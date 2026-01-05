《請回答1988》10周年⋯小童星長大了！ 高庚杓直接哭出來

成東鎰、羅美蘭、李惠利、朴寶劍、高庚杓等人在《請回答1988》播出10年後齊聚一堂，由韓國王牌PD羅暎錫操刀的《請回答1988十週年》特別企劃，邀回當年原班人馬踏上一趟紀念小旅行，透過重逢與對話，重新翻開那段陪伴無數觀眾成長的青春篇章。

成東鎰與《請回答1988》劇中女兒柳惠英、李惠利。（圖／愛奇藝）

《請回答1988》以1988年的首爾雙門洞為背景，描繪五個家庭交織而成的日常人生，親情、鄰里情與青澀愛情在巷弄間流動，樸實卻深刻，也讓這部作品成為跨世代的共同記憶。十年後再聚首，演員們一邊旅行、一邊回顧當年拍攝點滴，笑聲與眼淚交錯，讓觀眾直呼是一場毫不留情的「回憶殺」。

李惠利、朴寶劍拍戲時的照片。（圖／出差十五夜IG帳）

李惠利、朴寶劍。（圖／愛奇藝）

節目中最催淚的一刻，莫過於當年只有4歲的「珍珠」驚喜現身。飾演珍珠的金雪，以隱藏嘉賓身分在節目尾聲登場，如今已成為14歲的國中少女，眉眼間仍保有熟悉神情，卻多了成長後的氣質。她的出現，讓現場眾人第一次如此真切地感受到十年歲月的流轉，情緒瞬間潰堤。

珍珠的成長，也勾起主演們滿滿回憶，飾演母親的金善映當場紅了眼眶，回憶當年背著熟睡的金雪離開片場，心情就像送走親生女兒般不捨；高庚杓也忍不住落淚，透露這十年來仍以「善宇哥哥」的身分關心金雪，時常傳訊提醒她天氣變化。金雪則笑說，雖然許多拍攝細節已模糊，但劇中寶拉的一句「這世界上沒有聖誕老人」，曾在童年留下巨大震撼，至今仍記憶猶新。

金雪與高庚杓。（圖／愛奇藝）

本次十週年團綜共集結15位主演回歸，細緻復刻雙門洞胡同、煤餅爐等經典場景，眾人重穿戲服，朴寶劍更戴上假髮還原角色造型，瞬間把時光拉回2015年；金雪也以與當年相似的短髮亮相，讓人一秒入戲。眾人合唱〈你不要擔心〉、〈惠化洞〉等經典歌曲，情感再度滿溢。

錄製結束散場時，李惠利與朴寶劍緊緊相擁道別，兩人淚流滿面又忍不住笑出來，情緒完全潰堤。一旁的成東鎰看了又心疼又好笑，打趣說：「幹嘛看著對方哭？乾脆讓他們結婚吧！」一句玩笑話，為這場跨越十年的重逢畫下最溫暖的句點，也再次證明《請回答1988》在觀眾心中，始終無可取代。