《豆腐媽媽》替身半夜痛醒！家屬淚訴「腦如脆弱豆腐」 勞動部出手開罰
民視八點檔《豆腐媽媽》日前發生拍攝意外，37歲替身演員蘇德揚在拍攝工地動作戲時，從高台直接墜地，造成顱內出血、顏面複雜骨折，目前仍在加護病房治療中。家屬今（7日）再發聲，透露他半夜因劇烈頭痛痛醒，「腦如脆弱豆腐」，情況令人揪心。同時，勞動部今表示，經地方勞檢單位檢查，發現確實未採取保護措施，將依法開罰。
未婚妻手握止痛藥守病床邊 這樣的折磨還要多久？
蘇德揚的未婚妻Rena在Threads發文指出，凌晨5點，蘇德揚再次因為「頭部重擊後的劇烈疼痛」醒來。她形容，受到衝擊後，他現在的腦袋「如同脆弱的豆腐」，讓她看了心又揪起來、無法平復。
Rena在文中寫道：「這樣的痛，不喧嘩，卻深刻；不誇張，卻真實地折磨著每一次呼吸、每一個動作。」她也曬出多包止痛藥藥袋，透露自己只能在旁邊握著藥守著，盼能替未婚夫分去哪怕一點點重量，只希望他身體的疼痛，能一日一日減輕。
拍攝現場沒防護？ 勞動部為何出手開罰？
事實上，Rena先前已多次對外控訴，指事發至今，未見民視高層正式出面道歉，且對傷者狀況「不聞不問」，處理態度令家屬難以接受。對此，民視日前發出聲明表示，意外發生當下，劇組第一時間即將傷者送醫並回報，公司也立即指示全力協助，持續關心其健康狀況。
隨著事件延燒，勞動部今說明調查結果指出，經桃園市政府勞動檢查處檢查，確認拍攝現場未確實採取防止墜落危害的保護措施，已違反《職業安全衛生設施規則》相關規定，將依法裁罰，是否涉及其他違規情形，仍持續調查中。
勞動部也指出，經查傷者目前未投保勞工保險及勞工職業災害保險，勞僱關係仍由地方政府釐清；若確認雇主未依法替勞工加保，最高可面臨多項罰鍰處分。此外，桃園市政府職災勞工專業服務人員已主動聯繫傷者，提供權益說明與後續法律、復健及給付協助。
