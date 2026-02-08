《豆腐媽媽》替身出院！未婚妻還原劇組慰問細節 製作公司回應了
八點檔《豆腐媽媽》替身演員蘇德揚，1月20日拍攝墜樓戲時發生意外，導致創傷性硬腦膜下出血、面部骨折，但他的未婚妻控訴拍攝現場安全疑慮、相關單位不聞不問，掀起網友熱烈討論。今（8日）中午，未婚妻則透露蘇德揚已出院回家，並再以3點聲明回應此次事件。
蘇德揚未婚妻8日在社群公開其近照，只見蘇德揚拉著行李準備離開病房，未婚妻在一旁攙扶，接著蘇德揚躺回家中床上，懷裡還抱著愛犬，畫面相當溫馨，隨後以愛犬口吻欣喜發文，「終於抱到爸爸了。他瘦了、也憔悴了許多、臉上也留下了疤痕」，更坦露未婚妻的心情：「媽媽終於能慢慢喘口氣，把眼淚放下，把心放穩，一步一步整理真相與細節。」
面對此次事件，未婚妻再度呼籲，「關於現場安全：演員在拍攝現場是依照劇組指令完成動作，並無能力改變或承擔現場安全配置。現場安全防護措施，依法及實務上應由製作單位負責」。且還原就醫期間的劇組陪伴，指出蘇德揚20日9點40分送急診，11點15日家屬收到聯繫，2點轉院到台北後，劇組統籌與助理便離開現場，後續急救時也無劇組人員探望；留院觀察期間，「劇組僅於2月3日送蘋果禮盒、2月6日支付部分醫療費用，並無支付看護費與急診費」。
對此，未婚妻感謝各界的關心，也希望讓大家了解事件真相，坦言：「真實的聲音不會被淹沒，我們希望每一位演員與工作人員都能在安全、被尊重的環境下工作。希望此事件能成為提醒，讓拍攝安全、職業防護成為必備的制度與規範，也讓每位工作人員的安全與健康被重視。」
此外，《豆腐媽媽》的製作公司萬星傳播也出面回應：
針對近日外界關心之相關說法，製作單位僅就實際處理過程補充事實說明，無意佔用媒體資源，更不希望事件流於情緒性討論，核心只有一個——希望蘇先生能專心養傷、早日康復。
一、關於醫療費用說明
所謂「僅支付部分醫療費」的說法，與實際情況並不相符。
事件發生後，蘇先生自桃園轉送至新北就醫，因當下未攜帶健保卡，相關自付額約近 新台幣 20,000 元，該筆費用已由我們先行處理，後來補上健保卡時，有退費用。
此外，蘇先生出院時之醫療費用總額為 62,633 元，亦由我們親自完成繳付，並非外界所稱的「僅支付部分醫療費」。
二、關於款項補齊時間點
今日（2/8）中午 12:17 接獲統籌通知仍有款項未完成程序，隨即於 12:41 完成轉帳並全數付清，過程皆有紀錄可查。
三、關於後續照護費用的認知差異
目前外界所指稱的「部分醫療費」，實際上多為後續看護相關支出，且金額遠高於醫療費本身。此部分因認知與溝通落差，產生誤解，並非刻意推諉或不處理。
四、我們的立場
我們尊重家屬的感受，也理解其承受的壓力，從未迴避責任，更不希望事件演變成對立或口水戰。
誠如一開始的初衷，所有處理重點始終放在「人」本身，而非輿論攻防。
希望外界能在完整資訊下理性看待，讓當事人安心休養，這才是大家共同的期待。
《豆腐媽媽》替身墜樓20天...家屬列3點聲明 曝劇組處理方式
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
