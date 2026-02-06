《豆腐媽媽》替身墜樓劇組稱「有問過他」 未婚妻怒批：安全不是校長兼撞鐘
民視8點檔戲劇《豆腐媽媽》劇組日前驚傳重大工安意外。37歲替身演員蘇德揚於1月20日拍攝工地動作戲時，意外自高處墜落，造成顱內出血及顏面多處複雜性骨折，傷勢相當嚴重。蘇德揚的未婚妻Rena（6日）在台北醫院召開記者會提出3訴求，劇組給出回應後，Rena再發聲明回擊。
製作單位萬星傳播發布4點聲明指出，蘇德揚為專業武行演員，經武術指導轉介加入劇組，拍攝前已有討論動作內容與防護措施，並依武術指導建議準備安全墊；拍攝當天除原有配置外，現場也加設一層安全墊，並安排6名工作人員在旁保護。聲明中並強調，拍攝前曾詢問蘇德揚是否認為防護措施足夠，經其現場勘查並回覆安全無虞後，才進行拍攝。
此外，劇組也表示已替演員投保雇主意外責任保險，家屬提出的8項理賠訴求，須依保險程序檢附相關醫療與書面資料辦理，並否認外界所指「事後不聞不問」，指出事發後多次主動與家屬聯繫。
不過，蘇德揚的未婚妻Rena並不接受上述說法。她昨日在醫院召開記者會，提出3項主要訴求，包括要求民視公開道歉、呼籲演藝圈全面正視工安議題，並希望劇組在後續復原與理賠上能主動積極處理，而非被動拖延。
針對萬星傳播的4點聲明，Rena隨後再提出4點反擊，直指拍攝現場「根本沒有任何武術指導」，並質疑由替身演員自行判斷安全性的作法並不合理。她強調，替身演員的職責是執行動作，現場安全維護應由劇組負責，「這一點其實我一直跟他們的統籌在質疑，為什麼會詢問揚揚（蘇德揚）可不可以跳，因為他的工作就是做這個動作，其他的安全是現場要維護的，不是一個人校長兼撞鐘的概念。」
Rena也痛批劇組所稱的6名工作人員「形同虛設」，因為事發當下，沒有人具備實際保護替身演員的專業能力。至於劇組提到多次探視與慰問，她則反駁，實際陪伴時間極短，並指控在1月22日至2月6日出院期間，僅曾到醫院一次送上6顆蘋果，停留約20分鐘，與聲明內容存在明顯落差。
豆腐媽媽替身演員受傷 《民視》發聲致歉：劇組負起全責、強化拍攝現場安全
即時中心／綜合報導《民視》八點檔《豆腐媽媽》1月傳出工安意外，一名蘇姓替身演員從高處墜落受傷。對此，《民視》今（6）日再次發出最新聲明，除了說明事發當天現場所做的保護措施之外，也整理了蘇先生今日出院時，劇組與家屬的溝通過程，並強調將全力提供最大的協助，並將「進一步強化拍攝現場的安全管理與把關機制」，以確保人員安全，避免類似情況再次發生。
工安意外勞檢結果出爐！《豆腐媽媽》替身重摔沒勞保 民視認了：虛心接受
37歲替身演員蘇德揚為民視8點檔《豆腐媽媽》拍攝墜樓動作戲時驚傳嚴重工安意外，因防護錯失與評估不足，自高台重摔墜地，導致顱內出血及顏面複雜骨折，日前已出院返家休養。針對此案，勞動部今日（7日）正式說明，勞檢後確認該案已違反職安法，將依法進行裁罰。更令人震驚的是，罹災者蘇德揚竟然完全沒有投保勞保與職災保險，針對這項疑似違法的漏洞，民視也於今午首度作出回應。
金馬影帝罕動怒！《豆腐媽媽》特技演員是好友：不應該發生的意外
武行演員蘇德揚1月20日拍民視八點檔《豆腐媽媽》，擔任替身演員，竟爆出工安意外。金馬影帝莫子儀罕見動怒，他指出蘇德揚是他的朋友，「也是一位認真努力的好演員，很難過發生這樣不應該發生的意外。」他支持台北市電影戲劇業職業工會聲明，希望電視台與劇組能夠負起責任，誠懇檢討改過，「希望往後台灣影視產業，不要再
臨演安全待遇不比演員？男星見《豆腐媽媽》事件吐實情
民視8點檔《豆腐媽媽》日前傳出替身演員、37歲蘇德揚上月20日拍攝一場墜樓戲時發生意外，導致他創傷性硬腦膜下出血、面部骨折，送醫後一度命危，而他的未婚妻出面控訴沒保險、高層不聞不問等，但劇組已經發聲明否認。外界關心臨演拍戲時各項待遇和安全措施是否不如知名演員？對此，男星黃浩詠回應，就他所待過的劇組，正常來說應是大家會更關心臨演才對。
民視8點檔《豆腐媽媽》替身演員、37歲蘇德揚1月20日拍攝墜落戲，從高台後仰直接重摔地，造成創傷性硬腦膜下出血、面部骨折等傷勢，送往醫院急救一度命危，家屬控訴劇組沒有保險、事發至今電視台高層都沒關心等。其未婚妻Rena在6日受訪提出3大訴求，要民視公開道歉、重視工安問題，以及後續復原和理賠要主動積極；製作單位萬星傳播昨發出4點回應，表示劇組均與家屬積極多次溝通，沒有不聞不問；民視聲明深感遺憾，並進行全面檢討。
