盪的執教時期劃上戲劇性的句點。阿莫林遭解職源於近日他與曼聯高層關係日益緊張，其中包含與足球總監威爾科克斯（Jason Wilcox）之間的矛盾。俱樂部於週日1比1戰平利茲聯後，目前僅位居英超第六，隨即發表聲明稱阿莫林「已卸任曼聯總教練一職」。俱樂部聲明指出：「鑑於曼聯目前在英超排名第六，領導層經過慎重考慮，認為此時必須做出改變。這將為球隊爭取最佳聯賽排名提供最大機會。俱樂部感謝魯本（阿莫林）的貢獻，並祝願他未來一切順利。」現任U18青年隊教練弗萊徹（Darren Fletcher）將暫代兵符，指揮週三對陣保級球隊伯恩利的賽事。阿莫林被解雇前不到24小時，才於埃蘭路球場發表一系列引人注目的言論。他強調自己是曼聯的「管理者」，而非「僅僅是教練」，並在週五已暗示幕後存在挫折。賽後記者會上，他更以激烈言辭要求球探部門與威爾科克斯「做好本職工作」，此番發言令其去留問題蒙上巨大陰影。阿莫林曾多次向媒體暗示，將在18個月後合約期滿時離隊。但據報導，曼聯此次決定解職，主要原因是其執教14個月期間球隊麗台運動報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
女星宣布嫁「小14歲鮮肉演員」！認愛2年登記結婚 甜喊：最了解我的人
日本演藝圈新年喜事再添一樁。45歲女星伊藤步與31歲男星細谷祐介，今（5日）透過各自社群平台發表聯名聲明，正式宣布結婚。兩人表示，交往約兩年後已完成入籍，攜手步入人生新階段。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 1
寶可夢10週年 盛會在台南
記者林雪娟∕台南報導 Pokemon GO今年逢十週年，今年的全球大型活動《Poke…中華日報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
不是情傷！王祖賢曝息影原因 坦言曾陷憂鬱低潮
有「永遠的玉女」稱號的藝人王祖賢，是許多人心目中的女神，但她在2004年演出電影《美麗上海》後宣布息影，隱居加拿大溫哥華。日前她以嘉賓身分出席美國矽谷一場中醫論壇，吐露自己的息影原因。王祖賢有「永遠的台視新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
北極寒流低溫破防 冰封歐陸一片銀白
歐洲迎來入冬以來最強寒流。北極冷空氣大舉南下，氣溫驟降、暴雪接連出現，影響歐洲與巴爾幹地區。日出時分，整座墓園被霜覆蓋，冰霜映照下的景色格外壯麗。英國多地持續低溫，當局發布結冰與降雪警告。而位於法...大愛電視 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
簡沛恩50歲才知真實身世！驚喊「上演八點檔」重逢至親吐心聲
八點檔女星簡沛恩去年底送走父親最後一程，昨（4）日發文回顧近兩週心境，直言彷彿過了兩個月之久。奇妙的是，儘管獨自面對並處理父親後事，她卻絲毫不感到孤單，其中最感謝的是姑姑與表姊的陪伴和協助。不過她透露，自己一直到2024年才透過方馨得知兩人的存在，甚至因此發現自己並非姓「簡」，而是姓「蔡」，意外解開塵封多年的身世之謎。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 1
金宣虎化身口譯員 與高允貞陷入跨國三角戀
正式預告深入描繪沉穩、專業且精通多國語言的口譯員周浩鎮（金宣虎飾）與享譽全球、努力向他靠近的頂流明星車茂熙（高允貞飾）之間的愛情故事。隨著這段旅程展開，兩人穿梭於韓國、日本、加拿大與義大利如畫般的風景之中。有時，他們願意敞開心房；有時，卻又撞上一道道無形...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 發起對話