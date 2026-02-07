《豆腐媽媽》劇組沒保險恐罰10倍！勞動部出手恐重罰 民視急回：負全責
娛樂中心／綜合報導
民視八點檔《豆腐媽媽》日前發生替身演員高處墜落重傷意外，事件延燒多日後，勞動部正式出手，強調若查證劇組未依法替勞工投保，將依法重罰，最高可處應繳保險費10倍罰鍰，並公布違規名單，態度強硬。勞動部強調，若調查確認違規，絕不寬貸，將依法處分，以確保第一線工作者的基本權益與安全。
事故發生於1月20日，武行替身演員蘇德揚於桃園蘆竹拍攝高台墜落戲時重摔送醫，一度腦出血昏迷。未婚妻Rena日前召開記者會，質疑現場安全措施不足，並指控劇組未替演員投保，引發外界對影視產業勞動保障的關注。
隨著勞檢單位介入調查，焦點轉向是否存在「假承攬、真僱傭」以及未依法申報勞保等問題。勞動部說明，若替身演員實質受僱於製作單位，而該單位僱用員工達5人以上卻未辦理勞保，將依《勞工保險條例》與相關規定開罰，包括勞保應繳保險費4倍罰鍰、就業保險應繳保險費10倍罰鍰，以及職災保險2萬至10萬元罰鍰，且違規資訊將對外公告。
勞動部重申，影視產業拍攝屬高風險作業，早在民國111年便與台北市電影戲劇業職業工會共同訂定「影視業職業災害預防指引」，要求製作單位落實風險評估與安全防護。未來各地勞動檢查機構將透過協拍單位掌握外景期程，針對高風險場景進行專案勞檢，目標每年至少檢查100場次，加強監督。
面對爭議，民視7日發表聲明表示，「一向重視影視從業人員的工作安全與權益，未來也將持續依循「影視業職業災害預防指引」，加強製作單位的管理與把關，確保拍攝環境的安全。」並承諾「民視和製作單位會共同負起應負責任，並虛心接受所有指正，深自檢討。未來將依桃園市勞動檢查處的指導，積極改進。」
國民黨團首席副書記長許宇甄今日喊話，只要賴政府承諾以追加預算方式，依法補足軍人加薪，以及警消、海巡退撫等相關經費，立法院將可在新會期，立即就總預算與國防特別條例展開實質、有效的審查。國防部昨表示，美國政府已就強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算中的拖式飛彈續購、標槍反甲飛彈續購、M109A7自走砲等3項