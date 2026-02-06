《豆腐媽媽》替身墜樓吐4大袋血！ 未婚妻向民視提「3大訴求」
民視八點檔《豆腐媽媽》蘇姓替身演員，一月底因拍攝墜樓戲，頭部重創，一度發出病危通知。事發至今17天，其未婚妻Rena於6日下午臨時召開記者會，表示不幸中的大幸，是蘇男已恢復意識，但完全忘記發生什麼事，說話也有些卡頓，擔心未來會留下後遺症，對於民視的冷漠處理感到詫異。
原訂今年完婚 未婚妻急診室簽下病危通知
蘇先生現年37歲，本業就是武行，拍攝過不少廣告和擔任戲劇替身。Rena透露，今年兩人計劃結婚，但意外來的措手不及，在急診室看見未婚夫吐了4大袋血，腦筋一片空白、手抖簽下病危通知書。
目前蘇先生轉往一般病房，旁人攙扶可以下床行走，不過已經忘記事發經過，只知道一睜開眼睛就躺在病床上，全身插滿針頭，手腳無法正常活動，內心非常恐慌。
家屬控片場安全措施不足
或許是出自於專業本能，蘇先生在墜地前一刻，用手擋住面部，減少了部分傷害。Rena表示，安排未婚夫去工作的武行大哥，在當天就曾提出，墜樓動作很危險，希望能夠擔任現場的安全人員，「但可能是因為經費關係？還是劇組安排？並沒有讓他當，而是找了一個助理來。」同行看過影片也說，墜落時呈現拋物線，軟墊擺放的位置錯誤，工作人員也沒有在第一時間給予保護，反而是嚇得四處亂竄，希望民視給個說法。
未婚妻否認遭拒保
家屬指控，在申請保險時，才發現民視雖有給演員保團保，但沒有保個人保險，但資料明明就送出去過。外傳蘇先生因為職業特殊，被保險公司拒保，對此Rena說，意外發生前一週才去泰國遊玩，保險並沒有被拒保，否認被列入保險黑名單。
意外遭淡化冷處理
Rena苦笑，民視僅有前三天關心，包了6千元紅包，原本說要來探視的副導演，改派助理前來，送了個水果禮盒，並結清了6、7萬的醫療費，但看護費仍須家屬自行支付，聲明也淡化未婚夫傷況。關於民視會負全責的說法，她直言：「我沒有遇過這種事情，也不知道負責的定義是什麼，我以為應該有專門的人員來對接，但他們只是要我給他們一個數字。」
家屬公開訴求 要求民視道歉
Rena提出三點訴求，第一希望民視公開道歉，因為至今她仍未得到一句對不起；第二是演藝圈好好重視工安問題，不要忽略這些專業替身演員的安危；第三是後續的復原和理賠的部分，請他們要主動積極，而不是都用被動拖延的態度。另外，她強調自己是和平愛好者，希望一切好好解決，但必要時還是會採取法律措施自保。外傳家屬向民視求償600萬元，未婚妻否認，表示沒有。
民視聲明
此前，民視曾發出聲明，表示有積極處理，也會給予適當的精神撫慰金，「目前待家屬提供後續狀況與相關資料、具體要求，在合法、合規、合情的前提下，妥善處理相關事宜。」未來對拍攝現場的安全環境做更嚴格的把關。對於未婚妻在記者會上的指控，則是尚未回應。
