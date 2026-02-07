《豆腐媽媽》替身墜地重傷 勞動部證實未投保將開罰
民視戲劇《豆腐媽媽》日前發生37歲演員蘇德揚1月20月進行高台墜樓替身戲時，摔落點超出防護墊造成頭部重創，顱內出血及顏面多處複雜性骨折，一度病危進加護病房。其家屬指控民視高層至今無人到醫院關心，且疑未幫替身保保險。對此，勞動部表示，經檢查發現未確實採取防止墜落而致遭受危險的措施，將依職業安全衛生法裁罰；罹災者目前也無投保勞工保險及勞工職業災害保險。
《豆腐媽媽》劇組萬星傳播日前發聲明表示，劇組皆有幫演員投保雇主意外責任保險，事發迄今，劇組均與家屬積極溝通，期間家屬有提出8項理賠訴求，劇組也表示保險理賠需要相關單據及診斷證明等書面資料始得以申請，並無家屬所述不聞不問之情況。
然而，勞動部表示，經桃園市政府勞動檢查處實施檢查，發現未確實採取防止勞工因墜落而致遭受危的之措施，違反職業安全衛生設施規則第224條第2項規定部分，將依職業安全衛生法裁罰。至於事業單位是否有違反其他職業安全衛生法相關規定，正在積極調查當中。
另查罹災者目前無投保勞工保險及勞工職業災害保險，雙方關係由桃市處持續派員釐清。如受僱於登記有案或設有稅籍的單位未申報勞工加保，勞保局依法可核處勞保應繳保險費4倍罰鍰（僱用員工5人以上始適用）、就保應繳保險費10倍罰鍰、災保2萬元至10萬元罰鍰並公布違規事由。
勞動部強調一向重視影視從業人員權益，為保護其工作安全及健康，之前已與台北市電影戲劇業職業工會合作，在2022年6月訂定「影視業職業災害預防指引」，協助雇主強化作業風險評估、安全防護及緊急應變等內容。
為強化影視業從業人員安全衛生知能，勞動部除持續與文化部影視及流行音樂產業局合作辦理安全衛生及勞動權益宣導會外，也已要求各勞動檢查機構應透過當地縣市政府協拍單位，掌握外景拍攝作業期程，依風險分級實施專案檢查，每年至少檢查100場次。
勞動部指出，桃園市政府職災勞工專業服務人員（PAS）已主動與受傷勞工聯繫關懷，說明相關權益與可運用之協助資源，並將持續追蹤，視其實際需求提供專案律師法律協助、職能復健服務及相關給付申請之協助，確保勞工獲得即時且完整之支持。
看更多 CTWANT 文章
身價8億人瑞娶女看護掀家庭革命！4兒子控騙婚軟禁、侵占3千多萬孝親費
《世紀血案》改編林宅血案！李千娜喊「沒那麼恐怖」 網灌爆臉書急刪文
102歲人瑞娶看護惹議！遭疑神智不清 鄰居曝真實情況
其他人也在看
八點檔替身墜樓沒職災保險 勞動部開罰民視急回應｜#鏡新聞
民視八點檔替身演員蘇德揚拍攝期間墜樓重傷，未婚妻公開控訴劇組未投保完整保險，事後對傷者照顧不周。對此，萬星傳播昨天(2/6)發出聲明回應，強調「有保險」，並公開與家屬協商理賠的過程，但蘇德揚的未婚妻隨後再度出面反駁相關說法。
桃園1家3口債務糾紛當街遭擄！ 警逮9惡煞竟有「8人未成年」
桃園街頭驚傳擄人案件！鄭姓嫌犯與張姓男子有債務糾紛，竟趁著張姓男子一家三口外出購物時，夥同另外8名青少年當街擄人，警方據報攔截圍捕，不到一小時救出三名人質。路旁突然出現黑色廂型車，接著多名青少年迅速聚
剛入職半年！ 她見年終數字驚「出社會最多的一次」 網：好羨慕
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導農曆春節將近，不少上班族最期待的就是年終獎金入帳時刻，對許多剛出社會或轉職不久的人來說，第一筆年終往往格外難忘...
