《豆腐媽媽》替身出院返家！深夜頻痛醒「腦袋碎如豆腐」近況曝
民視八點檔《豆腐媽媽》男替身演員蘇德揚，近日在劇組拍攝自高樓墜下的動作戲時，摔落點超出防護墊，導致頭部重摔送醫，其未婚妻Rena出面控訴民視態度消極、沒保險，民視也於昨（6）日晚間二度發聲表示已付清醫藥費，如今整起事件不斷延燒，Rena今（7）日凌晨再度更新社群吐露出院後近況。
蘇德揚上月20日拍攝一場從約4公尺高的高台向後仰落的動作戲時，儘管地面已鋪設防護墊，卻因反作用力過大，當場彈出防護墊範圍，導致頭部重摔、面部骨折等傷勢。未婚妻昨日現身受訪時表示，目前他已辦理出院回家休養，但仍需持續服藥，並定期回診追蹤檢查。
如今該事件引發社會高度關注，Rena今日清晨5時再度於Threads發文透露，蘇德揚因頭部遭受撞擊後出現嚴重不適，常在半夜因劇烈頭痛而驚醒。她更心疼形容對方的「腦袋如同脆弱的豆腐」，讓守在一旁的她看了十分不捨。
Rena也曬出三大包藥物透露，蘇德揚的疼痛「不喧嘩，卻深刻；不誇張，卻真實地折磨著每一次呼吸、每一個動作。」而她只能在一旁守著、握著藥陪伴，希望能替男友分擔一些痛楚，「只願身體的痛，能一日比一日減輕。」
《豆腐媽媽》替身意外墜樓！民視深表遺憾：已付清家屬醫療費用
民視八點檔《豆腐媽媽》替身演員、37歲蘇先生拍攝高台墜落戲，沒想到頭直接墜地，送往醫院急救一度命危，住進ICU（加護病房）7天，目前轉往普通病房。對此，民視6日晚間正式回應。
《豆腐媽媽》替身未婚妻控民視高層迄今神隱未道歉：僅劇組來送6顆蘋果
民視8點檔《豆腐媽媽》替身武行蘇德揚上月20日拍工地動作戲時自高樓直接墜地，因顱內出血住進加護病房，家屬近日發聲控訴劇組沒幫替身買保險，且對傷者不聞不問，製作單位萬星傳播昨（6日）強調「有保險」，並公開與家屬調解過程。對此，蘇男未婚妻Rena再度質疑，民視高層迄今神隱未正式道歉，且劇組僅來送6顆蘋果慰問，她並透露原本兩人預定今年完婚，因為這起意外也讓婚事被迫延期。
《豆腐媽媽》替身演員未婚妻4聲明反駁 民視三度發聲明：將依桃園勞檢處指導改進
37歲武行演員蘇德揚1月20日拍民視八點檔《豆腐媽媽》，擔任替身演員，爆出工安意外。對於意外，《豆腐媽媽》劇組萬星傳播昨發出聲明解釋，有幫替身演員保險，並詳細描述拍戲過程，但蘇德揚未婚妻Rena昨立刻4點反駁。對此，民視今三度發聲明回應，表示「民視和製作單位會共同負起應負責任，並虛心接受所有指正，深
《豆腐媽媽》替身墜樓吐血！民視與劇組聲明道歉 列4次探視紀錄「無不聞不問」
民視8點檔《豆腐媽媽》劇組驚傳嚴重工安意外，37歲替身演員蘇德揚於1月20日拍攝墜樓動作戲時，不慎自高處重摔墜地，導致顱內出血、顏面複雜骨折，住院17天預計今（6日）下午出院，未婚妻Rena在醫院召開記者會，指責民視跟劇組萬星傳播事發至今一句道歉都沒有，住院期間僅送個6個蘋果慰問，而民視與萬星傳播也回應了。
《豆腐媽媽》替身墜樓瞬間「1動作」換回一命！整隻手慘紫如「戴手套」
民視八點檔《豆腐媽媽》近日爆發重大工安意外，一名蘇姓替身演員1月20日在桃園蘆竹拍攝墜樓戲時，從四節高台墜落重摔送醫，事發至今餘波盪漾。蘇姓替身未婚妻於6日中午召開記者會還原真相，不滿民視聲明中對未婚夫傷勢僅以「臉部受傷」簡單帶過，隨著現場畫面曝光與家屬出面還原細節，整起事件再度引發外界關注。
《豆腐媽媽》替身墜落一度病危！現場驚悚影片曝光 工作人員當場嚇傻
民視《豆腐媽媽》劇組近期發生嚴重意外，一名替身演員在拍攝現場墜樓，造成顱內出血，醫院一度發出病危通知，好在目前暫時脫離險境。不過家屬近期在網上控訴，事發至今民視處理態度消極，也未有任何高層來院關心，讓他們感到心寒。對此，台北市電影戲劇業職業工會6日公開事發影片，並發布三點聲明譴責電視台消極卸責。
重視拍戲安全 陳珮騏：我們不是特技演員
（中央社記者洪素津台北7日電）近日拍戲片場工安意外引發討論，陳珮騏表示除劇組提報的保險，自己也會額外加買保險；她提及日前拍公主抱橋段自覺有點危險就拒絕，「演員要盡力，但不是要逞強，我們是演員，但不是特技演員」。
陳珮騏靠臉吃飯保10年「毀容險」 死亡賠償不多：夠家人辦後事就好
陳珮騏今（2╱7）與謝承均、江國賓、劉書宏、林萱瑜、邱子芯、陳謙文出席三立8點檔《百味人生》在迪化街舉辦的粉絲見面會，談到民視《豆腐媽媽》替身武行蘇德揚拍工地動作戲時發生自高樓直接墜地意外，勞動部調查，劇組並未幫蘇德揚投保勞工保險及勞工職業災害保險，她透露早為自己買高額保險，還包括「毀容險」。
《豆腐媽媽》替身演員墜樓重傷 總導演馮凱母親周遊回應：我拍戲一定有保險
然而，民視先前對外聲明僅提及「臉部受傷」，與家屬所指的「顱內出血」傷情落差甚大。家屬也控訴，事發至今已17天，民視高層未曾出面道歉，僅有劇組人員帶著6顆蘋果前往探視，更令家屬無法接受的是，劇組疑似未替替身演員投保保險。家屬因此多次在社群平台發文，直接點名劇組...
