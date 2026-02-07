《豆腐媽媽》替身墜樓「腦部如脆弱豆腐」 凌晨被痛醒
民視八點檔《豆腐媽媽》一名37歲蘇姓替身男演員，上月20日依照拍攝需求從四節高台跳下後，頭部重傷送醫，其未婚妻Rena昨開記者會控訴劇組存在嚴重人為疏失。今（7日）凌晨，未婚妻貼出三包藥物，心疼未婚夫仍頭痛劇烈，飽受後遺症折磨。
未婚妻今凌晨5點多在threads發文，開頭沉重地寫道：「The agony hath awakened once more; the pain is most unbearable.（痛苦再次甦醒；這份劇痛令人難以忍受。）她指出，未婚夫因頭部受到重擊而再度痛醒，並形容「腦袋如同脆弱的豆腐」，讓她揪心到久久無法平復。
而文中，未婚妻形容這份痛楚「就像漫長的黑夜，雖然沒有聲音，卻無處不在」、「不誇張，卻真實地折磨著每一次呼吸、每一個動作。」她在一旁守護，手中握著藥，希望能替未婚夫分擔，哪怕是一點點，盼望對方身體的疼痛，能一日比一日減輕。
她同時公布三張藥單的照片，認證未婚夫受傷近半個月，仍需要服用止痛、抗癲癇及緩解神經相關症狀的藥物，顯示後遺症仍持續糾纏著未婚夫。
《豆腐媽媽》墜樓風波爆發後，劇組的專業度備受外界質疑，昨發聲明澄清，有替演員投保雇主意外責任保險、沒有不聞不問、開拍前有與武術指導討論、有準備安全墊，蘇姓替身現場勘查後認為安全措施無虞，才進行拍攝。未婚妻對此駁斥「拍攝現場是沒有任何的武術指導」、「安全是現場要維護，不是一個人校長兼撞鐘」，雙方各說各話。
《豆腐媽媽》替身墜樓事件！民視高層神隱 慰問寒酸僅六顆蘋果+6000元
替身演員的意外讓人心驚，也揭露了拍攝現場安全的隱憂。民視8點檔《豆腐媽媽》替身墜樓事件，不只牽動家庭，也引爆演藝圈對專業替身安全的關注。Rena表示，目前暫無提告，但若民視持續迴避，將不排除採取法律行動。她要求民視公開道歉、重視專業替身安全，並主動負責復健理賠。Rena批評，迄今民視唯一出現的助理只送了六顆蘋果與6000元慰問金，結清部分醫療費用，但約8、9萬元看護費仍未支付。林宜君
《豆腐媽媽》替身急救吐血4大袋！未婚妻曝民視包6千、送蘋果慰問
民視八點檔《豆腐媽媽》的一名男替身演員，依照拍攝需求從四節高台跳下，防護墊卻未能完整承接，導致男替身頭部重摔、腦內出血昏迷，住進加護病房治療7天，一度命危。今(6日)男替身演員的未婚妻Rena出面受訪，還原整起事件的來龍去脈，並控訴劇組存在嚴重人為疏失，且在未完成投保的情況下要求男替身執行危險動作。
周遊兒執導《豆腐媽媽》替身墜樓 出面為兒緩頰！談一事激動落淚
民視8點檔《豆腐媽媽》驚傳意外，替身武行蘇德揚1月20日拍工地動作戲時自高樓直接墜地，因顱內出血住進加護病房，家屬控訴劇組沒幫替身買保險，由於馮凱是該劇導演，媽媽周遊今（2╱6）出席財團法人中華民國關懷演藝人員基金會春節聯歡餐會時表示一早才得知此事，但還沒時間詢問關心兒子；而提到吳敦等老友離世，她也忍不住落淚。
《豆腐媽媽》替身墜樓重傷！ 演員吳承洋發聲：人命這麼不值嗎
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導演員蘇德揚1月20日拍攝民視新劇《豆腐媽媽》動作戲時，因摔落點超出防護墊範圍，頭部著地，造成顱內出血及面部種骨折。...
《豆腐媽媽》替身重摔 傅孟柏莫子儀聲援
民視8點檔《豆腐媽媽》替身演員、37歲蘇德揚1月20日拍攝墜落戲，從高台後仰直接重摔地，造成創傷性硬腦膜下出血、面部骨折等傷勢，送往醫院急救一度命危，家屬控訴劇組沒有保險、事發至今電視台高層都沒關心等。其未婚妻Rena在6日受訪提出3大訴求，要民視公開道歉、重視工安問題，以及後續復原和理賠要主動積極；製作單位萬星傳播昨發出4點回應，表示劇組均與家屬積極多次溝通，沒有不聞不問；民視聲明深感遺憾，並進行全面檢討。
《豆腐媽媽》替身出院返家！深夜頻痛醒「腦袋碎如豆腐」近況曝
《豆腐媽媽》替身的學弟！男星深夜開炮：看後續處理態度吐血
「豆腐媽媽」替身墜樓 勞動部出手將開罰
[NOWnews今日新聞]民視八點檔「豆腐媽媽」日前一名男性替身演員從高台摔落，被送醫搶救，一度病危進ICU觀察。家屬指控民視高層至今無人到醫院關心，還疑似未幫替身保保險；民視則回應會對此事負責到底。...
《豆腐媽媽》替身演員墜樓重傷 總導演馮凱母親周遊回應：我拍戲一定有保險
然而，民視先前對外聲明僅提及「臉部受傷」，與家屬所指的「顱內出血」傷情落差甚大。家屬也控訴，事發至今已17天，民視高層未曾出面道歉，僅有劇組人員帶著6顆蘋果前往探視，更令家屬無法接受的是，劇組疑似未替替身演員投保保險。家屬因此多次在社群平台發文，直接點名劇組...
《豆腐媽媽》替身未婚妻控民視高層迄今神隱未道歉：僅劇組來送6顆蘋果
民視8點檔《豆腐媽媽》替身武行蘇德揚上月20日拍工地動作戲時自高樓直接墜地，因顱內出血住進加護病房，家屬近日發聲控訴劇組沒幫替身買保險，且對傷者不聞不問，製作單位萬星傳播昨（6日）強調「有保險」，並公開與家屬調解過程。對此，蘇男未婚妻Rena再度質疑，民視高層迄今神隱未正式道歉，且劇組僅來送6顆蘋果慰問，她並透露原本兩人預定今年完婚，因為這起意外也讓婚事被迫延期。
《豆腐媽媽》劇組致歉！稱替身認為防護措施OK才跳 會負起全責
民視八點檔《豆腐媽媽》驚傳替身演員從高台墜落的拍攝意外，一名蘇姓男替身1/20在桃園市蘆竹區拍攝從高處墜落畫面時，重摔至防護墊範圍外，造成顱內出血、多處骨折。劇組萬星傳播發出聲明，稱安全措施都有依照武
《豆腐媽媽》替身墜樓搶救！男星怒轟劇組：態度令人吐血
民視八點檔《豆腐媽媽》驚傳重大工安意外，劇組武行替身37歲蘇德揚，日前拍攝高樓墜落動作戲時發生失誤，造成顱內出血及顏面多處複雜性骨折，傷勢一度危急送進加護病房搶救。事件曝光後震驚演藝圈，曾演出電影《器子》的吳承洋更怒轟劇組事後處理態度令人吐血，直指對生命保障的漠視。