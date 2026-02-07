《豆腐媽媽》替身墜樓重傷！ 演員吳承洋發聲：人命這麼不值嗎
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導
演員蘇德揚1月20日拍攝民視新劇《豆腐媽媽》動作戲時，因摔落點超出防護墊範圍，頭部著地，造成顱內出血及面部種骨折。其未婚妻昨（6）日發聲指責民視跟劇組萬星傳播事發至今一句道歉都沒有，住院期間僅送6個蘋果慰問。事件爆發後，引起演藝圈高度關注，多名演員紛紛發文聲援蘇德揚。
曾演過電影《器子》的演員吳承洋，於深夜在Threads發文指出，蘇德揚是他從小到大的學長，「看到他摔下來的影片以及在加護病房的照片，真的心痛到流淚，想到我們一路走來這樣的環境我們的付出卻總是換來這樣的對待，到底我們還要忍受多久？」吳承洋更氣憤指出，劇組後續的處理態度令人吐血，並質問劇組：「人命在你們眼裡真的這麼不值嗎？」
事實上，金鐘視帝傅孟柏昨（6）日率先發聲，他在IG限時動態質疑，「攝影機在高台下面為什麼要從這麼高跳？為什麼有人有戴安全帽有人沒戴？」他指出，把替身的安全擺第一是工作人員的任務，劇組不應該將預算當作藉口，「沒預算就不要跳，跳什麼跳⋯意外是『不該發生』的，要盡所有努力讓風險降到最低的，而不是不斷發生、檢討、再為自己的不專業找理由」。
針對替身演員重傷事件，民視昨日發聲明指出，對於此次拍攝意外深感遺憾，強調劇組已前往醫院慰問，並承諾會負擔所有醫療費用，並進行後續保險理賠申請。民視也召開內部會議，全面檢視拍攝安全流程，強化拍攝現場的安全管理與把關機制，以確保人員安全，避免類似情況再次發生。
更多FTNN新聞網報導
《豆腐媽媽》替身高台墜落勞保、災保全無！勞動部開罰 民視緊急回應了
《豆腐媽媽》替身2樓墜落頭撞地！遭控沒保險、冷血 民視駁：「已付清醫藥費」會全面檢討
尹昭德為戲健身！黃尚禾首戰8點檔 直呼：像回到家
其他人也在看
《豆腐媽媽》替身的學弟！男星深夜開炮：看後續處理態度吐血
《豆腐媽媽》替身的學弟！男星深夜開炮：看後續處理態度吐血
「豆腐媽媽」替身墜樓 勞動部出手將開罰
[NOWnews今日新聞]民視八點檔「豆腐媽媽」日前一名男性替身演員從高台摔落，被送醫搶救，一度病危進ICU觀察。家屬指控民視高層至今無人到醫院關心，還疑似未幫替身保保險；民視則回應會對此事負責到底。...
《豆腐媽媽》替身演員墜樓重傷 總導演馮凱母親周遊回應：我拍戲一定有保險
然而，民視先前對外聲明僅提及「臉部受傷」，與家屬所指的「顱內出血」傷情落差甚大。家屬也控訴，事發至今已17天，民視高層未曾出面道歉，僅有劇組人員帶著6顆蘋果前往探視，更令家屬無法接受的是，劇組疑似未替替身演員投保保險。家屬因此多次在社群平台發文，直接點名劇組...
《豆腐媽媽》替身急救吐血4大袋！未婚妻曝民視包6千、送蘋果慰問
民視八點檔《豆腐媽媽》的一名男替身演員，依照拍攝需求從四節高台跳下，防護墊卻未能完整承接，導致男替身頭部重摔、腦內出血昏迷，住進加護病房治療7天，一度命危。今(6日)男替身演員的未婚妻Rena出面受訪，還原整起事件的來龍去脈，並控訴劇組存在嚴重人為疏失，且在未完成投保的情況下要求男替身執行危險動作。
米蘭冬奧開幕！4地同步舉行 林欣蓉、李宇翔掌旗率台灣隊進場
2026米蘭科爾蒂納冬季奧運在當地時間6日晚間正式開幕。我國代表團以字母「T」排序在第81順位進場，由女子雪車選手林欣蓉和男子花式滑冰選手李宇翔擔任掌旗官，兩人揮舞著會旗，自信邁出步伐，在現場觀眾歡呼聲中進場。
《豆腐媽媽》替身墜樓「腦部如脆弱豆腐」 凌晨被痛醒
民視八點檔《豆腐媽媽》一名37歲蘇姓替身男演員，上月20日依照拍攝需求從四節高台跳下後，頭部重傷送醫，其未婚妻Rena昨開記者會控訴劇組存在嚴重人為疏失。今（7日）凌晨，未婚妻貼出三包藥物，心疼未婚夫仍頭痛劇烈，飽受後遺症折磨。
Lisa雪地穿比基尼！辣照全為「120萬羽絨外套」超狂
Lisa雪地穿比基尼！辣照全為「120萬羽絨外套」超狂
雲林檢警聯手掃蕩「喪屍菸彈」 毒品分裝據點全數查獲