《豆腐媽媽》替身高台墜落勞保、災保全無！勞動部開罰 民視緊急回應了
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導近日民視八點檔《豆腐媽媽》拍攝的替身演員，在桃園一處工地拍攝時，從高台意外墜落，導致顱內出血，勞動部於今（7）日公布...
《豆腐媽媽》替身沒勞保、災保！勞動部將開罰 民視再度回應
民視8點檔《豆腐媽媽》替身武行蘇德揚1月20日拍工地動作戲時發生自高樓直接墜地意外導致顱內出血，家屬控訴劇組沒幫買保險，昨（2╱6）民視表示已進行後續保險理賠申請事宜， 勞動部表示蘇德揚並未投保勞工保險及勞工職業災害保險，因此無法請領勞保傷病給付，對此，民視今也回應了。
《豆腐媽媽》替身重摔 傅孟柏莫子儀聲援
民視8點檔《豆腐媽媽》替身演員、37歲蘇德揚1月20日拍攝墜落戲，從高台後仰直接重摔地，造成創傷性硬腦膜下出血、面部骨折等傷勢，送往醫院急救一度命危，家屬控訴劇組沒有保險、事發至今電視台高層都沒關心等。其未婚妻Rena在6日受訪提出3大訴求，要民視公開道歉、重視工安問題，以及後續復原和理賠要主動積極；製作單位萬星傳播昨發出4點回應，表示劇組均與家屬積極多次溝通，沒有不聞不問；民視聲明深感遺憾，並進行全面檢討。
周遊兒執導《豆腐媽媽》替身墜樓 出面為兒緩頰！談一事激動落淚
民視8點檔《豆腐媽媽》驚傳意外，替身武行蘇德揚1月20日拍工地動作戲時自高樓直接墜地，因顱內出血住進加護病房，家屬控訴劇組沒幫替身買保險，由於馮凱是該劇導演，媽媽周遊今（2╱6）出席財團法人中華民國關懷演藝人員基金會春節聯歡餐會時表示一早才得知此事，但還沒時間詢問關心兒子；而提到吳敦等老友離世，她也忍不住落淚。
《豆腐媽媽》替身墜樓撞地住院17天！周遊替導演兒馮凱發聲
【緯來新聞網】馮凱擔任總導演民視八點檔《豆腐媽媽》發生重大工安意外，替身演員蘇德揚拍攝墜樓戲，臉部撞
謝承均不忍直視替身墜樓 自爆右眼角縫4針「差點就失明」
謝承均（仔仔）、陳珮騏、江國賓、劉書宏、林萱瑜、邱子芯、陳謙文今（2╱7）出席三立8點檔《百味人生》在迪化街舉辦的粉絲見面會，吸引逾3000名粉絲同歡，民視《豆腐媽媽》替身武行蘇德揚1月20日拍工地動作戲時發生自高樓直接墜地意外，謝承均、江國賓坦言看到新聞很難過，謝承均拍《意難忘》時右眼角還受傷縫了4針，「醫生說再上去一點就失明了」。
「豆腐媽媽」替身受重傷 劇組爆違反職安法！勞動部出手了
替身演員蘇德揚拍攝民視戲劇「豆腐媽媽」墜樓戲發生意外，造成嚴重傷勢。勞動部今（7）日說，勞檢確實發現違反職安法將依法裁罰，而罹災者也無投保勞保、災保，將查處是否違法。
《豆腐媽媽》替身半夜痛醒！家屬淚訴「腦如脆弱豆腐」 勞動部出手開罰
民視八點檔《豆腐媽媽》日前發生拍攝意外，37歲替身演員蘇德揚在拍攝工地動作戲時，從高台直接墜地，造成顱內出血、顏面複雜骨折，目前仍在加護病房治療中。家屬今（7日）再發聲，透露他半夜因劇烈頭痛痛醒，「腦如脆弱豆腐」，情況令人揪心。同時，勞動部今表示，經地方勞檢單位檢查，發現確實未採取保護措施，將依法開罰。
《豆腐媽媽》墜樓替身沒職災保險！勞動部將開罰「民視回應」
民視八點檔《豆腐媽媽》蘇姓替身男演員發生嚴重職災，勞動部經查，發現蘇男並未投保勞保與職災保險，將依法開罰雇主。稍早，民視發聲明回應。
