《豆腐媽媽》替身墜樓20天...家屬列3點聲明 曝劇組處理方式
八點檔《豆腐媽媽》男替身演員蘇德揚於上月20日拍攝高樓墜下動作戲，導致頭部重摔送醫，嚴重工安事故也爆出民視並未替演員保險，並且消極處理的態度。今（7日）蘇德揚未婚妻Rena再度更新近況，並列出3點聲明，希望真實的聲音能被聽見。
蘇德揚未婚妻Rena昨日現身受訪時表示，目前蘇德揚已辦理出院回家休養，但仍需持續服藥，並定期回診追蹤檢查。今日再度曝光現況，不捨寫下「他瘦了、也憔悴了許多、臉上也留下了疤痕。將近二十天的日子漫長又艱難」，並發出三點聲明。
聲明中首先提及現場安全，表示演員在拍攝時候，全是依照劇組指令完成動作，並沒辦法改變現場的安全配置；接下來關於大眾最關心的劇組後續，家屬首先表示在1月20日9:40事件發生後，劇組安排送到急診，並於11:15聯絡家屬，隨後下午2點從桃園轉診到台北醫院，這時候劇組統籌與助理便陸續離開。
而蘇德揚於1月21-27日於ICU的期間，並沒有任何劇組人員到醫院探視，直到2月3日劇組送來蘋果禮盒，並於2月6日支付部分醫療費用，但並沒有支付看護費與急診費。
最後對於此聲明最大的意義，除了讓大眾了解真相，更希望每一位演員都能在安全且倍尊重的環境下工作，讓每位工作人員的安全與健康被重，並感謝社會各界的關心。
嫁具俊曄大S已「吃不下、走不動」韓綜揭他悉心照料
大S靈魂不離具俊曄？命理師曝已成「陰陽夫妻」
又失言！范瑋琪現身大S墳前「1句話」惹議
