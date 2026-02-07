《豆腐媽媽》替身出院返家！深夜頻痛醒「腦袋碎如豆腐」近況曝





民視八點檔《豆腐媽媽》男替身演員蘇德揚，近日在劇組拍攝自高樓墜下的動作戲時，摔落點超出防護墊，導致頭部重摔送醫，其未婚妻Rena出面控訴民視態度消極、沒保險，民視也於昨（6）日晚間二度發聲表示已付清醫藥費，如今整起事件不斷延燒，Rena今（7）日凌晨再度更新社群吐露出院後近況。

蘇德揚上月20日拍攝一場從約4公尺高的高台向後仰落的動作戲時，儘管地面已鋪設防護墊，卻因反作用力過大，當場彈出防護墊範圍，導致頭部重摔、面部骨折等傷勢。未婚妻昨日現身受訪時表示，目前他已辦理出院回家休養，但仍需持續服藥，並定期回診追蹤檢查。

如今該事件引發社會高度關注，Rena今日清晨5時再度於Threads發文透露，蘇德揚因頭部遭受撞擊後出現嚴重不適，常在半夜因劇烈頭痛而驚醒。她更心疼形容對方的「腦袋如同脆弱的豆腐」，讓守在一旁的她看了十分不捨。

Rena也曬出三大包藥物透露，蘇德揚的疼痛「不喧嘩，卻深刻；不誇張，卻真實地折磨著每一次呼吸、每一個動作。」而她只能在一旁守著、握著藥陪伴，希望能替男友分擔一些痛楚，「只願身體的痛，能一日比一日減輕。」

