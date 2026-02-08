《豆腐媽媽》替身出院了！家屬提3項聲明控劇組消失 萬星傳播回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導
民視8點檔《豆腐媽媽》一名蘇姓替身演員1月底因拍攝墜樓戲，導致頭部重創，家屬事後更控訴劇組片場安全措施不足、沒有幫忙保保險等。而今（8）日蘇姓替身演員的未婚妻透露，蘇姓替身演員已經出院，同時提出三點聲明，至於萬星傳播也再度回應了。
蘇姓替身演員的未婚妻在社群網站上寫下：「他瘦了、也憔悴了許多、臉上也留下了疤痕，將近二十天的日子漫長又艱難，但我們沒有倒下，因為一路都有溫柔的你們在背後扶持。每一句關心、每一次祈禱、每一份陪伴，我們都牢記在心。」隨後提到，有關拍攝現場的安全，演員是在拍攝現場依照劇組指令完成動作，「並無能力改變或承擔現場安全配置。現場安全防護措施，依法及實務上應由製作單位負責。」
至於後續的照護，20日事發後演員被送到急診，21號到27號都住在ICU，直到27日轉到普通病房，由家屬自己安排病房及看護，劇組則到2月3日才送來蘋果禮盒，2月6日支付部分醫療費用，「並無支付看護費與急診費。」蘇姓替身演員的未婚妻說：「我們感謝社會各界的關心，亦希望透過此聲明讓大家了解事實真相。真實的聲音不會被淹沒，我們希望每一位演員與工作人員都能在安全、被尊重的環境下工作。希望此事件能成為提醒，讓拍攝安全、職業防護成為必備的制度與規範，也讓每位工作人員的安全與健康被重視。」
對此，稍早製作單位萬星傳播也做出回應，「製作單位僅就實際處理過程補充事實說明，無意佔用媒體資源，更不希望事件流於情緒性討論，核心只有一個——希望蘇先生能專心養傷、早日康復。」對於蘇姓替身演員的未婚妻聲明所提及的「僅支付部分醫療費」的說法，與實際情況並不相符，由於當下蘇姓替身演員自桃園轉送至新北就醫，身上未攜帶健保卡，「相關自付額約近新台幣 20,000 元，該筆費用已由我們先行處理，後來補上健保卡時，有退費用。此外，蘇先生出院時之醫療費用總額為 62,633 元，亦由我們親自完成繳付。」因此並非外界「僅支付部分醫療費」且後續已在今（8）日中午接獲仍有未補齊款項及程序時，就完成轉帳並全數付清。
有關後續照護費用的認知差異，萬星傳播解釋，目前外界所指稱的「部分醫療費」實際上為後續看護相關支出，且金額遠高於醫療費本身，「此部分因認知與溝通落差，產生誤解，並非刻意推諉或不處理。」最後，萬星傳播表示，他們尊重家屬的感受也理解對方承受的壓力，因此從未迴避責任，更不希望言變成對立或口水戰，「誠如一開始的初衷，所有處理重點始終放在『人』本身，而非輿論攻防。希望外界能在完整資訊下理性看待，讓當事人安心休養，這才是大家共同的期待。」
萬星傳播回應全文：
針對近日外界關心之相關說法，製作單位僅就實際處理過程補充事實說明，無意佔用媒體資源，更不希望事件流於情緒性討論，核心只有一個——希望蘇先生能專心養傷、早日康復。
一、關於醫療費用說明
所謂「僅支付部分醫療費」的說法，與實際情況並不相符。
事件發生後，蘇先生自桃園轉送至新北就醫，因當下未攜帶健保卡，相關自付額約近新台幣 20,000 元，該筆費用已由我們先行處理，後來補上健保卡時，有退費用。
