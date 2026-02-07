《豆腐媽媽》墜樓替身沒職災保險！勞動部將開罰「民視回應」

民視八點檔《豆腐媽媽》蘇姓替身男演員發生嚴重職災，勞動部經查，發現蘇男並未投保勞保與職災保險，將依法開罰雇主。稍早，民視發聲明回應。

勞動部今(7日)表示，經調查，確定蘇男目前無投保勞工保險及勞工職業災害保險，地方政府除了將依職業安全衛生法裁罰外，勞保局也將依災保法標準先行給付予勞工後再命事業單位限期返還給付該數額。

勞動部表示，為強化影視業從業人員安全衛生知能，勞動部除持續與文化部影視及流行音樂產業局合作辦理安全衛生及勞動權益宣導會外，也已要求各勞動檢查機構應透過當地縣市政府協拍單位，掌握外景拍攝作業期程，依風險分級實施專案檢查，每年至少檢查100場次。

針對職災爭議，民視7日發聲明指出，和製作單位會共同負起應負責任，並虛心接受所有指正，深自檢討。未來將依桃園市勞動檢查處的指導，積極改進。 民視一向重視影視從業人員的工作安全與權益，未來也將持續依循「影視業職業災害預防指引」，加強製作單位的管理與把關，確保拍攝環境的安全。

昨(6日)，民視也有發聲明，表示事發當下劇組立刻把蘇男送醫治療，也有持續關心，盼早日康復。6日近午，劇組人員已前往醫院協助家屬付清醫療費用，並進行後續保險理賠申請事宜。此外，公司內部已召開會議，針對拍攝及工作安全流程進行全面檢視與檢討，並進一步強化拍攝現場的安全管理與把關機制，以確保人員安全，避免類似情況再次發生。