《豆腐媽媽》演員高台墜落重傷！傅孟柏、莫子儀聲援 工會揭「層層外包」長年陋習
《豆腐媽媽》替身重摔命危 傅孟柏怒開第一槍：沒預算就不要跳
民視八點檔《豆腐媽媽》日前拍攝期間發生嚴重工安意外，一名37歲替身演員蘇德揚在高台拍攝跳躍動作戲時重摔受傷，一度命危，引發外界高度關注。事件曝光後，業內雖然對拍攝安全問題議論紛紛，但多半選擇低調不發聲。金鐘視帝傅孟柏率先「開第一槍」，今（6）日在IG發限動痛批劇組作業疏失，直言「沒預算永遠不是藉口」，更心疼替身演員為戲冒命付出。
《豆腐媽媽》替身命危！好友男星痛罵劇組哭喊：人命這麼不值錢嗎？
民視八點檔《豆腐媽媽》發生工安意外，1月20日在桃園市蘆竹區拍攝工地動作戲時，自高台直接墜地，顱內出血、顏面複雜骨折，醫院發出「病危通知」，但家屬與民視的說法出現落差，隨著墜地影片曝光，引起網友熱議。連日來不少男星公開聲援，曾演電影《器子》的吳承洋深夜氣憤發文：「到底我們還要忍受多久？」蔡維歆
《豆腐媽媽》替身墜樓重傷！製作公司「4點聲明」他確認安全才開拍
《豆腐媽媽》替身墜樓搶救！男星怒轟劇組：態度令人吐血
民視八點檔《豆腐媽媽》驚傳重大工安意外，劇組武行替身37歲蘇德揚，日前拍攝高樓墜落動作戲時發生失誤，造成顱內出血及顏面多處複雜性骨折，傷勢一度危急送進加護病房搶救。事件曝光後震驚演藝圈，曾演出電影《器子》的吳承洋更怒轟劇組事後處理態度令人吐血，直指對生命保障的漠視。
《豆腐媽媽》演員意外爆「家屬向民視索賠600萬」 未婚妻回應曝3訴求
民視八點檔《豆腐媽媽》武行演員蘇德揚1月20日拍攝工地動作戲時，自高台直接墜地，家屬數度在社群平台指控民視處理態度消極；蘇先生的未婚妻Rena今現身醫院門口受訪，對於外傳家屬將對民視索賠600萬，Rena否認此事。她向民視正式提出3點訴求，其一是民視公開道歉；其二是演藝圈好好重視工安問題，專業的替身
八點檔墜樓意外...傅孟柏轟「沒預算跳什麼跳」 莫子儀：劇組要負責
民視八點檔《豆腐媽媽》拍墜樓戲，替身演員從兩層樓的高度墜落，一度昏迷，對此，金鐘迷你劇影帝傅孟柏、金馬影帝莫子儀雙雙罕見在社群平台上公開發聲，傅孟柏表示每個人都是人生父母養，不要僥倖「沒有預算跳什麼跳
墜落命危替身演員是金馬影帝好友！ 他痛斥：劇組負起責任
民視八點檔《豆腐媽媽》近日傳出嚴重工安意外，一名37歲替身演員蘇德揚在拍攝高台墜落動作戲時，意外從高處落地，頭部重摔地面，當場重傷送醫，一度命危，緊急入住加護病房治療，所幸目前已轉入普通病房，但後續仍須面對漫長復健。事件曝光後，引發外界高度關注，對拍攝現場安全措施與責任歸屬議論不斷，對此，金馬影帝莫子儀於6日罕見在社群平台公開發聲，
民視八點檔《豆腐媽媽》替身演員日前拍攝工地動作戲時，自高台直接墜地，導致顱內出血，如今事發影片曝光，引發關注。對此，勞動部今天(7日)表示，經地方勞檢單位檢查，發現確實未採取保護措施，將依法開罰。 勞動部指出，此案經桃園市政府勞動檢查處實施檢查，發現未確實採取防止勞工因墜落而致遭受危險的措施，違反「職業安全衛生設施規則」第224條第2項規定，將依「職業安全衛生法」裁罰。至於事業單位是否有違反其他「職業安全衛生法」相關規定，目前正積極調查中。 勞動部表示，經查罹災者目前無投保勞工保險及勞工職業災害保險，雙方關係由桃市處持續派員釐清。如受僱於登記有案或設有稅籍之單位未申報勞工加保，勞保局依法可核處勞保應繳保險費4倍罰鍰(僱用員工5人以上始適用)、就保應繳保險費10倍罰鍰、災保新台幣2萬元至10萬元罰鍰，並公布違規事由。 勞動部指出，該部一向重視影視從業人員權益，為保護其工作安全及健康，之前已與台北市電影戲劇業職業工會合作，於2022年6月訂定「影視業職業災害預防指引」，協助雇主強化作業風險評估、安全防護及緊急應變等內容。 勞動部表示，為強化影視業從業人員安全衛生知能，勞動部除持續與文化部影
馮凱執導的民視八點檔《豆腐媽媽》日前驚傳替身演員從高台墜落的拍攝意外，家屬控訴劇組沒有保險、事發至今電視台高層都沒有關心。周遊、李朝永今（6日）出席財團法人中華民國關懷演藝人員基金會2026春節聯歡餐會」，坦言今早才得知這件事，也還沒時間致電關心兒子馮凱。