此外，蘇先生出院時之醫療費用總額為 62,633 元，亦由我們親自完成繳付，並非外界所稱的「僅支付部分醫療費」。
二、關於款項補齊時間點
今日（2/8）中午 12:17 接獲統籌通知仍有款項未完成程序，隨即於 12:41 完成轉帳並全數付清，過程皆有紀錄可查。
三、關於後續照護費用的認知差異
目前外界所指稱的「部分醫療費」，實際上多為後續看護相關支出，且金額遠高於醫療費本身。此部分因認知與溝通落差，產生誤解，並非刻意推諉或不處理。
四、我們的立場
我們尊重家屬的感受，也理解其承受的壓力，從未迴避責任，更不希望事件演變成對立或口水戰。
誠如一開始的初衷，所有處理重點始終放在「人」本身，而非輿論攻防。
希望外界能在完整資訊下理性看待，讓當事人安心休養，這才是大家共同的期待。
《豆腐媽媽》替身墜樓重傷！ 演員吳承洋發聲：人命這麼不值嗎
《豆腐媽媽》替身高台墜落勞保、災保全無！勞動部開罰 民視緊急回應了
《豆腐媽媽》替身2樓墜落頭撞地！遭控沒保險、冷血 民視駁：「已付清醫藥費」會全面檢討
好友是民視《豆腐媽媽》命危替身演員 金馬影帝莫子儀：電視台必須負起責任
民視八點檔《豆腐媽媽》近日傳出嚴重工安意外，37歲替身演員蘇德揚在拍攝高台墜落動作戲時不慎失足，頭部重摔地面，當場重傷送醫，一度命危並入住加護病房。所幸目前已轉入普通病房，但仍需面對漫長復健，事件曝光後引發外界對拍攝現場安全與責任歸屬的高度關注。
談《世紀血案》爭議 蘇巧慧：歷史甚至還沒翻頁
[Newtalk新聞] 電影《世紀血案》改編自1980年的林宅血案，未上映即引發爭議。父親、行政院前院長蘇貞昌就是當年美麗島事件的辯護律師，民進黨立委蘇巧慧今（8日）受訪談及，這些事件都還歷歷在目，「歷史沒有很遠，它甚至還沒有翻頁」。 蘇巧慧表示，他的父親蘇貞昌當年是美麗島事件的辯護律師，那個場景、事件確實對很多人都留下很深刻的影響，記得她的父親蘇貞昌當年說：「當（林義雄妻子）夫人方素敏站到台上去，一句話都說不出來，但台下的群眾是流著淚，把手上的捐款往演講台上丟，代表對台灣民主的支持、為受刑人的抱屈。 蘇巧慧表示，這些事件都還歷歷在目，歷史沒有很遠，它甚至還沒有翻頁，希望有更多的人知道這段歷史。揭露歷史不是為了要揭露創傷 ，而是要讓大家明白，台灣的民主有多麼不容易才爭取而來，我們應該要繼續守護台灣的民主。 媒體追問，該電影劇本傳出，影射台獨運動先驅史明是林宅血案兇手，且電影背後製作公司疑似有中資介入，是否影響觀眾對史料的看法？蘇巧慧回應，目前看到的資訊都只有演員所發出的社群文章，並不清楚其它資訊。 蘇巧慧強調，非常希望這個真實存在的事件，離現在並沒有很遠的事件，受刑人與其家屬、辯護律師
台潛水員山口縣溺亡！日方證實：吸入高壓氧痙攣致「呼吸器脫落」
一名來自台灣的潛水員在日本山口縣參與一項水下調查任務時，突然在海裡抽搐，送醫不治身亡，主辦調查的單位證實，這名潛水員疑似因吸入高壓氧氣導致痙攣，呼吸裝置脫落溺水身亡。
《豆腐媽媽》替身脫險出院了！家屬最新聲明曝光 親揭劇組後續處理細節
民視八點檔《豆腐媽媽》驚傳工安意外，37歲替身演員蘇德揚1月20日因劇情需求從高台跳下，導致顱內出血、顏面複雜骨折，一度病危，事後電視台、劇組與傷者方面說法不一，引發外界關注。事發至今20天，蘇德揚家屬今（8）日證實他已出院返家，同時發出3點聲明感謝外界關心。
《豆腐媽媽》替身家屬控「未付看護費」 製作單位認認知落差：金額遠高於醫療費本身