連署提案「週休三日」 勞動部1原因回拒：未來先推3措施
針對民眾於公共政策網路參與平台提出「四日工作制」構想，希望實施每週上班四天、休假三天，以改善工作與生活平衡，勞動部於6日正式回應表示，週休三日牽涉層面廣泛，包括薪資結構、產業運作、人力配置與整體經濟影響等，須審慎評估；目前政策方向仍以確實落實週休二日為優先，並逐步強化工時彈性措施。
迎馬年 嘉市大天宮為芒神與春牛開光
迎接2026丙午馬年到來，嘉義市大天宮五穀王廟今天上午舉行迎春平安祭典，由市長黃敏惠擔任點禮官，與廟方董事長鄭明山、立委王美惠等人為芒神與春牛開光點眼，並恭送神農大帝出巡舊諸羅四城門，典禮現場莊嚴隆重。五穀王廟早期於立春日前後舉行「迎春禮」習俗，但在日治時期中斷，廟方考證後，於去年乙巳年正式恢復舉辦
《豆腐媽媽》替身演員未婚妻4聲明反駁 民視三度發聲明：將依桃園勞檢處指導改進
37歲武行演員蘇德揚1月20日拍民視八點檔《豆腐媽媽》，擔任替身演員，爆出工安意外。對於意外，《豆腐媽媽》劇組萬星傳播昨發出聲明解釋，有幫替身演員保險，並詳細描述拍戲過程，但蘇德揚未婚妻Rena昨立刻4點反駁。對此，民視今三度發聲明回應，表示「民視和製作單位會共同負起應負責任，並虛心接受所有指正，深
助鍾文智查個資暴力討債 南港派出所副所長聲押
鮑魚大亨鍾文智棄保1億潛逃爆案外案，鍾文智涉嫌勾結南港派出所副所長黃梓翔和督察組長李新民查詢個資，以利委託黑道暴力討債。台北地檢署發動搜索並約談相關人，今（6）日訊問後認為黃梓翔涉嫌重大且有羈押必要，
搭北捷注意！ 信義線東延段測試 紅線連7天班表微調
台北市 / 綜合報導 台北捷運信義線東延段邁入通車倒數階段，今(7)日開始將進行連續七天系統穩定性測試，列車將改由廣慈奉天宮站發車。淡水信義線營運班表會進行微幅調整，部分列車到站時間將與原先時間差距1至2分鐘，北捷也提醒，民眾可以留意最新時刻資訊，及早規劃行程。 原始連結
聰明藍貓想越獄！下秒見開鎖成功「整隻定格」：這樣就開了？
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導毛小孩的聰明程度常常超出人類想像，讓飼主又好氣又好笑。近日，有網友分享了一則影片，只見一隻藍貓被關在籠內，竟靠...
黃金買點 專家：低於4700美元才安全
自從美國總統川普提名華許為聯準會主席以來，黃金及白銀的價格多日有如大洗三溫暖、陷入暴漲暴跌的循環，想逢低進場者眾，但民眾...
