《豆腐媽媽》墜樓替身沒職災保險！勞動部將開罰「民視回應」
民視八點檔《豆腐媽媽》蘇姓替身男演員發生嚴重職災，勞動部經查，發現蘇男並未投保勞保與職災保險，將依法開罰雇主。稍早，民視發聲明回應。
勞動部今(7日)表示，經調查，確定蘇男目前無投保勞工保險及勞工職業災害保險，地方政府除了將依職業安全衛生法裁罰外，勞保局也將依災保法標準先行給付予勞工後再命事業單位限期返還給付該數額。
勞動部表示，為強化影視業從業人員安全衛生知能，勞動部除持續與文化部影視及流行音樂產業局合作辦理安全衛生及勞動權益宣導會外，也已要求各勞動檢查機構應透過當地縣市政府協拍單位，掌握外景拍攝作業期程，依風險分級實施專案檢查，每年至少檢查100場次。
針對職災爭議，民視7日發聲明指出，和製作單位會共同負起應負責任，並虛心接受所有指正，深自檢討。未來將依桃園市勞動檢查處的指導，積極改進。 民視一向重視影視從業人員的工作安全與權益，未來也將持續依循「影視業職業災害預防指引」，加強製作單位的管理與把關，確保拍攝環境的安全。
昨(6日)，民視也有發聲明，表示事發當下劇組立刻把蘇男送醫治療，也有持續關心，盼早日康復。6日近午，劇組人員已前往醫院協助家屬付清醫療費用，並進行後續保險理賠申請事宜。此外，公司內部已召開會議，針對拍攝及工作安全流程進行全面檢視與檢討，並進一步強化拍攝現場的安全管理與把關機制，以確保人員安全，避免類似情況再次發生。
金馬影帝罕動怒！《豆腐媽媽》特技演員是好友：不應該發生的意外
武行演員蘇德揚1月20日拍民視八點檔《豆腐媽媽》，擔任替身演員，竟爆出工安意外。金馬影帝莫子儀罕見動怒，他指出蘇德揚是他的朋友，「也是一位認真努力的好演員，很難過發生這樣不應該發生的意外。」他支持台北市電影戲劇業職業工會聲明，希望電視台與劇組能夠負起責任，誠懇檢討改過，「希望往後台灣影視產業，不要再
《豆腐媽媽》替身沒有職災保險 勞動部說話了
豆腐媽媽替身發生嚴重職災，勞動部今天表示，地方政府除了將依職業安全衛生法裁罰外，罹災者目前無投保勞工保險及勞工職業災害保險。依法受僱於登記有案單位應為其加保，若未幫申報勞工加保，除了可以裁罰外，勞保局也將依災保法標準先行給付予勞工後再命事業單位限期返還給付該數額。
特技演員拍「豆腐媽媽」墜6米高 未婚妻控沒保險
特技演員拍「豆腐媽媽」墜6米高 未婚妻控沒保險
陳珮騏拒拍「公主抱」風險太高！10年前就買好毀容險
陳珮騏長期在八點檔拍戲，近來替身演員墜樓重傷，引起許多討論，她7日和謝承均、江國賓、劉書宏、林萱瑜、邱子芯、陳謙文出席八點檔《百味人生》粉絲見面會，她透露演員是靠臉吃飯，自己10年前就加買「毀容險」，而之前拍攝「公主抱」橋段，她考量之下風險太高拒絕：「演員要盡力，但不是要逞強，我們是演員但不是特技演員。」
《豆腐媽媽》替身半夜痛醒！家屬淚訴「腦如脆弱豆腐」 勞動部出手開罰
民視八點檔《豆腐媽媽》日前發生拍攝意外，37歲替身演員蘇德揚在拍攝工地動作戲時，從高台直接墜地，造成顱內出血、顏面複雜骨折，目前仍在加護病房治療中。家屬今（7日）再發聲，透露他半夜因劇烈頭痛痛醒，「腦如脆弱豆腐」，情況令人揪心。同時，勞動部今表示，經地方勞檢單位檢查，發現確實未採取保護措施，將依法開罰。
工安意外勞檢結果出爐！《豆腐媽媽》替身重摔沒勞保 民視認了：虛心接受
37歲替身演員蘇德揚為民視8點檔《豆腐媽媽》拍攝墜樓動作戲時驚傳嚴重工安意外，因防護錯失與評估不足，自高台重摔墜地，導致顱內出血及顏面複雜骨折，日前已出院返家休養。針對此案，勞動部今日（7日）正式說明，勞檢後確認該案已違反職安法，將依法進行裁罰。更令人震驚的是，罹災者蘇德揚竟然完全沒有投保勞保與職災保險，針對這項疑似違法的漏洞，民視也於今午首度作出回應。
《豆腐媽媽》替身出院返家！深夜頻痛醒「腦袋碎如豆腐」近況曝
《豆腐媽媽》替身出院返家！深夜頻痛醒「腦袋碎如豆腐」近況曝
《豆腐媽媽》替身高台墜落勞保、災保全無！勞動部開罰 民視緊急回應了
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導近日民視八點檔《豆腐媽媽》拍攝的替身演員，在桃園一處工地拍攝時，從高台意外墜落，導致顱內出血，勞動部於今（7）日公布...
馮凱《豆腐媽媽》替身「重摔失去意識」 周遊緩頰：他只是導演
馮凱執導的民視八點檔《豆腐媽媽》日前驚傳替身演員從高台墜落的拍攝意外，家屬控訴劇組沒有保險、事發至今電視台高層都沒有關心。周遊、李朝永今（6日）出席財團法人中華民國關懷演藝人員基金會2026春節聯歡餐會」，坦言今早才得知這件事，也還沒時間致電關心兒子馮凱。
《豆腐媽媽》遭勞動部認定違法開罰 民視回應了！
【緯來新聞網】一名參與民視八點檔電視劇《豆腐媽媽》拍攝的替身演員，日前在桃園一處工地拍攝動作戲時，從
《豆腐媽媽》替身蘇德揚墜樓昏迷 勞動部認定民視違法將開罰
【緯來新聞網】一名參與民視八點檔電視劇《豆腐媽媽》拍攝的替身演員，在桃園拍攝工地進行動作戲時，從高台
談高樓跳下來的工安意外，陳珮騏表示看似普通的「公主抱」其實最危險.引發江國賓等共鳴
陳珮騏最怕毀容.10年前就買保險/記者倪有純攝
民視《豆腐媽媽》替身高樓墜地 勞動部證實：勞保、職災保險都沒有
民視八點檔《豆腐媽媽》日前發生嚴…