《豆腐媽媽》墜樓事故發生後，替身蘇先生在1月20日拍高樓墜落戲不慎摔倒墊子外，緊急送醫傷勢嚴重，未婚妻Rena於6日臨時召開記者會，控訴製作單位，8日再度發3點聲明，隨後萬星傳播透過民視立即給予回應。
《豆腐媽媽》替身蘇德揚墜樓昏迷 勞動部認定民視違法將開罰
【緯來新聞網】一名參與民視八點檔電視劇《豆腐媽媽》拍攝的替身演員，在桃園拍攝工地進行動作戲時，從高台
新聞內幕／檢藉AI破譯仁波切密碼 揭精舍殘暴虐殺黑幕
台北地院耗費近年審理精舍殺人案又有重大進展！檢方懷疑藝人李威等人在內的群組對話中，代表至高無上的R是「仁波切」王薀，但偵查中遲遲無法突破，沒想到公訴檢察官蒞庭透過AI輔助查案，比對宗教用語，揪出R就是「仁波切」王薀，即為命案首腦，不僅讓證人鬆口證實，解開信眾在偵查中為何寧可串證也不敢咬人的關鍵，也讓蔡姓女信眾遭長期凌虐致死的原因浮現，顯見王薀在該密宗團體具有不可動搖如神般的地位。合議庭在本月10日首度將傳喚法醫釐清死者死因，全案可望進入最終辯論，最快3、4月間即可宣判。
《豆腐媽媽》替身演員出院了 家屬提3點聲明喊話民視
【緯來新聞網】一名蘇姓替身演員日前拍攝民視八點檔《豆腐媽媽》發生墜落意外，事故引發家屬對拍攝安全與保
《豆腐媽媽》替身墜樓劇組稱「有問過他」 未婚妻怒批：安全不是校長兼撞鐘
製作單位萬星傳播發布4點聲明指出，蘇德揚為專業武行演員，經武術指導轉介加入劇組，拍攝前已有討論動作內容與防護措施，並依武術指導建議準備安全墊；拍攝當天除原有配置外，現場也加設一層安全墊，並安排6名工作人員在旁保護。聲明中並強調，拍攝前曾詢問蘇德揚是否認為防...
《世紀血案》疑劇本外流！影射史明是兇手 基金會震怒：混淆歷史
電影《世紀血案》爭議越滾越大。繼演員相繼跳船後，社群平台流出疑似電影劇本內容，竟將林宅血案的幕後黑手指向台獨運動先驅史明。對此，史明教育基金會發表聲明，怒斥電影製作方顛倒黑白，將當年情治單位的「栽贓線索」當作歷史真相，嚴正要求該片不應上映。
高雄自助餐夾1肉4菜被收250 網一看菜色轟太坑 店家公布計價方式
沒時間自己準備便當的上班族，往往都會前往自助餐吃家常菜，但因為計價都是老闆說了算，也衍生出許多消費糾紛。近日就有高雄民眾抱怨，自己夾了1肉4菜，結帳竟要250元，PO上網後網友也喊太坑人，對此店家做出回應，也公布計價方式，表示若覺得太貴可以當場反映。
好消息！《豆腐媽媽》替身摔傷已出院 未婚妻3點聲明：真實聲音不會被淹沒
民視八點檔《豆腐媽媽》上個月驚傳工安意外，37歲替身演員蘇德揚，於1月20日被安排從約三層樓高台跳下，沒想到人摔出防護墊，顱內出血、顏面骨折，一度病危。家屬痛批電視台、劇組漠視演員工作安全，甚至並未投保，事發至今20天，蘇德揚家屬今天（2／8）證實他已出院返家，也發出3點聲明感謝關心。
2026換新鈔免排隊！7-11、全聯ATM就能領 5大銀行據點一次看
2026年春節換新鈔服務將於2月9日至13日展開，由8家銀行與中華郵政共455據點提供。今年兌換管道大升級，除臨櫃外，中信銀在7-11 ATM提供限量千元新鈔，台新銀於百貨賣場ATM供應，多家銀行ATM亦有新鈔，讓民眾購物順手領取，免排隊。建議善用「行動取號」及「2026換新鈔地圖」查詢據點、避開尖峰。百元鈔每人限換100張。換鈔前請確認提款卡密碼並仔細核對金額，確保順暢。
臨演安全待遇不比演員？男星見《豆腐媽媽》事件吐實情
民視8點檔《豆腐媽媽》日前傳出替身演員、37歲蘇德揚上月20日拍攝一場墜樓戲時發生意外，導致他創傷性硬腦膜下出血、面部骨折，送醫後一度命危，而他的未婚妻出面控訴沒保險、高層不聞不問等，但劇組已經發聲明否認。外界關心臨演拍戲時各項待遇和安全措施是否不如知名演員？對此，男星黃浩詠回應，就他所待過的劇組，正常來說應是大家會更關心臨演才對。