【記者 蘇峯毅／雲林 報導】為維護社會安全並落實行政院「新世代反毒策略」，臺灣雲林地方檢察署近期展開針對新興毒
61歲資深男星演武打戲「肋骨、手指斷裂」 忍痛咬牙繼續拍
許久未見的李志希今（6日）帶17歲兒子出席「財團法人中華民國關懷演藝人員基金會2026春節聯歡餐會」。他分享近況，透露近年都在大陸演出京劇《尋味》。
《豆腐媽媽》替身墜樓事件！民視高層神隱 慰問寒酸僅六顆蘋果+6000元
替身演員的意外讓人心驚，也揭露了拍攝現場安全的隱憂。民視8點檔《豆腐媽媽》替身墜樓事件，不只牽動家庭，也引爆演藝圈對專業替身安全的關注。Rena表示，目前暫無提告，但若民視持續迴避，將不排除採取法律行動。她要求民視公開道歉、重視專業替身安全，並主動負責復健理賠。Rena批評，迄今民視唯一出現的助理只送了六顆蘋果與6000元慰問金，結清部分醫療費用，但約8、9萬元看護費仍未支付。林宜君
你看過機器人拉大提琴嗎？
機器人一隻手臂拿著琴弓，另一隻負責按弦，演奏出悠揚的樂聲，該作品「Veer」還是管弦樂作曲家為機器人所創作的曲目。
瓦礫堆中的英雄！台中搜救犬隊奪「2高1中」佳績 下一站瞄準世界盃
內政部消防署主辦的「115年度全國災害搜救犬IRO國際評量暨全國排名賽」，自2月3日至5日一連三天舉行，全國共24組頂尖搜救犬隊伍同場較勁，在高強度、符合國際標準的嚴格考核下，台中市消防局搜救犬隊展現堅強實力，一舉拿下「2隻高級（B級）通過、1隻中級（A級）通過」的亮眼成績，成為全場亮點。
《豆腐媽媽》替身墜樓劇組稱「有問過他」 未婚妻怒批：安全不是校長兼撞鐘
製作單位萬星傳播發布4點聲明指出，蘇德揚為專業武行演員，經武術指導轉介加入劇組，拍攝前已有討論動作內容與防護措施，並依武術指導建議準備安全墊；拍攝當天除原有配置外，現場也加設一層安全墊，並安排6名工作人員在旁保護。聲明中並強調，拍攝前曾詢問蘇德揚是否認為防...
鄭宗哲被紅襪挑走 休季第4度轉隊恐再被DFA
鄭宗哲在1月31日遭華盛頓國民指定轉讓，並於今日被紅襪在讓渡名單中選走。回顧整個休季，他先後被母隊匹茲堡海盜，以及坦帕灣光芒、紐約大都會與國民指定轉讓。雖然每次都能順利被其他球隊撿走，但幾乎都在不到1週的時間內，再度被列入指定轉讓名單，處境相當動盪。目前仍保...
經典賽／真的好想贏台灣…高永表難忘12強遭震撼教育想再對決一次
南韓隊側投高永表在2024年世界12強棒球賽遭到中華隊重擊，再次入選國家隊，他坦言：「如果問我最想在哪一場出賽，我一定會說是台灣。」他說那是遭受震撼教育的一戰，「所以真的很想再對台灣一次。」 文...
美方下軍購通牒 陳冠廷籲速審：逾期失效恐延遲一年以上
美國政府昨就國防特別預算中的3項軍售案，正式向台灣提供發價書草案，但國防特別預算條例草案仍遭藍白兩黨阻擋。民進黨籍國防外交委員會成員陳冠廷表示，發價書期限是美國軍售制度下的硬性時程約束，並非政治語言，呼籲立法院在新會期開議後，應儘速就已可排審的國防特別預算條例草案進行實質審查，讓攸關國家安全的軍購案
替身重摔慘案！《豆腐媽媽》駁斥罵名 列完整時間軸反擊
【緯來新聞網】37歲蘇先生因拍攝民視8點檔《豆腐媽媽》配合劇情需從高樓墜落，跌出海綿範圍發生工安意外
翁滋蔓情牽豪門 北一女校花級舊照曝光超驚艷
北一女校花冊翻開來，名單簡直閃瞎眾人！翁滋蔓、寇乃馨、Selina等前輩的少女時代充滿靈氣，當年穿著小綠綠的制服的丰采，至今仍是傳說，而Lulu也以自然系美貌殺出重圍，後來成為熱門的綜藝主持人。這些女神級學霸如今在演藝圈各據一方，現況更是媒體追逐的焦點。
《豆腐媽媽》替身墜樓吐4大袋血！ 未婚妻向民視提「3大訴求」
民視八點檔《豆腐媽媽》蘇姓替身演員，一月底因拍攝墜樓戲，頭部重創，一度發出病危通知。事發至今17天，其未婚妻Rena於6日下午臨時召開記者會，表示不幸中的大幸，是蘇男已恢復意識，但完全忘記發生什麼事，說話也有些卡頓，擔心未來會留下後遺症，對於民視的冷漠處理感到詫異。
交往近10年！田中千繪認了「很幸福」78歲父看范逸臣「真實反應曝光」
女星田中千繪今（7日）日首度與彩妝大師父親田中東尼在台接受媒體聯訪，田中千繪也表示為此相當緊張，「爸爸講話會講很多，有時候會忘記在錄影，我也不是專業翻譯，會突然忘記他剛剛講了什麼，昨天也沒睡好。」記者林汝珊