《豆腐媽媽》替身墜樓劇組稱「有問過他」 未婚妻怒批：安全不是校長兼撞鐘

替身演員蘇德揚未婚妻Rena昨出面受訪。（圖／報系資料照）

民視8點檔戲劇《豆腐媽媽》劇組日前驚傳重大工安意外。37歲替身演員蘇德揚於1月20日拍攝工地動作戲時，意外自高處墜落，造成顱內出血及顏面多處複雜性骨折，傷勢相當嚴重。蘇德揚的未婚妻Rena（6日）在台北醫院召開記者會提出3訴求，劇組給出回應後，Rena再發聲明回擊。

製作單位萬星傳播發布4點聲明指出，蘇德揚為專業武行演員，經武術指導轉介加入劇組，拍攝前已有討論動作內容與防護措施，並依武術指導建議準備安全墊；拍攝當天除原有配置外，現場也加設一層安全墊，並安排6名工作人員在旁保護。聲明中並強調，拍攝前曾詢問蘇德揚是否認為防護措施足夠，經其現場勘查並回覆安全無虞後，才進行拍攝。

此外，劇組也表示已替演員投保雇主意外責任保險，家屬提出的8項理賠訴求，須依保險程序檢附相關醫療與書面資料辦理，並否認外界所指「事後不聞不問」，指出事發後多次主動與家屬聯繫。

不過，蘇德揚的未婚妻Rena並不接受上述說法。她昨日在醫院召開記者會，提出3項主要訴求，包括要求民視公開道歉、呼籲演藝圈全面正視工安議題，並希望劇組在後續復原與理賠上能主動積極處理，而非被動拖延。

針對萬星傳播的4點聲明，Rena隨後再提出4點反擊，直指拍攝現場「根本沒有任何武術指導」，並質疑由替身演員自行判斷安全性的作法並不合理。她強調，替身演員的職責是執行動作，現場安全維護應由劇組負責，「這一點其實我一直跟他們的統籌在質疑，為什麼會詢問揚揚（蘇德揚）可不可以跳，因為他的工作就是做這個動作，其他的安全是現場要維護的，不是一個人校長兼撞鐘的概念。」

Rena也痛批劇組所稱的6名工作人員「形同虛設」，因為事發當下，沒有人具備實際保護替身演員的專業能力。至於劇組提到多次探視與慰問，她則反駁，實際陪伴時間極短，並指控在1月22日至2月6日出院期間，僅曾到醫院一次送上6顆蘋果，停留約20分鐘，與聲明內容存在明顯落差。

《豆腐媽媽》劇組聲明。（圖／萬星傳播）

