《豆腐媽媽》替身墜樓搶救！男星怒轟劇組：態度令人吐血

民視八點檔《豆腐媽媽》驚傳重大工安意外，劇組武行替身37歲蘇德揚，日前拍攝高樓墜落動作戲時發生失誤，造成顱內出血及顏面多處複雜性骨折，傷勢一度危急送進加護病房搶救。事件曝光後震驚演藝圈，曾演出電影《器子》的吳承洋更怒轟劇組事後處理態度令人吐血，直指對生命保障的漠視。

蘇德揚的未婚妻Rena昨（6日）出面召開記者會，悲痛控訴劇組安全規劃不周，並提出三點訴求，希望製作單位正視責任、給予完整醫療與後續保障。對此，民視與劇組發表四點聲明回應，表示已派員前往醫院關心並協助支付醫療費用，但相關說法仍未平息家屬怒火，雙方各執一詞。

廣告 廣告

《豆腐媽媽》替身墜樓工安意外，民視發聲明說明。翻攝FB＠台北市電影戲劇業職業工會、Rena提供

不捨學長重摔「心痛到流淚」

事件在圈內持續延燒，多名藝人深夜發聲力挺傷者。吳承洋也透過社群表示，蘇姓替身是自己從小到大的學長，看到摔落畫面與加護病房照片時忍不住落淚，感嘆影視基層長期在高風險環境中打拚，卻始終得不到應有保障，「我們一路走來付出這麼多，換來的卻是這樣的對待，到底還要忍多久？」

吳承洋更將矛頭直指劇組後續處理方式，痛批「人命在你們眼裡真的這麼不值嗎？」字字句句流露憤怒與失望。這起意外也再度敲響警鐘，讓外界重新檢視影視拍攝現場的安全制度與勞動保障問題，呼籲製作單位正視基層工作者權益，避免悲劇重演。

吳承洋發文聲援。翻攝_chriswu_ Threads



回到原文

更多鏡報報導

《世紀血案》爭議／翻拍林宅血案爆未經家屬同意！導演背景遭挖…他列「這理由」逆風挺演員

國際名模「陳屍家中」死因曝光！年僅21歲才剛搬新家

五月天10度攻佔北京鳥巢！「全新巡演主題」4月底起狂飆12場

愛妻喝到爛醉！夫深夜飛奔回家反遭「九陰白骨爪」伺候 背後原因暖哭網友