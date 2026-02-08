《豆腐媽媽》替身家屬控「未付看護費」 製作單位認認知落差：金額遠高於醫療費本身

《豆腐媽媽》墜樓事故發生後，替身蘇先生在1月20日拍高樓墜落戲不慎摔倒墊子外，緊急送醫傷勢嚴重，未婚妻Rena於6日臨時召開記者會，控訴製作單位，8日再度發3點聲明，隨後萬星傳播透過民視立即給予回應。

替身蘇先生和未婚妻。（圖／未婚妻提供）

蘇先生未婚妻表示，劇組分別在3、6號前來探望，第一次送了一盒蘋果禮盒，第二次支付部分醫療費用，急診費和看護費並沒有支付。

對此民視表示，事件發生後，蘇先生自桃園轉送至新北就醫時未攜帶健保卡，「相關自付額約近新台幣 20,000 元，該筆費用已由我們先行處理」，隨後補上健保卡後，有退費用。此外，蘇先生出院時之醫療費用總額為 62,633 元，亦由我們親自完成繳付，並非外界所稱的「僅支付部分醫療費」。8號戲劇統籌收到還有款項未完成程序，目前已經全部付清。

至於看護費，民視表示，「目前外界所指稱的部分醫療費，實際上多為後續看護相關支出，且金額遠高於醫療費本身。此部分因，產生誤解，並非刻意推諉或不處理。」民視強調，尊重家屬的感受，也理解其承受的壓力，從未迴避責任，更不希望事件演變成對立或口水戰。

未婚妻聲明

我是專業動作演員 蘇德揚的家屬，感謝各位關心與支持。經過近二十天的醫療與照護，我們希望真實的聲音被聽到：

1.關於現場安全

演員在拍攝現場是依照劇組指令完成動作，並無能力改變或承擔現場安全配置。

現場安全防護措施，依法及實務上應由製作單位負責。

2.關於劇組陪同與後續照護

•1／20 9:40事件發生後，劇組安排送急診，並於當日11:15聯絡家屬。

之後從2:00桃園轉送至台北醫院急診，劇組統籌與助理便後續離開。

•ICU 期間（1／21－1／27），無劇組人員到院探視。

•1／27起，家屬自行安排病房及看護，劇組僅於2／3送蘋果禮盒、2/6支付部分醫療費用，並無支付看護費與急診費。

3.我們盼望

我們感謝社會各界的關心，亦希望透過此聲明讓大家了解事實真相。

真實的聲音不會被淹沒，我們希望每一位演員與工作人員都能在安全、被尊重的環境下工作。

希望此事件熊成為提醒，讓拍攝安全、職業防護成為必備的制度與規範，也讓每位工作人員的安全與健康被重視。

HOPPY 媽媽 RENA敬上日期：2026年02月08日

蘇先生家屬聲明。（圖／翻攝自Threads）

萬星傳播回應：

針對近日外界關心之相關說法，製作單位僅就實際處理過程補充事實說明，無意佔用媒體資源，更不希望事件流於情緒性討論，核心只有一個——希望蘇先生能專心養傷、早日康復。

一、關於醫療費用說明

所謂「僅支付部分醫療費」的說法，與實際情況並不相符。

事件發生後，蘇先生自桃園轉送至新北就醫，因當下未攜帶健保卡，相關自付額約近 新台幣 20,000 元，該筆費用已由我們先行處理，後來補上健保卡時，有退費用。

此外，蘇先生出院時之醫療費用總額為 62,633 元，亦由我們親自完成繳付，並非外界所稱的「僅支付部分醫療費」。

二、關於款項補齊時間點

今日（2/8）中午 12:17 接獲統籌通知仍有款項未完成程序，隨即於 12:41 完成轉帳並全數付清，過程皆有紀錄可查。

三、關於後續照護費用的認知差異

目前外界所指稱的「部分醫療費」，實際上多為後續看護相關支出，且金額遠高於醫療費本身。此部分因認知與溝通落差，產生誤解，並非刻意推諉或不處理。

四、我們的立場

我們尊重家屬的感受，也理解其承受的壓力，從未迴避責任，更不希望事件演變成對立或口水戰。

誠如一開始的初衷，所有處理重點始終放在「人」本身，而非輿論攻防。

希望外界能在完整資訊下理性看待，讓當事人安心休養，這才是大家共同的期待。