替身演員高樓重摔住院17天只付部分醫療費？《豆腐媽媽》製作單位詳列金額反駁
民視《豆腐媽媽》替身演員蘇德揚上月20日從高樓重摔受傷，工安意外讓人震驚，劇組也成為外界抨擊焦點。事發至今20天，蘇德揚的家屬今提到他已回到家，瘦了又憔悴許多、並發出三點聲明，認為劇組對傷者關心不夠。對此，《豆腐媽媽》製作單位萬星傳播今4點回應，強調所謂「僅支付部分醫療費」的說法，與實際情況並不相符
勞保、災保都沒有！民視八點檔替身墜地重傷 勞長洪申翰終於發聲了
民視八點檔《豆腐媽媽》日前拍攝發生嚴重意外，37歲替身演員蘇德揚不慎墜地重傷，事故影片震驚網路，影視工作者職安議題引發關注。直到昨晚（7日）勞動部長洪申翰終於針對此事發聲，表示經過確認，替身演員勞保、災保皆無，勞動部已確定開罰，後續會跟文化部、影視界、工會研議如何強化管理高風險拍攝作業的安全防護及預防，落實相關防護機制。
這部不能拍！女演員曝接《世紀血案》試鏡邀約 讀完劇本就警覺：太多問題
改編自林宅血案的電影《世紀血案》日前舉辦殺青記者會，卻意外引爆輿論撻伐。演員李千娜因一句「這件案子沒那麼嚴重，拍攝時很開心、很安心」遭網友炎上，演員群也陸續發聲致歉。女演員賴薇拉今（7日）則在Threads發文，透露自己曾拿到該片試鏡劇本，直言當下就意識到「這部不能拍」，更直言「拍了之後會有太多問題！」
｢世紀血案｣疑影射史明涉案！王婉諭：有常識都知道兇手就是國民黨
[Newtalk新聞] 由過去台灣警備總司令部發言人徐梅鄰之後代徐琨華執導的電影《世紀血案》逕自宣稱改編「林宅血案」，近日被踢爆開拍至今從未知會當事人，網上流出疑似電影劇本的角色對話內容更影射台獨運動先驅史明可能涉案，引爆社會怒火。時代力量黨主席王婉諭直言：「只要有任何常識的人都知道，兇手就是當時的中國國民黨。」 網上截圖可見，電影劇本透過角色對話指稱，從《史明口述史》發現，史明在台灣招兵買馬搞破壞，就是要製造社會不安和政治對立，一名角色詢問：「那他不就等於是自己招認了世紀血案就是他幹的嗎？」另一人則強調仍有疑點，但又說：「我就在琢磨，還有什麼可能？難道真是他？」網上也出現不明人士散布「原來大家一直誤會是國民政府」等言論。 王婉諭在臉書發文寫道：「已經忘了是多久以前，我就知道林義雄先生、陳文成先生，在1980年代所遭逢的悲劇。那當然不是單純的意外。而是黨國時代在國家監控介入下發生的政治慘案。雖然到目前為止，沒辦法確切知道哪個單位、哪個人下令執行的。只要有任何常識的人都知道，兇手就是當時的中國國民黨。」 王婉諭指出：「而且在事件發生後，國民黨的司法、情治單位蓄意誤導辦案方向，抹除了許多關
李千娜《世紀血案》爭議波及除夕特別節目 文化總會回應：將進行調整
李千娜2月初與演員群出席《世紀血案》記者會時，受訪談及相關事件表示：「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」加上當天全程面帶笑容，被部分網友...
翁滋蔓情牽豪門 北一女校花級舊照曝光超驚艷
北一女校花冊翻開來，名單簡直閃瞎眾人！翁滋蔓、寇乃馨、Selina等前輩的少女時代充滿靈氣，當年穿著小綠綠的制服的丰采，至今仍是傳說，而Lulu也以自然系美貌殺出重圍，後來成為熱門的綜藝主持人。這些女神級學霸如今在演藝圈各據一方，現況更是媒體追逐的焦點。