「警界彭于晏」縱放正妹！巧遇滑進旅館5小時 帥警認了進房「做1事」
台南市一名黃姓員警長相帥氣有「警界彭于晏」之稱，去年6月間，黃員攔查廖姓男子與石姓女子情侶檔酒駕案件，未依規定對同車石女開罰，他趁廖男被扣押警局之際，進入石女下榻旅館，2人在房內待了5個小時，事後遭檢舉查辦。黃員應訊時規避「對價關係」，只承認有進去借廁所，仍被台南地檢署依圖利罪嫌起訴。
「安鼠之亂」為何市區頻現蹤？專家揭漢他病毒4傳播鏈：沿孔縫入侵室內
近日「漢他病毒」在北市釀一死引起關注，老鼠話題也再度成為討論焦點。更有不少網友在大安區發現老鼠現蹤，直呼是「安鼠之亂」。如何降低漢他病毒感染風險。專家表示，漢他病毒長期存在於台灣，主要宿主為溝鼠，透過其糞便等方式傳播；且溝鼠可沿水管與孔縫入侵室內，民眾應注意居家防鼠路徑。（記者：簡浩正）
導演馮凱《豆腐媽媽》爆替身墜樓意外！周遊出面哭了 鬆口拍攝內幕
由馮凱擔任總導演的民視八點檔《豆腐媽媽》，日前發生重大工安意外，替身演員蘇德揚拍攝時發生重大職災，目前仍在加護病房治療，事發已17天，家屬在社群平台控訴電視台態度冷漠、不積極處理。今（6）日名製作人周遊和老公李朝永出席「財團法人中華民國關懷演藝人員基金會2026春節聯歡餐會」也發聲了。蔡維歆
《豆腐媽媽》替身墜地意外！家屬收病危通知 怒控電視台高層：一句對不起都沒有
民視連續劇《豆腐媽媽》近期傳出替身演員在拍攝現場墜樓，造成顱內出血，甚至發出病危通知的意外；儘管民視事後發聲回應，表示在第一時間已立刻安排傷者就醫，也已向家屬明確表達會承擔所有醫療費用。但家屬6日凌晨再發文控訴，從事發到現在，民視沒有任何一名高層來院關心，也未派人了解情況，消極的處理態度讓家屬感到心寒。
川普上傳選舉陰謀論影片 P圖歐巴馬夫婦惹議
（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國總統川普今天在社群媒體平台上發布一則選舉陰謀論影片，內容將前總統歐巴馬及其妻子蜜雪兒．歐巴馬的頭像P圖到猴子的身上，引發多位民主黨重要人士譴責。
八點檔替身墜地重傷 勞動部依法開罰並證實劇組未投保
民視八點檔《豆腐媽媽》拍攝期間，替身演員從兩層樓高的平台墜落，一度傷重昏迷，勞動部與桃園市府勞檢處介入調查，初步發現，拍攝現場未確實採取「防止勞工墜落受傷」的安全措施，違法職安設施規則，將依法裁罰最高
身價8億人瑞與看護結婚 律師：子女若有做1事 婚姻恐無效
台北市102歲王先生與69歲賴姓女看護登記結婚，家屬認為整裝事情刻意隱埋，且憂心身價8億元王先生的財產不保，日前在醫院門口上演搶人大戰。事件驚動警方介入，律師王至德表示，如果事件最後鬧上法院，判決結果可能會跟很多人想的不一樣。
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
102歲人瑞閃婚兒孫懵了「2證人是看護兒、好友」藏玄機 律師曝唯一解方
台北市一名102歲王姓人瑞與照顧他27年的68歲賴姓女看護登記結婚，引爆家屬在醫院上演搶人大戰。家屬質疑賴女利用老翁精神狀況不佳狀況辦理結婚登記，好取得老翁高達8億的財產。對此，律師李怡貞表示，唯一能走的只有離婚，漫漫長路的離婚訴訟。
快去數錢！勞退分紅平均6萬「史上最肥」 3月入帳一鍵秒看餘額
2025年退休基金繳出亮眼成績！軍公教退撫基金狂賺逾1,650億元，收益率近16%，主要受惠於重押台積電近五成及加碼AI供應鏈。新制勞退基金也創佳績，預估平均每位勞工可分紅6萬元，將於2026年3月入帳。儘管投資報酬率亮眼，退撫基金仍面臨2042至2045年破產的結構性挑戰，政府需持續關注。勞工可透過多種管道查詢個人退休金分紅狀況，掌握自身權益。2026年開局續旺，預計單月獲利可衝4千億，為退休金挹注動能。